Aluminium gör Brunnsviken medelhavsturkos

DN skickar upp en drönare över Brunnsviken för att bevittna skådespelet ur ett fågelperspektiv. Ett gäng svalor jagar den främmande farkosten som vore den en lekkamrat. Kanske är de lika tagna av det märkvärdiga som utspelar sig 100 meter ned. En turkosgrön strimma tecknas över det mörka vattnet i svallvågorna efter båten som strör aluminium över sjön. Vattnet blir osannolikt klart och rent på ett kick.

– Det här har jag längtat efter. Om vattnet blir bättre kan vikarna bli fina barnkammare och lekmiljöer för fiskarna. Med bättre siktdjup kan fler växter växa längre ned, säger Katarina Luhr (MP).

Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) är mycket entusiastisk över aluminiumbehandlingen. Foto: Lars Lindqvist

Redan när vi äntrar båten tillsammans med miljöborgarrådet vid Haga båtklubb i Hagaparken förstår vi att vi har ett göra med ett verkligt potent medel. Vid bryggorna ligger en del av de 770 ton aluminiumkloridlösning som krävs för att rena den kraftigt Brunnsviken. Den danske skepparen tillika miljöingenjör börjar med att utfärda en varning för all hudkontakt med den starkt frätande aluminiumlösningen.

– Om ni får det i ögonen rekommenderar jag att ni hoppar överbord och sköljer ögonen. ”Save the eyes, not the Iphone”. Varje sekund är viktig för att rädda synen, säger Thomas Aabling, civilingenjör på Vandmiljö.

Vår beskedliga båttur i fyra knop över en solblank vik känns plötsligt oväntat äventyrlig. Rent av farlig. Vi undviker att snudda vid de flera kubikmeter stora aluminiumdunkarna framför oss och trycker glasögonen intill näsroten. Båten tuffar snabbt ut från bryggan och tar kurs mot stan och Wennergren center.

Thomas Aabling och en kollega är kontrakterade att köra båten fram och tillbaka över Brunnsviken till i november. Då ska varje kvadratmeter av viken ha aluminiumduschats tre gånger.

– Vi måste köra mer än 1.000 kilometer för att täcka hela sjön. Det tar ungefär 25 minuter från norr till söder. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, säger Thomas Aabling.

Brunnsviken är en av Stockholms mest förorenade vikar och vattnet är sorgligt brungrumligt. Det är bara tack vare ekolodet som vi ser sjön i genomskärning ända ned till botten. Där nere finns ingenting. Inte ens syre. Under en provmätning när DN var med för ett år sedan uppmättes ett siktdjup på knappa 1,8 meter.

– Siktdjupet kommer att tredubblas, man kommer troligen att kunna se uppemot sex meter ned i vattnet. Behandlingen går väldigt snabbt och är mycket effektiv, säger Thomas Aabling.

Thomas Aabling och Katarina Luhr tittar på ekolodet som visar hur djur- och växtlivet ser ut. Foto: Lars Lindqvist

Mitt ute på sjön sätts pumparna till den gula aluminiumlösningen i gång. En spridarbom i aktern sänks ned till sex meter där lösningen pumpas ut. Aluminiumet frigörs i vattnet och blir till vitt rost som binder upp all fosfor när det singlar ned till botten.

– De vita partiklarna du ser är aluminium. I lös form är det giftigt för fiskarna och kan sätta sig i gälarna. Om fiskar simmar rakt in i lösningen så dör de, men efter fem minuter i vattnet blir det neutraliserat, då är det inte giftigt längre, säger Thomas Aabling.

Behandlingen är nästan spöklikt effektiv. På sekunder blir vattnet klart som korvspad. Men hur bra är det egentligen är sprida tonvis med aluminium i sjöar och hav?

– Vi återställer bara den naturliga balansen med aluminium. Fosforhalterna är så höga att det aluminium, järn och kalcium som finns naturligt inte räcker till. Det här är ett enkelt och effektivt sätt att ta bort problemet en gång för alla. Så länge det inte kommer in ny fosfor håller det för evigt, säger Thomas Aabling.

När aluminiumlösningen sprids ut i Brunnsvikens vatten bildas ett spår av turkost vatten bakom båten. Foto: Lars Lindqvist

Brunnsvikens största fosforläcka är sjön själv skyldig till. Gamla synder från decennier av utsläpp från jordbruk och industrier ligger inbäddade meterdjupt i bottensedimenten. När syret försvinner från botten frigörs fosfor som fortsätter att övergöda sjön. Det orsakar algblomning som hamnar på botten och äter upp ännu mer syre när det förmultnar.

– Det blir som ett självspelande piano, en ond spiral, säger Fred Erlandsson, ansvarig för projektet vid Stockholm vatten och avfall, Svoa.

För att minska nytt fosforutsläpp från land har Svoa vidtagit åtgärder i decennier. Fram till början av 60-talet gick avloppsvattnet orenat rätt ut i viken. Sedan åttiotalet har en pumpstation pumpat ut syrefritt bottenvatten ur sjön för att minska frisättningen av fosfor från botten. Nu har man även anlagt en dagvattenanläggning för att rena dagvattnet från nya Hagastaden.

”I förhållande till andra åtgärder är det enormt prisvärt”, säger Fred Erlandsson på Svoa. Foto: Lars Lindqvist

– Vi hoppas kunna bli av med ungefär 1,5 ton fosfor. I och med att halterna sjunker så drastiskt kommer vi att minska pumpkostnaderna för att pumpa ut bottenvattnet och därmed också exportera mindre fosfor ut i Lilla Värtan.

Nu står fler sjöar på tur. I Huddinge har behandling redan startat av Orlången och även Trehörningen ska behandlas. Behandlingen är dyr och beräknas kosta sju miljoner kronor.

– Men i förhållande till andra åtgärder är det enormt prisvärt även om det inte ersätter andra insatser mot den externa belastningen. Förhoppningen är att göra motsvarande i Magelungen nästa år och i Drevviken året därpå. Ulvsundasjön och Djurgårdsviken ligger troligen näst på tur, säger Fred Erlandsson.

