99 procent av iva-platserna i Stockholms län fyllda: ”Läget är mycket allvarligt”

I region Stockholm fanns på tisdagen 160 intensivvårdsplatser, inklusive intensivvård för barn, som var fulla till 99 procent. Både av covidsjuka och av andra patienter som behöver den mest avancerade akutsjukvården.

– I tisdags hade vi en beläggning på 99 procent i regionen. Det betyder att om det kommer en till patient, så måste vi ändå ordna plats. Men intensivvården är ju det sista skyddsnätet, så det är ett väldigt allvarligt läge, säger Björn Persson.

– Med så hög beläggning finns det en risk att tröskeln för att få intensivvård blir hög, så att den som annars skulle ha fått plats inte får det.

I Region Stockholms veckorapport beskrivs också läget som mycket ansträngt med 89 svårt covidsjuka patienter inlagda för intensivvård på regionens sjukhus och totalt 825 i akutsjukvården.

En skillnad mot i våras är att trycket på den vanliga intensivvården nu är högt, säger Björn Persson.

– I våras märkte vi hur trycket minskade, med ett färre antal vanliga intensivvårdspatienter, men nu är det inte så. På Karolinska har vi också högspecialiserad intensivvård för patienter som bara kan vårdas här.

Som mest vårdades 1 100 konstaterat covid- patienter samtidigt på regionens sjukhus under våren, och som mest 230 inom intensivvården. Men under våren ställde vården om helt för att kunna vårda covid-sjuka patienter medan större andel vanlig sjukvård nu bedrivs parallellt. Inför hösten uppgav statsepidemiolog Anders Tegnell så sent som i slutet av oktober att den ökande smittspridningen inte handlade om en andravåg. I Stockholm har den andra covid-vågen slagit hårdare än förväntat, och det totala antalet sjukhusinläggningar har redan passerat 75 procent av vårens maximalt antal inlagda.

Vad händer när det är fullt i hela regionen?

– Det blir svårare för sjukhusen att hjälpa varandra. Vi får påringningar från andra sjukhus. Vi ser om det går att skriva ut våra patienter till lägre vårdnivå - intermediärvård - och vi tvingas överbelägga.

Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Josefine Stenersen

Personalläget är mycket ansträngt, och om personal är sjuk är det svårt att fylla luckorna, säger Björn Persson.

– Vi glesar ut bemanningen, så att det blir fler patienter per sköterskor, men det har vi redan gjort så mycket det går. Då får vi ringa in personal för att jobba övertid, eller hålla kvar personal som just går av sina pass.

Under veckan har Karolinska haft förstärkning av intensivvårdspersonal från Blekinge, som snart går av sina sista pass.

Under julen kommer intensivvården på Karolinska att ha samma antal platser öppna som i dag, bedömer Björn Persson.

– En vanlig jul brukar vi kunna minska platsantalet men i år räknar vi med att vi kommer att behöva ha samma stora antal som i dag över julen. Därför kommer det att vara svårt att ge personalen ledigt, vi får försöka fördela ledigheten under de röda dagarna men så mycket mer kommer det tyvärr inte bli för de flesta av oss.

En försvårande omständighet är en sviktande samordning av vårdplatser, avtal och överenskommelser för personal i regionen.

– Vi har till exempel tvingats återinföra 12,5 timmars pass, men alla har inte gjort det. Samordningen var bättre i våras. Vi riskerar också att belastningen mellan sjukhusen blir skev.

När DN nyligen besökte Karolinskas covid-avdelning beskrev en decimerad personalstyrka redan då hur den drar ett tungt lass när intensivvården växlar upp på nytt för att klara den andra vågen. Många har sagt upp sig efter en slitsam vår med krislägesavtal, och många är sjukskrivna.

– Jag har slagits sida vid sida med kollegor från hela Sverige. Jag hade velat slippa göra om det, men min plats är ju här, sade intensivvårdssjuksköterskan Lena Raftevold då.

Även Håkan Kalzén, chef för intensivvården på ett av länets mindre sjukhus i Södertälje, vittnar om en ansträngd situation. På Södertälje sjukhus finns i nuläget sex covid-intensivvårdplatser och två platser för vanlig intensivvård. Patienter skickas till de större sjukhusen varje dag.

– Vi är som litet sjukhus och med stor lokal smittspridning helt beroende av att få hjälp och av att kunna skicka patienter, säger Håkan Kalzén.

”Vi är som litet sjukhus och med stor smittspridning helt beroende av att få hjälp av de större och att kunna skicka patienter”, säger Håkan Kalzén, intensivvårdschef på Södertälje sjukhus. Foto: Magnus Hallgren

Han beskriver platsläget på tisdagen, då kapaciteten slog i taket.

– Vi vred och vände på det då tillsammans med Karolinska, som lyckades minska trycket något genom att skaka fram några intermediärvårdsplatser. Då är vi glada över att samarbetet mellan sjukhusen funkar.

Kalzén berättar vidare att en redan sliten personalstyrka nu tvingas samla sig för att möta den andra covidvågen. Bara den del av personalen som inte hade sommarsemester kommer att kunna få längre sammanhängande ledigheter i jul, då alla vårdplatser måste vara öppna.

Ledigheter kommer sedan att kunna beviljas utifrån hur pandemin utvecklar sig, men med målet alla som kan ska få någon form av ledighet, säger Håkan Kalzén.

– Vi är i ett läge då vi tvingas sträcka oss och skala upp lite till, och lite till för att klara trycket men då med en personal som är utarbetad och inte hunnit återhämta sig sedan i våras. Hittills har det gått men det finns ju en bortre spärr. Det är inte respiratorer och sängar det är brist på, men det finns ju en begränsad mängd människor i systemet.

På grund av det ansträngda läget inom vården och det ökande antalet nya fall och sjukhusvårdade kommer regionen att hålla en pressträff på onsdagseftermiddagen.