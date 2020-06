Ambulansen kom – de anhöriga blev ensamma kvar

Det här upplever patienter och anhöriga som det viktigaste

• Att bli lyssnade på.

• Att få hjälp med att förstå vad som har hänt.

• Att få hjälp med att förstå vad som ska hända.

• Att bli tagna på allvar.

• Att deras anhöriga ska bli tagna på allvar.

• Att skapa en känsla av att de blir avlastade.

• Att aldrig bli lämnade utan att ha försäkrat sig om att den som blir kvar kommer att klara av att hantera situationen.

Källa: ”Significant others’ perceptions of being taken seriously by the Swedish Ambulance Service when the patient is assessed as nonurgent” av Andreas Rantala, Anna Ekwall och Anna Forsberg, Lunds universitet.