Åklagare: Gängkonflikten som ledde till Ndellas Jacks död inleddes på hennes bröllop

Det är glest på åhörarläktaren när de fyra åtalade männen förs in i säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt på måndagsmorgonen. Två av dem – en 23-åring och en 30-åring – är misstänkta för mordet på 18-åriga Ndella Jack som sköts ihjäl med 19 kulor den 28 augusti förra året. De är också åtalade för mordförsök på Ndella Jacks man, en tungt kriminell 33-årig man, som två gånger har undkommit kulor som har varit menade att träffa honom.

Trots anklagelserna mot männen sitter de lugna och avslöjar inte med en min hur de känner kring händelsen. Deras advokater uppger i inledningen av förhandlingen att männen förnekar brott.

Ndella Jack sköts till döds i augusti förra året. Hon träffades av 19 kulor. Foto: Magnus Hallgren

Fallet har väckt stor uppmärksamhet, inte minst på grund av det våldsamma tillvägagångssättet och det faktum att Ndella Jack av allt att döma inte var det egentliga målet för kulorna som avlossades in i sovrummet hon befann sig i. Ändå är det inte många åhörare på plats i tingsrätten. Anledningen är den pågående coronapandemin, och kraven på domstolarna att inte ta in fler människor än vad som är säkert att ta in ur smitthänseende.

När rättegången nu drar igång står det klart att bakgrunden till skjutningen, enligt åklagaren Maria Hävermark, är en konflikt som har uppkommit inom en kriminell gruppering i södra Stockholm, i vilken 33-åringen har haft en ledarposition. 33-åringen och Ndella Jack gifte sig i Gambia i augusti förra året och flera av personerna i grupperingen var då med på bröllopet.

– Då uppkommer det en konflikt mellan dem och [33-åringens namn]. Det som händer är att [33-åringen] börjar bete sig illa mot [23-åringen]. Det blir så illa att de åker hem i förtid, säger Maria Hävermark.

Enligt åklagaren uppstod en konflikt när 33-åringen och Ndella Jack gifte sig i Gambia förra året. Flera personer inom den kriminella grupperingen var med på bröllopet. Foto: Polisen

När männen är tillbaka i Sverige verkar konflikten inom grupperingen att eskalera. Efter ett möte mellan 33-åringen och två andra i gruppen på en restaurang på Södermalm urartar situationen.

– Det här mötet är viktigt. Det är bakgrunden till vad som sen händer i Råcksta, säger åklagaren under rättegången.

Utredningen visar att någon drog pistol mot 33-åringen – som ska ha valt att fly från situationen.

– Det slutar med tumult och man jagar varandra längs Ringvägen, säger Maria Hävermark.

Efter mötet ska 33-åringen ha varit upprörd. I ett ljudmeddelande som han skickade ska han ha hotat att ”jaga och döda” de andra.

33-åringen påpekade också att den som hade pistolen av någon anledning inte hade skjutit: ”Om jag hade den på mig, ingen av er hade kommit därifrån. Jag hade inte väntat.”

Bara timmar senare beskjuts lägenheten där Ndella Jack och 33-åringen befinner sig i med automateld. Totalt hittar polisens tekniker 38 tomhylsor på platsen. 19 skott träffar Ndella Jack, som senare dör av sina skador. 33-åringen befann sig vid skjutningen på toaletten och undkom, som det verkar, slumpmässigt mordförsöket.

Ett av de vapen som användes vid skjutningen i Sickla. Foto: Polisen

En dryg vecka senare, den 8 september, överlevde han ytterligare ett mordförsök när han blev beskjuten i ett bostadsområde i Sickla.

Vid tillfället råkade två oskyldiga personer bli träffade av kulorna: en taxichaufför som träffades i nedre delen av ryggen, och en musikstudent som blev av med sitt ena öga. 33-åringen hade vid mordförsöket även sin yngre bror med sig på platsen – en bror som därför nu också befinner sig i rättssalen som målsägande eftersom även han blev beskjuten. I samband med detta brott är även två andra personer misstänkta, en för mordförsök, och en för försök till grovt vapenbrott.

När 33-åringen (här i vit tröja) i april förra året blev frigiven från ett fängelsestraff firade han detta med sin yngre bror. Med på firandet var även 30-åringen (näst längst till vänster) och 23-åringen (längst till höger) som nu båda åtalas för mordet på 33-åringens 18-åriga fru Ndella Jack. Foto: Polisen

När åklagaren beskriver hur kulorna som avlossades i Råcksta verkar ha avlossats från en plats mycket nära fönstret till lägenheten och slår in i sängen där Ndella Jack och 33-åringen hade sin sovplats sitter de misstänkta mördarna fortsatt avslappnat och ser lugnt framför sig i rättssalen. 33-åringen och hans bror tittar vid beskrivningen direkt på de misstänkta.

Majoriteten av de närvarande är av allt att döma anhöriga till Ndella Jack – när delar av ljudmaterialet spelas upp märks hur många börjar torka sina tårar. Samtidigt är det många som inte har fått plats, berättar Fatou Ceesay, som kände Ndella Jack väl, för DN.

33-åringen, här längst till vänster, står med armen om en man som misstänks vara inblandad i Råckstaskjutningen. Foto: Polisen

– Den här rättegången handlar om kriminella individer. Vi skiter i dem. Vi är här för Ndella. Det här är deras gängkrig, men det är inte därför vi är här, säger hon.

En annan av Ndellas vänner, som vill vara anonym, ger samma bild.

– Just nu är jag bara arg. Jag kan inte tänka klart nu, säger hon.

Rättegången är planerad att pågå i ytterligare elva dagar.

