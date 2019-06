Amina Manzoor: Kanske är de där tjejerna självsäkra på riktigt

Just nu: spara 50%

Min syster övertalade mig att följa med hit efter konserten på Gröna Lund, jag som hade tänkt gå hem. Men jag ångrar mig inte. Musiken som fyller dansgolvet är de hits som jag lyssnade till under universitetstiden. Om några få veckor fyller jag 40 år, men jag känner mig som 20. Jag har haft några tuffa månader, men i just det här ögonblicket känns allt bra. Det är bara jag och musiken som existerar.

Men så råkar jag titta åt sidan. Där dansar ett tjejgäng. De är i yngre 20-årsåldern. Trots att de knappt var födda när låtarna först släpptes sjunger de med i varenda textrad. De dansar exakt likadant.

Plötsligt slungas jag tillbaka till Stockholms nation i Uppsala i början av 2000-talet, när jag dansade på bardisken till Spice Girls tillsammans med mina vänner Cissi och Filip. Vi var on top of the world som det brukar heta, när vi dansade synkroniserat till ”Stop” eller ”Spice up your life”. Inget kunde ta ner oss.

Nu är det tjejgängets tur att ha den där känslan; att vara ostoppbara, högst av alla. I några sekunder avundas jag dem, längtar tillbaka till en mer okomplicerad tid. Då en låt kunde bli så betydelsefull och kännas som soundtracket till ens liv.

Men så ser jag vad några av dem har på sig – cykelbyxor. Jag minns förra gången det där vedervärdiga plagget var trendigt och skulle under inga omständigheter ta på mig det igen (möjligtvis med undantag för träningssammanhang, men vette fan). Det spelar ingen roll om de inte längre kallas cykelbyxor, utan biker shorts/pants. De är fortfarande lika fula. Det måste ha varit så här min mamma kände sig när jag ville ha på mig de klänningar hon haft som tonåring.

Med ens försvinner känslan av att vara 20 år gammal. Och då minns jag också hur osäker man var under den där självsäkra ytan. Kanske har det ändrats sedan jag var 20, kanske är de där tjejerna självsäkra på riktigt. Det måste man väl vara om man har på sig cykelbyxor utan att skämmas? Jag dansar vidare i den varma sommarnatten glad att klädstilen blir bättre med åren.

Bäst just nu: Alla utomhuskonserter. Finns det något mer magiskt än att lyssna till bra musik under bar himmel en ljum sommarkväll?