Appgrundarna håller inte med Stockholms stad: ”Antalet felparkerade elsparkcyklar ökar”

DN har tidigare skrivit om att fem felparkerade elsparkcyklar i Stockholm har bötfällts sedan den 1 mars, detta efter ett beslut i kommunfullmäktige. Elsparkcyklarna flyttas av stadens parkeringsvakter och fakturan skickas till det ansvariga uthyrningsbolaget.

Josefine Mittermaier, enhetschef på trafikkontoret i Stockholm, har tidigare uppgett för DN att hon upplever att problemet med felaktigt uppställda elsparkcyklar minskat.

Det håller inte Johanneshovsborna Oscar Léman och Andreas Carlsson med om. De är grundare av Felsparkerad, en app där man kan rapportera felparkerade elsparkcyklar via sin mobiltelefon.

– Vi ser en ökning med 2.000 procent av rapporteringar i Stockholms stad när vi jämför i dag och för en månad sedan. Våra användare säger motsatsen till vad trafikkontoret uppger, säger Oscar Léman.

Johanneshovsborna Oscar Léman och Andreas Carlsson ligger bakom Felsparkerad, en app där man kan rapportera felparkerade elsparkcyklar. Foto: Privat

Han berättar att de har noterat en ökning vad gäller felparkeringar sedan i höstas.

– Totalt har vi fått in 1.900 rapporteringar inom Stockholm stad den senaste månaden. Felsparkerad har strax över 10.000 användare i Sverige.

Oscar Léman och Andreas Carlsson har försökt inleda en dialog med trafikkontoret och trafikborgarrådet Daniel Helldén men säger att de inte fått något gehör.

– Vi vill att våra ärenden ska kunna hamna hos dem för att underlätta deras arbete, säger Andreas Carlsson och beklagar att Stockholms stad inte har visat intresse.

Appskaparna har inlett ett sådant samarbete med Göteborgs stad.

– Göteborgs trafikkontor har startat ett eget mejlkonto där våra anmälningar kommer in, säger Oscar Léman.

Hur tillförlitlig är er statistik?

– Vi har under hösten haft en bildfunktion i applikationen för att se hur utbrett problemet är och där har vi kunnat se hur elsparkcykeln var placerad i förhållande till vad lagen säger, säger Oscar Léman.

– Men vi är medvetna om att vissa rapporterar om detta för att de stör sig på hur folk väljer att lämna sparkcyklarna rent generellt, säger Andreas Carlsson.

Daniel Helldén känner inte igen den bild som duon bakom Felsparkerad ger när det gäller ett högre tryck på anmälningarna, men han påpekar att det under mars månad varit relativt få elsparkcyklar ute i trafiken.

– Jag kan tänka mig att det kommer hända mycket mer nu när det bli varmare, säger han.

Foto: Magnus Hallgren

Daniel Helldén har svårt att uttala sig om ett samarbete med appgrundarna kan bli möjligt. Han tycker däremot att det borde finnas en möjlighet för Oscar Léman och Andreas Carlsson att jobba mot bolagen som äger sparkcyklarna.

– Vi har Tyck till-appen, så från vårt perspektiv är det bästa att folk använder den, säger Daniel Helldén.

Appskaparna har försökt nå dig för en dialog, är det något du känner till?

– Det kan vara så att detta har nått mina kollegor som jobbar med detta på trafikkontoret. Rent tekniskt är det trafikkontoret som hanterar sådant här.

Men skulle du kunna ha en dialog med appgrundarna?

– Ja absolut.

För att få bukt med felparkeringsproblemet önskar Daniel Helldén tydlighet i lagstiftningen och utökade befogenheter för kommunen.

– Vi håller på att hitta fler sätt att lösa det här problemet, utöver det vi redan gjort med böter. Vi måste få ordning på det här så att inte folk skadar sig eller blir uppretade, säger Daniel Helldén.

Trafikkontoret har fått in 148 anmälningar om felparkerade cyklar under mars månad. En ökning från februari där det kom in 49 anmälningar.