Alliansens löfte att tillgängliggöra stockholmarnas patientdata får kritik

Landstinget tillsatte under onsdagen en juridisk utredning, sedan DN avslöjat att sjukhus utan tillstånd lämnat ut patientdata till amerikanska bolaget Ichom, där Boston Consulting Group är medgrundare.

Stockholmsalliansens vallöfte om att göra patientdata mer lättillgänglig för akademin och industrin presenterades nyligen på DN debatt: Stockholm ska inom fem år bli ett av Europas främsta forskningscentrum för det som kallas life science: medicin- och bioteknik. Planen är en del i förverkligandet av visionen om Nya Karolinska, som landstinget har tillsammans med Karolinska Institutet.

Det ska, enligt alliansen, ske bland annat genom att radikalt snabba på handläggningen av prövning av ansökningar från life science-bolag om att få genomföra kliniska studier för att testa exempelvis läkemedel på patienter. Processen tar i dag runt 12 månader. Alliansen vill få ned prövotiden till tio dagar.

– Vi måste se till att få en snabbhet när det gäller förfrågningar att delta i kliniska studier, annars kommer de att ske någon annanstans. Vi måste få vården och forskningen att gå hand i hand tillsammans med patienterna, säger finanslandstingsråd Irene Svenonius.

Dessutom vill alliansen förenkla för såväl akademi som industri att forska på SLL:s så kallade VAL-databas, vårdens analysdatalager.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd. Foto: Nicklas Thegerström

Vårddatabasen, som främst används av landstingets egna analytiker, är den enda i världen där man sedan flera år har kunnat följa en individs alla vårdhändelser genom hela hälso- och sjukvårdssystemet. Den innehåller anonymiserade data om vårdkontakter sedan 1993 och läkemedelsförskrivningar för landstingets över två miljoner invånare.

Hur ska patienternas integritet skyddas?

– Det handlar så klart om anonymiserad data. Det går att göra på ett säkert sätt så att patienternas identitet aldrig går att spåra. Formerna för detta får vi återkomma kring men de ska följa högst ställda krav på integritet för patienterna, säger Irene Svenonius.

Om alliansen får fortsatt förtroende i valet planeras ett möte med industrin, akademin, patientföreningar och professionen under hösten.

Även landstingsråden Anna Starbrink (L), Ella Bohlin (KD) och Gustav Hemming (C) har undertecknat artikeln som varnar för beröringsskräck gentemot industrin.

– Det är klart att det finns en beröringsskräck för om man pratar med ett bolag, och inte med ett annat. Därför måste detta också ske så transparent som möjligt, säger Svenonius.

Som DN tidigare berättat finns stora kommersiella intressen i tillgång till patientdata bland life science-bolag.

I maj beslutade alliansen att byta ut styrelsen på Karolinska universitetssjukhuset, bland annat efter att DN avslöjat att dåvarande styrelseordföranden satt i ett bolag i läkemedelsbranschen som gjorde affärer med Karolinska.

Är ni inte rädda att liknande intressekonflikter ska uppstå igen?

– Det är därför alla kontakter måste vara så transparenta som möjligt. Genom tydliga regler ska det vara enkelt att göra rätt, säger Irene Svenonius.

Gällande frågan om hur patienternas integritet ska skyddas hänvisar Svenonius till landstingets forskningsdirektör Jan Andersson – som ställer sig frågande till alliansens förslag.

Han understryker att forskning i VAL-databasen omgärdas av ett rigoröst regelverk. Rådet för externt utlämnande, RUDE, bestående av tio personer med kompetens inom juridik, medicin och statistik, bedömer vid en forskningsförfrågan om ändamålet är relevant. De säkrar också att ett formellt etiktillstånd, som lagen kräver, finns.

– Det är ett mycket strikt förfarande vid utlämnande. Regelverket kommer inte att ändra sig även om alliansen sitter vid rodret. Det blir intressant att se hur de tänkt att det ska göras. Att aktualiteten ökar förändrar inte arbetssättet. Det är mycket viktigt i hanteringen att allmänhetens förtroende bibehålls, säger Jan Andersson.

Gunnar Németh, professor i ortopedi och tidigare vd för Capio, ifrågasätter av etiska och integritetsskäl att databasen ska göras mer lättillgänglig. Att kunna ge besked om en klinisk studie inom 10 dagar är inte heller realistiskt, anser han.

– Att utveckla ett läkemedel tar 12 år. Svar inom några månader skulle få läkemedelsindustrin att jubla.

Samtidigt lyfter han ett problem alliansen inte tar upp.

– Det är bra att man uttalar att forskning ska få mer plats, men kliniska prövningar är bara en liten del. En stor del av patientmaterialet som ska ”beforskas” behandlas i dag av privata vårdgivare, och ersättningen från landstinget är inriktad på ren vårdproduktion. Det har gjort att både forskning och utbildning av nya specialister tagit stor skada. Privata vårdgivare måste absolut vara med och bidra till forskning, men knäckfrågan är att SLL måste inkludera detta i ersättningen.

Även Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet, ställer sig tveksam till Stockholmsalliansens vilja att snabba på beslutsprocessen kring forskningstillstånd.

– All byråkrati är inte av ondo. I detta fall bidrar den till att personuppgiftsbehandlingen är legitim och att data skyddas på rätt sätt, säger han och fortsätter:

– Hos vissa politiker anar man en ogenomtänkt vilja att ligga i framkant. Utvecklingen går rasande fort och det gäller att se upp. Många vill vara med på det där ”tåget som ska gå” utan att ordentligt funderat igenom för- och nackdelar. Och i mötet med kommersiella aktörer gäller det att inte vara naiv.

Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet. Foto: Gunnar Menander

Mats Johansson tar även upp att avlägsnande av namn och personnummer inte alltid räcker för att avidentifiera personuppgifter.