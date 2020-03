Allt fler vuxna klimatdemonstrerar – möt Gretas gamlingar

Så gjordes rapporten

Rapporten Protest for a future II är baserad på en enkätstudie med demonstranter runt om i världen i samband med två stora manifestationer med Fridays for future under 2019.

Det handlar om klimatprotester i 19 städer i Europa, USA, Australien och Mexiko i september – bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Resultaten har jämförts med en motsvarande internationell enkätstudie av klimatprotester i 13 europeiska städer i mars samma år.

I studien räknas personer under 26 år som unga och de från 26 år och uppåt som vuxna.

Rapporten är inte är publicerad i någon vetenskaplig tidskrift.