Ålderspresidenten fick påminna om Stockholmsandan i stadshuset

Endast fyra beslutsärenden stod på agendan i stadshuset på måndagskvällen och de var snabbt avklarade. Bland annat togs ett inriktningsbeslut om att bygga till Gröndalsskolan i Hägersten för att möjliggöra för fler grundskoleelever och så klubbades cirka 225 hyresrätter på Vårbergsvägen i Skärholmen.

Därefter blev det gott om tid för motioner, då bland annat äldreomsorg avhandlades på olika teman. Men under en debatt om att skapa en handlingsplan gällande våld mot äldre kvinnor blev tonläget högt.

Den politiska vilden Rickard Wall, som redan tidigare under mötet ägnat sig åt att irritera centerpartister genom att be dem ”krypa tillbaka in under sina stenar”, sågade motionen och motionären Sofia Modigh (KD) vid fotknölarna.

Det fick Modigh att gå upp i talarstolen och säga ifrån samt kräva en ursäkt, något Wall i sin tur vägrade att utdela. Ålderspresidenten, alltså den ledamot som suttit längst i fullmäktige, Berhold Gustavsson (M), begärde till följd av detta att få ta upp en ordningsfråga.

– I salen ska Stockholmsandan råda, sa Berthold Gustavsson och påminde om att det innebär att ledamöterna ska bemöta politiken, inte personen samt låta bli att kommentera hur motioner eller dylikt är skrivna.