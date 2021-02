Arbetslösa stockholmare ska bekämpa halkan

Förra veckan implementerade staden en för Stockholm oprövad metod i kampen mot halkan, isrivning. Nu plockar man fram nästa kort ur rockärmen, stockholmsvärdar.

Värdarna är personer som av olika anledningar stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Stockholms stad visstidsanställer genom arbetsmarknadsförvaltningen omkring 80 värdar årligen, de anställs under en period på tio månader med syftet att de sedan ska ta sig vidare in på arbetsmarknaden.

I de vardagliga arbetsuppgifterna ingår att hålla gator och torg fria från skräp, men nu när vintervädret håller i sig ska de alltså bistå staden i halkbekämpningen.

Mostafa Hosseini och Oliver Blomqvist är båda relativt nya stockholmare. Mostafa bodde tidigare i Borlänge där han bland annat jobbade som vaktmästare, men sedan han kom till huvudstaden har han upplevt det svårare att hitta ett jobb. Den tillfälliga anställningen som stockholmsvärd trivs han med.

– Dels får man vara ute och röra sig och få motion. Sedan får man också träffa människor i andra åldrar och från andra områden som man kanske inte hade umgåtts med på fritiden, säger han.

Mostafa Hosseini och Oliver Blomqvist uppskattar det fysiska arbetet som det innebär att vara stockholmsvärd. Foto: Magnus Hallgren

Mostafa Hosseini kombinerar som många andra värdar arbetet med att studera svenska och plugga upp sina betyg, efter månaderna som stockholmsvärd vill han läsa vidare

– Jag vill jobba med något där man får tänka och använda hjärnan.

Oliver Blomqvist är född i Sverige men har levt hela sitt liv i Sydafrika. Han upplever att språket är en barriär som hindrar honom från att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

– Även om de flesta i Sverige kan engelska kan det vara svårt att få jobb när man saknar svenskan, säger han.

Värdarnas nya arbetsuppgift är Oliver Blomqvist helnöjd med.

– Det är tufft arbete, man får verkligen bita i, men det är belönande att se resultatet – och vetskapen att man kanske har förhindrat att någon ramlar och slår sig.

Stockholmsvärdar bistår den övriga snöröjningen i staden med att skyffla bort snö och is från bland annat busshållplatser. Foto: Magnus Hallgren

Zuher Berwari är arbetsledare för stockholmsvärdarna i Hässelby gård och Johanneshov. Han har under sina år på posten sett många människor ta sina första steg in i arbetslivet, men sedan pandemin slog till har de blivit allt färre.

– De flesta jobbar på och är väldigt duktiga, många har fått jobb som vaktmästare eller städare. Men sedan i våras har det blivit mycket svårare för dem, säger han.

Under 2020 ökade arbetslösheten kraftigt i flera stadsdelar runt om i Stockholm, inte minst bland unga. Arbetsmarknadsborgarrådet Karin Ernlund (C) ser med oro på att det just är branscherna som i regel anställer unga som haft det särskilt kämpigt under pandemin.

– Vi ser att det just är de enkla ingångsjobben som försvinner. Där har regeringen ett ansvar att underlätta för de krisande småföretagen, säger hon.

Zuher Berwari arbetsleder stockholmsvärdarna i deras vardagliga arbete. Foto: Magnus Hallgren

Det man från Stockholms stad kan göra är enligt Karin Ernlund dels att utveckla och bredda möjligheterna till utbildning för arbetslösa samt att tillhandahålla arbetslivserfarenhet.

– Att jobba som stockholmsvärd innebär att man får en första rad på cv:t, säger arbetsmarknadsborgarrådet.

Oppositionen är positiv till stödfunktioner likt stockholmsjobben, men anser att staden inte gjort tillräckligt för att motverka pandemins effekter på ungdomsarbetslösheten.

– Jag är för alla typer av insatser där man sätter ungdomar i sysselsättning, men tyvärr har vi under året sett att de borgliga varit alldeles för passiva i sina åtgärder, säger oppositionsrådet Karin Wanngård (S).