5.400 personer i kö för operation på Karolinska: ”Tar ett år att beta av vårdskulden”

Under våren genomgick Stockholms sjukvård en massiv omställning för att klara trycket från pandemin. Det innebar att all planerad vård som kunde vänta ställdes in för att klara av den akuta vården av covid-sjuka som fyllde sjukhusens snabbt expanderade vårdplatser för intensiv- och slutenvård. Regionens vårdskuld kommer enligt regionledningen hamna på mellan en och en halv och två miljarder kronor.

På Karolinska sjukhuset står nu 5.400 personer i kö i väntan på operation. Av dessa är 1.200 barn, vilket är 47 fler än innan pandemin. 2.438 av det totala antalet har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. 611 av dem är barn.

Operationsköer fanns även innan pandemin och enligt Kalle Conneryd Lundgren, sjukhusets operativa direktör, är det för att klara av de operationer som fått stå tillbaka som sjukhuset under hösten hyr in operationslag. Det är en insats som DN tidigare berättat om och som väckt tung kritik.

– Det är viktigt att vi förmedlar att det ligger inget varsel på personal som skulle kunna hjälpa till här. Det är ju inte så att sjukvårdspersonal bara kan flyttas runt för att göra vilka uppgifter som helst. Det ligger inget varsel för de områden där vi hyr in, säger Conneryd Lundgren.

Plastik-kirurgi, öron-näsa-hals och ortopedi är de områden som påverkas mest av förlängda operationsköer som en följd av pandemin.

Covid-19 har främst drabbat vuxna patienter, men ur personalen i barnverksamheten har personal i hög grad dirigerats om för att förstärka covid-vården av vuxenpatienter. Därför har där också byggts upp en vårdskuld, inom ett område där det redan tidigare varit långa väntetider.

Den särskilda utökningen för att klara av operationskön ska pågå i sex månader – därefter beräknas den del av kön som enligt sjukhuset är mest brådskande vara borta. Men den beräknade vårdskulden med 15.000 vårddygn och 3.000 slutenvårdstillfällen består inte bara av operationer. Enligt Karolinskas beräkningar har 2.000 nybesök inte blivit utförda som en effekt av covid-19. Kurvorna som visar på den helt avstannade tillströmningen av remisser när pandemin rullade in ger också en indikation av det vårdbehov som legat på vänt sedan i våras.

Det är en sammanlagd ökning av slutenvården med två procent som väntas under hösten, tre procent för öppenvården för att beta av universitetssjukhusets vårdskuld. För att öka operationskapaciteten räcker det inte med operationslagen, utan även att annan planering som mottagning, vårdplatser och eftervård samtidigt utökas.

– Vi har en mycket bättre situation på Karolinska än tidigare. Under sommaren har vi haft mellan 70 och 100 fler vårdplatser öppna än tidigare, sett över hela året har vi sett en förbättrad vårdplatstillgång. Vi är inte i samma kritiska läge. Det är klart att när vi ökar antalet operationer, så matchas det med mängden slutenvårdsplatser vi måste ha.

Kalle Conneryd Lundgren är sjukhusets operativa direktör och därmed sjukhusdirektör Björn Zoëgas närmaste man. Han är själv läkare och specialist inom plastik-kirurgi, och utbildad på Karolinska.

När sjukhuset organiseras om på nytt, axlar han själv tre direktörsroller, efter att flera höga chefer fått lämna sina poster - förutom rollen som operativ direktör är han även tillförordnad it-direktör, och tillförordnad direktör för innovation och utveckling.

– Vi arbetar nu med hur vi kan minska antalet staber och administration och besvärliga beslutsvägar. Sedan får vi som vi behöver fler höga chefer. Tills dess är jag tillförordnad i de två rollerna.

Det är också han själv, som efter intervjun med DN, levererar underlag ur sjukhusets beräkningar på vårdskulden, som han gör under helgen.

Karolinskas vårdskuld är beräknad från sjukhusets egna datakällor, uppger Conneryd Lundgren. Den regiongemensamma databasen där all sjukvårdsproduktion från regionens sjukhus har också använts. Hur Karolinskas siffror förhåller sig till regionens beräkningar kan han inte riktigt svara på.

– Jag har inte sett några färdiga siffror därifrån, men vi var tvungna att göra våra beräkningar - för att kunna planera vår egen verksamhet, säger Kalle Conneryd Lundgren.

Kalle Conneryd Lundgren är sjukhusets operativa direktör och direktör Björn Zoëgas närmaste man. Han är även tillförordnad it-direktör, och tillförordnad direktör för innovation och utveckling. Foto: Lotta Härdelin

Först senare i september väntas regionen vara klara med sina siffror. Sjukvårdsdirektör Björn Eriksson berättar att Region Stockholm just nu analyserar hur vårdskulden i länet ser ut.

– Vi arbetar vårdgren för vårdgren för att kartlägga hur den uppskjutna vården ser ut och hur den ska hanteras.

Innan det arbetet är färdigt kan han inte uttala sig kring hur lång tid det kommer ta att beta av den framskjutna vården eller hur man ska gå till väga.

– Det viktigaste just nu är att de som har störst vårdbehov får vård först. Vi måste också se om det är någon vårdgren eller profession som drabbats hårdare, så att vi kan fokusera våra resurser.

Hur ska man garantera att de med störst behov får vård först?

– Om vi ser att något område behöver förstärkas kan vi ge ett uppdrag att exempelvis genomföra fler operationer.

Hur de ekonomiska resurserna för en sådan förstärkning ser ut är dock för tidigt att säga innan regionens budget för nästa år är fastslagen, säger Björn Eriksson.

Enligt Kalle Conneryd Lundgren beräknas den totala vårdskulden på Karolinska - i bästa fall - vara borta inom ett år. I nuläget vårdas bara 17 patienter för covid-19 på Karolinska. Men om det blir en ny våg av covid-patienter kommer det att ta längre tid.

– Vi väntar oss att det kan komma en puckel under hösten, inte så stor som i våras, men ändå en ökning jämfört med var vi befinner oss nu.