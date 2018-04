Antalet dödsskjutningar minskar i Stockholm

Mellan den 1 januari och 4 april 2018 har det skett 28 bekräftade skjutningar i Stockholms län. Två personer har skjutits ihjäl och tio har skadats. Det är totalt sett färre skadade och döda än motsvarande period de senaste tre åren, uppger polisen på sin hemsida.

– Ett stort jobb görs inte minst ute i våra lokalpolisområden, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm i ett pressmeddelande.

Stockholmspolisen har satsat på att få bort illegala vapen samt att ”störa och minska narkotikaförsäljningen” som ett led i arbetet att bryta våldskurvan. I helgen gjorde polisen ett stort beslag av vapen och narkotika i en bil som stod parkerad i ett garage i Skärholmen under ett rutinmässigt sök med narkotikahund.

– I bilen hittades bland annat automatvapen ämnade för att användas i krig. Vi hittade dessutom sprängmedel, jaktvapen, pistoler, ammunition och kilovis med narkotika av olika sorter, säger utredningsledare Jonas Lindberg, på grova brottsektionen hos Polisen i Stockholm syd, i ett pressmeddelande.