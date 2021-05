45-plussare kan redan nu få tid på vaccinmottagningar

Under onsdagen öppnade Region Stockholm upp för vaccinering av allmänheten, fas fyra. Till att börja med kommer personer som är födda 1966 och tidigare, eller som fyller 55 i år, kunna boka tid på någon av länets 14 vaccinationsmottagningar.

På både Kry och Doktor24:s hemsida har 45-plussare redan innan regionens besked haft chansen att skriva upp sig på en reservlista för vaccin. De driver vaccinmottagningar i Nacka och Rinkeby respektive Johanneshov, på uppdrag av Region Stockholm.

Redan när deras vaccinationsmottagningar öppnade fanns en reservlista tillgänglig. Både Kry och Doktor24 har genom sina listor ringt upp personer när det finns vaccin över, med prioritering på de äldsta först.

Trots att Doktor24:s vaccinationsmottagning i Johanneshov haft ett relativt högt bokningstryck, har bokningarna hela tiden mattats av, innan regionen gått vidare till nästa åldergrupp.

– Vi utgår från att de 65-åringar som vill vaccinera sig i princip har gjort det, iallafall de som söker sig till oss. Nu ser vi även en avtagande takt för 60-åringarna. Jag tror att de flesta fått tider, vi ser också att det är fler avbokningar, säger Christoffer Berg, affärschef för covid-vaccinationer vid Doktor24.

Under tisdagen var 25 av de drygt 1.100 personer som vaccinerades på mottagningen i Johanneshov, 65 år eller äldre. Enligt Christoffer Berg kasseras även doser av Astra Zenecas vaccin varje dag, det vaccin som erbjuds till 65-plussare enligt instruktioner från regionen.

Det har inte funnits någon mening med att endast ha reservlistan öppen för den åldergruppen, eftersom lediga tider för dem redan funnits tillgängliga, berättar Christoffer Berg.

– Vi stämmer av löpande under dagen, och står vi med överblivet vaccin eller överblivna doser så ringer vi in från vår reservlista. Under måndagen ändrade vi från 55 år till 45 år och uppåt.

Men dagen därpå, under tisdagen, behövde Doktor24 stänga ner reservlistan där drygt 1.200 personer redan finns uppskrivna till följd av överbelastning.

– Det är samma personer som svarar i vår kundsupport som har hand om det här. Det har blivit ohållbara väntetider eller så har numret inte fungerat. Jag tror att vi öppnar den igen nästa vecka, eftersom vi har mer än 1.000 personer på listan så kan vi följa upp istället för att fylla på.

Vidare räknar Doktor24 med att kunna sänka åldern för reservlistan i takt med att regionen öppnar upp för yngre åldergrupper.

Även Kry har sedan öppningen av deras vaccinationsmottagningar i Nacka och Rinkeby haft en reservlista på plats, men den blev under tisdagen i stället digital.

Krys reservlista nollställs varje dag för att personer som har möjlighet att snabbt komma in samma dag ska skriva upp sig. Under onsdagsförmiddagen fanns det drygt 1.100 personer på reservlistan. Även där kan åldern komma att ändras i takt med att regionen går vidare i fas 4.

– I dag är det ungefär tio procent som inte dyker upp på sina bokade tider. I appen Alltid öppet kan man boka flera tider, man behöver inte avboka sin tid. Jag vet inte varför de har gjort så, säger Jonas Beltrame-Linné, presschef vid Kry.