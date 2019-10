Allt färre passerar Stockholms biltullar

Nära 100 miljoner fordonspassager registreras vid Stockholms biltullar varje år, men antalet sjunker.

Under 2018 minskade antalet med i genomsnitt nästan 5.000 fordon per dag. Under det första halvåret 2019 har minskningen fortsatt, om än i lägre tempo.

Enligt siffror som tidningen Mitt i har tagit del av sjönk antalet fordonspassager under årets första sex månader med i snitt nästan 1.000.

– I innerstan har trafiken minskat flera år i rad medan den har ökat på Essingeleden. På ett sätt har det tagit ut varandra. Men förhoppningsvis är det en nedåtgående trend. Vi behöver färre som kör bil och mindre trängsel, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till tidningen.

Från nästa år höjs avgiften i biltullarna till en högsta summa på 45 kronor per passage, från dagens 35. Maxavgiften per dygn och fordon blir 135 kronor.

Dessutom ska avgiften tas ut från klockan 06.00, i stället för från 06.30, den tid som gäller i dag.