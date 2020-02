Allt fler stabslägen på grund av vårdplatsbrist

Personalen på Södersjukhuset lämnade på tisdagseftermiddagen in en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket som är en begäran om att arbetsgivaren vidtar arbetsmiljöåtgärder. Anmälan innehåller även personalens beskrivning av den kaotiska situationen på akutmottagningen under helgen som tvingade sjukhuset i stabsläge.

Överläkaren Clara Strömberg är huvudskyddsombud för Saco och arbetade som ansvarig ledningsläkare under helgen.

– När jag kom på söndagsmorgonen ville personalen gå hem. Redan då kontaktade jag Arbetsmiljöverket för ett eventuellt skyddsstopp eftersom jag upplevde att det fanns risk för personalens hälsa, säger Clara Strömberg, som även är ordförande i läkarföreningen på Södersjukhuset.

Personalens larm fick ledningen att senare under dagen utlösa stabsläge, vilket bland annat innebar att personal beordrades in och beredskapen skärptes. Facket uppmanade samtidigt personalen att skriva ned hur de mådde just då till en anmälan.

Arbetsmiljöverket ska nu utreda arbetssituationen och vid behov utfärda vite eller införa akut skyddsstopp om det finns risk för personalens hälsa. Facket tror inte att de akuta åtgärder som Södersjukhusets ledning nu inför, eller regionens krisgrupp räcker för att lösa problem.

– Nya lokaler löser inte problemet, vi har ju fortfarande inte personal att bemanna de mer. Vår beredskapsplan fungerar inte för det finns ingen personal att ringa in. Besparingskrav sätter stopp för både bemanningsföretag och timanställda, säger Clara Strömberg.

De politiskt ansvariga regionråden hävdar att det inte handlar om resursbrist och att problemet kunde ha lösts genom att slussa äldre patienter till geriatriken på Huddinge som hade lediga platser.

– Att lägga ansvaret på de som arbetar på akuten att hitta platser i geriatriken i kommunerna är befängt. Vi hade distriktssköterskor som ordnade platser tidigare men de är indragna i sparbetinget, säger hon.

Stabsläget på Södersjukhuset var det femte på bara tre år som tvingade sjukhuset upp i stab av bemanningsskäl. ST-läkaren Hani Rafiq är skyddsombud på akutmottagningen och mycket bekymrad.

– Alla våra stabslägen de senaste åren har berott på vårdplatser. Om vi behöver gå upp i stabsläge på grund av vårdplatsbrist, vad händer då om vi får en kraftig influensa eller ett större virus likt Corona, säger Hani Rafiq.

DN:s kartläggning visar att antalet stabslägen på akutsjukhusen på grund av vårdplatsbrist ökat de senaste åren. Södertälje sjukhus tvingades till stabsläge tre gånger förra året på grund av vårdplatsbrist. Stabslägena inträffade i januari, juni och augusti och varade ungefär ett dygn.

– Det första handlade om calicivirus som kräver att patienter måste ligga i egna rum. De andra två handlade om stort patientinflöde. Det är ofta kopplat till semestertider och jul-nyår då vi drar ned på vårdplatser, säger Yvonne Hejdenberg, kommunikationschef.

Helgens stabsläge på Södersjukhuset påverkade inte situationen på akuten i Södertälje. Däremot ökade trycket på akuten i Södertälje under Karolinskas stabsläge på grund av IT-problem i januari.

– När Karolinska styrde om sina ambulanser, då kom det mer patienter hit, men inte så att vi själva behövde gå i stabsläge. Det är ju så vi hjälps åt i regionen, när någon har det svårt kliver vi andra in, säger Yvonne Hejdenberg.

