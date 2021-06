Allt fler stöts bort från Stockholms bostadsmarknad

Under det senaste decenniet har länets kommuner arbetat intensivt med bostadsplanering vilket har resulterat i ett rekordhögt byggande. Men färdigställandet är nu på nivåer långt under det demografiska bostadsbehovet om 20.000 bostäder per år.

Förra året färdigställdes 14.300 bostäder jämfört med 16.000–17.000 åren dessförinnan. I år väntas minst 14.000 bostäder påbörjas, nästa år 15.000.

22 av 26 kommuner bygger för lite Grafik;: Johan Andersson Källa: Länsstyrelsen Stockholm, Rapport 2021:18

Men då nyproducerade bostäder – bostadsrätter som hyresrätter – blivit allt dyrare att köpa och hyra är det nu uppenbart, skriver Länsstyrelsen i rapporten, att de inte kan lösa bostadsbristen för en växande grupp länsbor som inte har råd. Och riskerna för social oro kan väntas öka.

– Grunden för ett stabilt samhälle är utbildning, arbete och bostad. Om unga ser att de inte har någon chans till en bostad kan de välja andra banor, säger Henrik Weston.

En studie från Region Stockholm – gjord innan priserna började öka kraftigt under pandemin – visar att 70 procent av hushållen saknar möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt, 60 procent har inte råd med en ny hyresrätt och 90 procent har inte råd med ett nytt småhus.

– Det måste finnas bostäder för alla typer av yrken, även de med lägre löner. Om det blir svårt att flytta till Stockholmsregionen påverkar det näringslivets, kommunernas och regionens förmåga att rekrytera. Alla kommuner i länet säger att det svåraste problemet är att hitta bostäder år människor med lägre inkomster, säger Henrik Weston.

Svaga grupper deltar sällan i flyttkedjor vid nyproduktion. Det är en viktig, ny kunskap, menar Länsstyrelsen, då den gängse uppfattningen länge varit att nyproducerade bostäder bidrar till att det längre ner i kedjan tillgängliggörs billiga bostäder lämpliga för låginkomsttagare.

– Forskningen stödjer inte teorin om flyttkedjor, de gynnar hushåll som redan har det gott ställt. Det är sällsynt att någon flyttar från en hyresrätt till en bostadsrätt eller villa, det är två separata bostadsmarknader, säger Henrik Weston.

Om 25 år kanske det inte finns några billiga hyreslägenheter i Stockholmsregionen, tror Henrik Weston. Foto: Privat

Det finns också en risk för tomma outhyrda bostäder om både byggandet och hyreskostnaderna ökar.

– Det går inte att bygga hur många hyresrätter med höga hyror som helst, och omflyttningen är redan i dag stor i nyproducerade hyresrätter. Särskilt i kommunerna längre ut i länet finns risken för tomma lägenheter. Men bostadsbolagen kan också dra i handbromsen så att det inte byggs så många bostäder som vi har behov av, säger Henrik Weston.

För tredje året i rad ökar nettoutflyttningen till övriga Sverige – drygt 5.600 fler flyttade ut än in 2020. Flyttlassen går främst till de angränsande länen Sörmland, Västmanland och Uppsala. Det är framför allt unga och människor i familjebildande ålder som flyttar.

Bostäderna på andra sidan länsgränsen – särskilt småhusen – är helt enkelt billigare och i kombination med bättre pendlingsmöjligheter och ökade möjligheter till distansarbete flyttar många. Länets egna småhus är numera en boendeform för personer med mycket god ekonomi. Snittpriset är i dag 7 miljoner kronor.

– Drömmen om ett småhus är nästan omöjlig att realisera i Stockholmsområdet för en vanlig barnfamilj.

Det mesta, konstateras i rapporten, pekar mot att det behöver utformas en svensk modell för överkomliga bostäder, riktade till hushåll med lägre inkomster. Boverket har också lyft den frågan.

– Hur den svenska modellen ska se ut har jag i nuläget ingen uppfattning om, men det finns flera goda exempel från andra länder som man kan inspireras av. Men det är nödvändigt att rikta bostäder mot svaga grupper, det finns inget annat sätt, säger Henrik Weston.

Antalet kommuner som har en allmännytta har minskat till 20 av länets 26 kommuner. Hyresrätterna blir färre för varje år som går på grund av bostadsrättsomvandlingar, utförsäljningar och renoveringar med efterföljande hyreshöjningar.

– Det billigare hyresbeståndet urholkas och det fortsätter, år för år får vi färre billigare bostäder och fyller på med dyrare. Om man hårdrar det kommer det inte att finnas några billiga hyreslägenheter om 25 år, säger Henrik Weston.

