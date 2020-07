Antalet som intensivvårdas för covid-19 minskar

När trycket var som värst brukade Region Stockholms sjukvårdsdirektör Björn Eriksson jämföra epidemin vid en storm, men nu ser vindarna ut att ha avtagit.

– Det är ju naturligtvis glädjande och bra, även om läget fortfarande är känsligt. Slutar vi följa rekommendationerna kan det ta ny fart igen, säger han.

Allt färre personer vårdas för covid-19 i Sverige. Sedan den 26 juni har färre än tio patienter per dag skrivits in på intensivvårdsavdelningar för sjukdomen, enligt Svenska intensivvårdsregistret, SIR. Den värsta dagen i april lades 66 personer in för intensivvård under samma dygn.

Strax under 100 personer får i nuläget intensivvård för covid-19 i landet, en femtedel så många som i slutet av april.

I Region Stockholm, som drabbats hårdast av viruset, har minskningen varit markant. På onsdagen fick sammanlagt 170 personer vård för virussjukdomen i länet – jämfört med nästan 1.100 personer under de mest pressade dagarna för tre månader sen.

– Det har varit en långsam men stadig förbättring. I går, tisdag, var första dagen som under 30 patienter med covid-19 fick intensivvård i länet, säger Björn Eriksson.

Antalet personer som skrevs in för sjukdomen började minska i början av maj, enligt Björn Eriksson, men eftersom covidpatienterna behöver vård under en lång period så har det tagit ett tag innan trycket lättade för vården.

Sedan onsdag förra veckan vårdas ingen covidpatient på Danderyds sjukhus iva-avdelning, och Södersjukhuset har återgått till normalläge.

– De svårt sjuka covidpatienterna får ligga länge i respirator. Nu ser vi att många kommer ur det här, och det är mycket glädjande, säger Björn Eriksson.

Dödstalen går också ner och sedan den 2 juli har inga nya dödsfall rapporterats i regionen. Siffran ska dock tolkas med försiktighet eftersom det sker en viss eftersläpning från helgen.

Det ser ljusare ut även i Västra Götaland och Skåne. I Västra Götalandsregionen fick sammanlagt 149 personer vård för covid-19 på onsdagen, av dem 27 på iva – vilket är nästan en fjärdel så många iva-patienter som i början av maj. I Region Skåne fick bara 9 personer intensivvård för covid-19 på onsdagen.

På tisdagens pressträff sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att minskningen troligtvis har att göra med att svenskarna är duktiga på att följa deras rekommendationer.

Men i Stockholm får myndigheterna snarare rapporter om motsatsen. Region Stockholms smittskyddsläkare Per Follin sa förra veckan till DN att spridningen minskar i huvudstaden samtidigt som invånarna blivit allt sämre på att stanna hemma och hålla den sociala distansen.

Enligt Per Follin kan minskningen i stället delvis bero på att stockholmarna byggt upp en immunitet i befolkningen. Björn Eriksson drar samma slutsats, men säger att det är väldigt viktigt att fortsätta göra som Folkhälsomyndigheten säger.

– Samtidigt lär vi oss hela tiden om den här sjukdomen och hur vi vårdar mot den. Men det är väldigt viktigt att vi håller disciplinen för smittspridningens skull.

Under våren har Region Stockholm byggt upp en vårdskuld eftersom många operationer och läkarbesök har skjutits upp. Bland annat rapporterar Läkartidningen om att 30 procent färre cancerdiagnoser ställdes i april och maj i år än normalt.

Björn Eriksson uppmanar de som upplever symtom för cancer eller någon annan farlig sjukdom att inte vänta med att söka vård.

– Det är mycket lättare att ta hand om exempelvis cancer om det upptäcks tidigt.

Regeringen har varnat för risken för en andra smittvåg i höst. Björn Eriksson säger att de har minskat antalet intensivvårdsplatserna, men att de är beredda att bygga ut dem i höst igen om det behövs.

Kan ni skala upp till samma kapacitet som i våras?

– Det kan vi inte lova. Att vi kunde skala upp så pass mycket berodde endast på att våra medarbetare ställde upp så pass mycket. Men jag hoppas att vi inte måste göra det igen. Våra medarbetare behöver vila och återhämtning, säger Björn Eriksson.

