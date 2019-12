Åklagaren: Inget terrorbrott när bil rammade idrottshall

Händelsen där en 29-årig man körde in sin bil i en idrottshall i Märsta på lördagskvällen utreds som mordförsök. Men det handlar inte om något misstänkt terroristbrott, det berättar åklagaren Jenny Karlsson.

– Nej. Det finns ingen misstanke om terroristbrott. Och det är inte Säkerhetspolisen som utreder händelsen. Det är den vanliga polisens ärende, säger hon till DN.

De senaste dagarna har det florerat rykten i bland annat sociala medier om att kraschen skulle vara ett misslyckat islamistiskt terrordåd. Bland annat har det rapporterats om att polisen skulle ha hittat en lapp där det hänvisas till den före detta al Qaida-ledaren Usama bin Ladin.

Jenny Karlsson vill inte kommentera detaljerna i utredningen, men hon betonar att det inte finns någon anledning i nuläget att misstänka kopplingar till islamism.

– Det finns ingen misstanke om kopplingar till islamistisk terrorism, och inte till islamism över huvud taget, säger hon.

29-åringen är nu anhållen för försök till mord och för grov vårdslöshet i trafik. Han är anhållen på den lägre misstanke graden, det vill säga skäligen misstänkt.

Finns det några fler misstänkta i ärendet?

– Nej. Det är bara en person som är misstänkt, säger Jenny Karlsson.

Bilen rammade tegelväggen till idrottshallen mitt under en pågående handbollsmatch. Foto: Lisa Mattisson

Ordförande för handbollsklubben Skånela IF, vill mana till lugn i ett inlägg på den egna hemsidan: ”Polisen betraktar det som en isolerad händelse och det finns ingen förhöjd risk på Vikingahallen. Polisen har haft extra närvaro i helgen och kommer arbeta trygghetsskapande i närområdet även idag”, skriver han i inlägget.

Det var under pågående match som en bil plötsligt körde in genom väggen till Vikingahallen i Märsta på lördagskvällen. Klockan var 18.37 när polisen fick larmet om att bilen hade kolliderat med byggnaden. Inne i hallen pågick ungdoms-SM i handboll och två lag för pojkar i 14-årsåldern möttes.

– Det bara small! Och så såg vi hur en bil hade kört rakt genom en port och delar av väggen som fanns där. Det är det sjukaste jag har varit med om, sade Skåre HK:s kassör Karin Sandberg till DN på lördagen.

På videofilmer från tillfället kan man se hur bilen plötsligt kraschar rakt in genom idrottshallens ena långsida och blir stående halvvägs in genom väggen. Ungdomarna på planen, och publik på läktaren på den andra långsidan, flyr snabbt från platsen där bilen har kört in genom väggen och utrymmer därefter hastigt lokalen. Ingen skadades vid händelsen.

Den misstänkte mannen greps kort därefter av polis och misstänktes först för grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik, men han släpptes senare på lördagskvällen eftersom händelsen tolkades som en olycka. På söndagen togs ärendet upp igen av polisen och efter en andra bedömning togs beslutet att åter frihetsberöva mannen. Han greps då i sin lägenhet i Sigtuna och är skäligen misstänkt för mordförsök.