Algblomningen riskerar att öka i Stockholms län

Det fina vädret i juni har inte bara varit uppskattat av solande stockholmare. Det har också passat cyanobakterier perfekt och orsakat vad som brukar kallas algblomning på ett antal platser i Stockholms län, men också på flera håll runt om i landet.

Enligt Emma Lemos, handläggare vid länsstyrelsen på Informationscentralen för egentliga Östersjön, har algblomningen tilltagit under den varma perioden med mycket sol de senaste veckorna.

– Det har ju verkligen kommit igång. När det var så varmt och stilla, då växte det till sig på många ställen, säger hon.

På länsstyrelsens webbplats samlar Informationscentralen för egentliga Östersjön observationer om var algblomningen är. En viktig del av informationen kommer från allmänheten. Och enligt Emma Lemos har det uppstått många små lokala områden med tillväxt av algblomning i Stockholm den senaste tiden.

– Det var rätt mycket lokala blomningar nu de senaste veckorna. Det kan ha varit rätt mycket i en vik om omständigheterna har varit bra för tillväxten där, säger hon.

Emma Lemos lägger till att dessa lokala blomningar kan försvinna och spädas ut när exempelvis vinden vänder, vilket gör att situationen hela tiden förändras.

För några dagar sedan var algblomningen i full gång i Årstaviken. Foto: Amanda Dahl

Hon berättar att algblomningen gynnas av ungefär samma förhållanden som människor brukar gilla: varmt och vindstilla väder. Därför kan tillväxten ske betydligt snabbare i till exempel en skyddad vik än på ett annat närbeläget ställe som är mer exponerat för vinden.

På länsstyrelsens webbplats rapporteras det i nuläget om algblomning framför allt i de södra delarna av länet. Mörtö-Bunsö, Oxnö och flera platser runtom Nynäshamn är framför allt drabbade, enligt de rapporter som länsstyrelsen har fått in. Även i Årstaviken har algblomningen satt fart, enligt uppgifter till DN.

Den senaste veckan har rapporterna dock varit färre.

– Ja, vi har inte fått lika många rapporter den här veckan som tidigare. Vi ber alltid folk att skicka in bilder. Då kan man göra en viss bedömning. Ibland syns det väldigt tydligt. Då lägger vi in det i vår kartfunktion. Om man ska åka någonstans så kan det vara bra att gå in och se om någon har rapporterat något, säger Emma Lemos.

En annan informationskälla för Informationscentralen för egentliga Östersjön är satellitbilder, där det framgår hur utbredningen ser ut. Men den senaste veckan har denna metod inte varit särskilt framgångsrik.

– Det har varit molnigt nu. Vi har tittat på satellitbilder nu men det är svårt att se genom molnen, säger Emma Lemos.

Illgrönt vatten utanför Tyresö. Foto: Pontus Lundahl/TT

Var i processen är vi när det gäller algblomningen den här sommaren?

– Det är svårt att säga. Men det vi har upplevt nu är nog inte toppen. Det beror ju väldigt mycket på hur vädret blir och nu har vattnet värmts upp redan. Risken är att det fortsätter. Det brukar bli en topp i juli, säger hon.

Hur farlig är algblomningen för badande?

– Algblomningen består av olika typer av cyanobakterier. Vissa är giftiga och vissa är inte giftiga. Men det är väldigt svårt för gemene man att avgöra. Ser man att det är cyanobakterier i vattnet så ska man vara försiktig. Speciellt för hundar och småbarn kan det vara farligt. Vissa bakterier kan orsaka irritation och klåda och sånt. Men vissa är riktigt livsfarliga.

Samtidigt finns det också cyanobakterier som är helt ofarliga, berättar Emma Lemos vidare. Problemet är att det är svårt att veta vad det handlar om för typ av algblomning.

Om man har en hund som har varit i vatten där algblomning är utbredd så bör man skölja av hunden efteråt för att undvika att den får i sig mer cyanobakterier om den exempelvis skulle slicka sig i pälsen, berättar hon vidare.

– Det är koncentrationen som man får i sig som avgör hur farligt det skulle kunna bli, säger hon.

När det gäller badplatser i länet har också Havs- och vattenmyndigheten gjort en sammanställning där vattenkvaliteten kontrolleras med jämna mellanrum. Där finns också uppgifter om algblomningen.