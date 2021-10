Antalet intensivvårdsplatser utökas på Södersjukhuset

Under pandemin har trycket varit hårt mot intensivvården, och Södersjukhuset är näst efter Karolinska det sjukhus i landet som vårdat flest covid-patienter. Under pandemins andra och tredje våg har antalet platser ändå inte räckt till, dödsfall har utretts, intensivvårdspatienter har skickats från Sös till andra sjukhus och även till andra regioner, som DN rapporterat.

Nu meddelar Moderaterna i Region Stockholm att intensivvården på Sös ska byggas om och få ett utökat antal platser.

– Vården har verkligen stått i frontlinjen under pandemin och har fått jobba hårt för att rädda liv. Nu kan vi göra en liten satsning genom att bygga ut iva. Det är ett behov som vi har sett under pandemin, säger fastighets- och serviceregionrådet Charlotte Broberg (M).

Södersjukhuset hade före pandemin 16 fastställda iva-platser. I dagsläget uppger sjukhuset att Sös har 20 bemannade platser öppna, en tillfällig utökning för att klara covidvården. Antalet fastställda platser kommer i och med utbyggnaden att utökas till 22 platser, enligt beslutet som väntas tas i fastighets- och servicenämnden i nästa vecka.

– Sös är ett av våra största sjukhus, och man har inte haft så många iva-platser. Det finns också ett behov av att modernisera de platser som man har. Genom det här beslutet kommer man också kunna arbeta med ett mer effektivt och modernt arbetssätt, säger Charlotte Broberg.

Den nya iva-avdelningen med beräknas kosta runt 116 miljoner kronor. I samband med bygget kommer avdelningen att flyttas närmre akutmottagningen och operationssalarna, vilket innebär att den även flyttas till en annan byggnad. Den nya avdelningen väntas stå färdig i slutet av 2024.

Södersjukhuset öppnade i början av oktober en permanent covidavdelning med 12 vårdplatser. Den avdelningen kommer nu också att utökas med 12 platser, för att kunna fungera som akutavdelning om antalet covidpatienter minskar.

– De här vårdplatserna är ett slags flexibla akutvårdsplatser om trycket på covidpatienter är lågt. De fyller den viktiga uppgiften att kunna ta emot patienter så snabbt som möjligt när man väl fått ett beslut om att läggas in på sjukhuset. En av de viktigaste uppgifterna för sjukhusen är att se till att flödet från akutmottagningarna kan fungera så snabbt som möjligt så att så få som möjligt behöver vänta på akutmottagningen, säger Tobias Nässén (M), valfrihetsregionråd.

Foto: Nicklas Thegerström

Den allt högre belastningen på Stockholms akutmottagningar har uppmärksammats kontinuerligt de senaste åren, och forskaren Björn af Ugglas har nyligen påvisat sambanden mellan överbelastningen på akutmottagningarna i Stockholm och överdödlighet, motsvarande 25 dödsfall per år, med hypotesen att vårdplatsbristen spelar in. Under 2019 var beläggningsgraden på Stockholms akutsjukhus 104 procent på årsbasis.

Har ni tagit till er av den här forskningen?

– Jag deltog på ett seminarium tillsammans med Björn af Ugglas, och jag har också träffat honom och diskuterat forskningen. På samtliga akutsjukhus vill vi ju ha så snabbt flöde som möjligt från beslut om inläggning så att man inte tvingas vänta på akuten. Där arbetar vi med ett antal åtgärder, säger Tobias Nässén.

Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset, säger att beskedet om nya intensivvårdsplatser är välkommet, och något som Sös efterfrågat även för att matcha operationskapaciteten och minimera antalet transporter till andra sjukhus.

– Det är jätteviktigt för oss, för vi har ålderstigna lokaler som har tjänat ut. Den här förnyelsen av intensivvården är nödvändig både för arbetsmiljö för våra medarbetare, och ur patientsäkerhetssynpunkt, säger Mikael Runsiö.

Han säger att sjukhuset nu har ett utökat antal intensivvårdsplatser öppna, då i nuläget fyra till fem covidpatienter intensivvårdas. Runsiö säger att de ökade behoven har funnits länge, men blivit tydliga under pandemin. Under 2020 har sjukhusledningen lagt fram önskemål om en utökning av antalet platser, som nu beviljas.

– Vi är jätteglada att vi får det här beviljat. Vi ser också ur demografisk synvinkel att behoven ökar över tid och vill därför ha möjligheten att bemanna 22 platser.

Att antalet vårdplatser byggs ut handlar samtidigt om fysiska platser, inte om bemannade vårdplatser.

– Bemanningen är alltid den stora utmaningen, men vi har hittills haft ett rimligt bemanningsläge inom just intensivvården. Vi hoppas att det ska fortsätta vara så.