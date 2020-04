Årets Prideparad inställd – digital version ersätter

I fjol tågade drygt 50 000 personer i Prideparaden i Stockholm.

Den manifestationen går inte att genomföra i coronatider.

För att hålla upp hbtq-frågorna arrangeras istället en digital parad som kommer att streamas i Stockholm Prides sociala kanaler under namnet Summer Stream.

– Vi tror att det kan bli väldigt mäktigt och hoppas att så många som möjligt vill tagga och flagga och motivera varför de vill vara en del av den digitala Prideparaden. Det viktiga är att visa att vi är många som står upp för hbtq-rättigheter, säger Vix Herjeryd.

I den digitala festivalen, som pågår 31 juli–2 augusti, blir det livesändningar med seminarier och artister samt nedslag från olika aktiviteter runt om i stan.

– Melanie C kommer att medverka med ett häftigt dj-set, avslöjar Herjeryd. Men vi kommer fokusera på svenska hbtq-artister som också de blivit drabbade av corona och tvingats ställa in turnéer.

Vem som ska få äran att hålla det digitala invigningstalet är inte helt klart.

Tidigare år har bland andra Fredrik Reinfeldt, före detta moderatledare, Glenn Hysén, före detta landslagsspelare i fotboll, artisten Jason ”Timbuktu” Diakité och komikern Magnus Betnér invigt festivalen.

Årets artist och året låt avslöjas också senare, i fjol var det Daniel Mauricio med When We Are Free som fick festivalen att gunga.

Merparten av det digitala programmet kommer att släppas i juni.

– Vi vill skapa en positiv arena där vi kan mötas och sprida energi, lyfta nationella och internationella aktuella frågor.

Vix Herjeryd tycker att festivalen fyller en extra viktig funktion i tider av corona.

– Nationellt har vi en ny könstillhörighetslag som ligger redo på regeringens bord och likaså en könsneutral familjelagstiftning som verkligen är en aktuell fråga i Corona-tider. Internationellt har vi sett religiösa ledare som ser corona som ett straff från ovan för homosexualitet, och från Uganda rapporteras det att hbtq-personer grips med corona som förevändning.

För den som köpt biljett till Stockholm Pride 2020 är biljetten giltig för festivalen 2021, men arrangören erbjuder också återköpsalternativ.

– Som organisation är vi väldigt beroende av våra festivalintäkter och de som vill kan skänka en del av pengarna för att stötta vår organisation, säger Herjeryd.

I slutet av november arrangeras en för Stockholm helt ny festival som ska bli ett bli ett återkommande evenemang.

Stockholm Winter Pride blir en fyra dagar lång fysisk festival med event både inomhus och ute på stan.

– Det är en festival vi funderat på under flera år, det är många som tycker att det är väldigt långt till sommarens pridefestival. Vi kommer i huvudsak hålla oss inomhus men jag hoppas på massa spännande idéer från stadens hbtq-community som vi skapar festivalen tillsammans med.

Men först ut i år är annars Global Pride den 27 juni där festivaler över hela världen går samman i en gigantisk manifestation.

– Juni är ju den globala pridemånaden och Global Pride kom till eftersom det är så många festivaler som tvingats ställa in, bara i Europa handlar det om fler än 300.

Nästa sommar hoppas Herjeryd att Pridefestivalen ska vara tillbaka på Stockholms gator och torg.

– Kool and the Gang kommer att köra 2021 då vi hoppas kunna bjuda på lite extra.

