Andreas Nordström: Stockholm stads nya kampanj är så töntig att det gör ont i kroppen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Ni kanske har missat det, gläd er i så fall, men stadens exploateringskontor har lanserat en ny kampanj för att informera om fortskridandet av arbetet med Slussen. Det låter väl trevligt, tänker du. Men grejen är att någon kommunikatör har fått feeling. Resultatet är så töntigt att det gör fysiskt ont i kroppen.

”Slussenbygget är klart snart... ish”, står det på en skylt.

”Tourists this way. Hipsters that way”, går det att läsa på en annan.

I ett pressmeddelande uppges det att tanken med skyltarna är att de ska förmedla en ”Stockholmskänsla” och att man ska ”känna att det är Stockholm och Södermalm man har kommit till”. Själv känner jag att jag vill slå mig själv i ansiktet med en pinne.

Här har Stockholms stad alltså beslutat att plöja ner X antal skattekronor i att skapa sköna vibbar – eller vad det nu är som man vill uppnå.

Jag misstänker att kampanjbudgeten motsvarar en piss i Saltsjön. Men lägg för Guds skull dom stålarna på att bli färdiga med Slussen i stället. Om dessa pengar så hade fått bygget att stå klart 14 minuter tidigare så hade ändå det varit värt det.

Jag inser förstås att den här texten kommer att användas av den där kommunikatören som ett argument för att kampanjen, som det brukar heta i pr-samhället, ”väcker känslor”. Må så vara, men skam och sorg hos medborgarna kan väl ändå inte vara ett mål för staden. Det kan jag fixa på egen hand.

Andreas Nordström är webbredaktör på DN Sthlm och uppmanar Stockholms stad att våga vägra humor. Läs även hans krönikor om att ingenting fungerar för SL förutom deras biljettkontroller och föräldrar med sockerskräck.