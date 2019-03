Alexandra Carlsson Tenitskaja: Klänningen är 70 år gammal, ha lite respekt

Jag älskar gamla kläder, har gjort det sen jag bara var en liten fjortis och det blev väldigt inne med 50-talsstilen.

Alla som var där vet, det var, jag skulle inte säga lätt, men ingen större utmaning att lägga vantarna på en äkta femtiotalsblåsa i nästan perfekt skick. I alla fall inte för oss som visste var man skulle leta.

Nu upptäcker allt fler hur snyggt och hållbart det är med återanvända kläder. Det anordnas vintagemässor och Antikrundan har en egen vintageexpert. Underbart tycker jag.

Men. En dag när jag var ledig mitt i veckan kollade jag in det ständigt sinande utbudet av riktigt gamla kläder i vintagebutikerna i stan. I butiken på Drottninggatan har man ett särskilt rum fyllt med klänningar. Det är absolut inte billigt och klänningarnas skick är väldigt varierande men åh så härligt det är ibland när man hittar rätt.

Jag undersöker de olika ställningarna och granskar plaggen noggrant när jag plötsligt får sällskap av två tjejer i gymnasieåldern. De rör sig direkt bort mot den ställningen som jag inte hunnit kolla av än.

Av deras samtal att döma är de på jakt efter något passande att ha på studentbalen. Jag myser och tänker att ”kids today, de vet saker som inte vi visste”. Förnöjt sneglar jag ibland över axeln för att se om tjejerna hittar något läckert. Men plötsligt fryser min själ till is när jag hör hur en av tjejerna vårdslöst drar fram en galet vacker klänning från sent 40-, tidigt 50-tal och utbrister: ”Den här är perfekt om man klipper bort det där nere”.

Vidare hör jag hur barnet beskriver hur hon ska gå bärsärk på denna raritet och korta både här och där samt klippa bort en otroligt vacker tygblomma som visserligen är lite tilltufsad men ORIGINAL.

Herregud, jag kan inte låta detta ske. Jag följer tyst efter dom till provrummen och plockar på måfå med mig ett par alldeles för stora 80-tals Levis som jag låtsas att jag ska prova.

De tar god tid på sig och jag hör hur de resonerar fram och tillbaka över 40-talarens framtid. Min tinning pulserar.

Till slut kommer de fram till att färgen inte var bra eller liknande och hänger ifrån sig den. Jag andas ut.

Man kan laga trasiga sömmar, sy dit knappar, byta ut dragkedjor och för all del sy in klänningar lite men man berövar inte en vintageklänning dess fulla längd. Den är 70 år gammal, ha lite respekt.

Alexandra Carlsson Tenitskaja är livereporter på DN och tycker absolut inte att det var bättre förr. Däremot är hon evigt tacksam för 50-talets The New Look, finare silhuett finns inte.