Stabslägen på akutsjukhusen i Stockholms län 2017–2020 Södersjukhuset 2017: Ingen uppgift lämnad. 2018: Två tillfällen på grund av vårdplatsbrist. Tre tillfällen på grund av driftstörning och/eller planerat underhåll. 2019: Två tillfällen på grund av vårdplatsbrist. Fyra tillfällen på grund av driftstörning och/eller planerat underhåll.. 2020: Vårdplatsbrist. Karolinska Solna 2017: Terrordådet på Drottninggatan. It-problem i nätverk. 2018: Planerat arbete i nätverk. Vårdplatsbrist. Planerad flytt till nya sjukhusbyggnaden. 2019: Inget tillfälle. 2020: It-problem i nätverk. Södertälje sjukhus 2017: Terrordådet på Drottninggatan. It-problem. 2018: Större trafikolycka på E4. Vårdplatsbrist. It-problem efter uppdatering. 2019: Tre olika tillfällen på grund av vårdplatsbrist. 2020: Inget tillfälle. Karolinska Huddinge 2017: Terrordådet på Drottninggatan. 2018: Vårdplatsbrist. 2019: Inget tillfälle. 2020: It-problem i nätverk. Capio S:t Göran 2017: Terrordådet på Drottninggatan. Ytterligare tre fall där sjukhuset ej specificerat anledningen, dock ej på grund av vårdplatsbrist. 2018: Inget tillfälle. 2019: Inget tillfälle. 2020: Inget tillfälle. Danderyds sjukhus 2017: Terrordådet på Drottninggatan. Nätverksstörningar. Allvarlig störning i nätverket. Störningar i datasystem. 2018: Avklippta hisskablar. Störning i telefoni. Störning TakeCare. Störning elförsörjning. Störning telefoni. 2019: Reservkraftsprov (2 gånger). Växelhaveri. Inflyttning i hus 52. Störning telefoni+nätverk. Norrtälje sjukhus 2017: Brand i flerfamiljshus. Problem med journalsystemet. 2018: Paket med misstänkt innehåll. Fjärrvärmen ur funktion. 2019: Inget tillfälle. 2020: Inget tillfälle. Visa mer

Danderyds sjukhus har haft fyra till fem stabslägen varje år men inget handlade om personalbrist. De flesta allvarliga händelserna är relaterade till IT-problem, vilket även gäller Karolinska universitetssjukhuset. Capio S:t Göran har inte haft några stabslägen alls de senaste tre åren.

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) är bekymrad över stabsläget som hon menar är oacceptabelt.

– Det är oerhört allvarligt att det har hänt igen och det behövs vidtas en mängd åtgärder för att förhindra en sådan här situation. Det är inte hållbart varken för patienter eller personal på akutmottagningen, säger Irene Svenonius.

Hon hävdar dock att stabslägen även för vårdplatsbrist är en larmklocka som kan krävas för att upprätthålla patientsäkerheten.

– Stabslägen handlar om att kraftsamla för att lösa en uppgift, det ska man utlysa när det behövs. Men vi vill naturligtvis undvika stabslägen genom att ha en planering för att kunna bedriva verksamheten tryggt och metodiskt, säger Irene Svenonius.

Vad händer om Corona drabbar Stockholm om sjukhusen redan är i stabsläge?

– Om en stor Coronaepidemi skulle bryta ut i Stockholm då ändras hela vårdens logik. Vi har en rigorös planering och god beredskap för Corona på Huddinge sjukhus.

Enligt finansregionrådet handlade krisen inte denna gång bara om personalresurser.

– Det är klart att våra sjukhus behöver mellan 150 och 200 fler vårdplatser. Men det fanns vårdplatser bara tio minuter bort som hade kunnat förhindra den här situationen. Både Sabbatsberg och Huddinge hade många lediga geriatrikplatser. Varför de inte utnyttjats vet vi inte.

Kommer du att skjuta till mer pengar till Södersjukhuset?

– Sjukhuset har en budget för att rekrytera fler sjuksköterskor, men det är inte en ekonomisk fråga, de har svårt att rekrytera sjuksköterskor. Jag gör bedömningen att de ska klara sin verksamhet och sin budget utan att behöva varsla personal.

Enligt finanslandstingsrådet ska hälso- och sjukvårdsnämnden under april se över vilka delar av verksamheten i region Stockholm som ska få del av det extra regeringstillskottet på 500 miljoner.

– Vi kan göra med de vad vi vill. Nämnden får avgöra var den halva miljarden bäst behövs, alla delar av vården behöver resurser, säger Irene Svenonius.