Årskalendarium: Detta händer i Stockholm 2019

Januari

2-6 “Disney on Ice”, Globen

3 Släktforskningshjälp, Stadsarkivet

4 Klubb Common People/Honeymilk, Debaser Strand

4 Trettondagsblues, Fasching

4-5 Trettondagskonsert, Berwaldhallen

5 “En glittrande trettonhelg” med Filharmonikerna, Konserthuset

5 Frank Martinis “Party of the Century”, Nalen

5 Gamla pengar/Sju svåra år/Allvaret/Garageland, Debaser Strand

5 Kadim al Sahir, Cirkus

5 Darya & Månskensorkestern, Fasching

5 “Trettonhelgsdans”, Grünewaldsalen, Konserthuset

5 "Dragoner, Dans och Dekadens", Arméns musikkår, Musikhögskolan

5-6 Ficklampsvisning, Medeltidsmuseet

6 Julavslutning på Bollnästorget, Skansen

6 “Djungelboken – the Musical”, Stockholm Waterfront (även 16 mars)

6 Architects, Beartooth, Polaris, Fryshuset

6 Sista dagen: “Sovjetisk affischkonst, Liljevalchs, “Jag älskar dig sjukt mycket”, Livrustkammaren, “Med framtiden bakom oss”, Moderna museet, “Vindhäxor - ett levande väsen”, Dansmuseet, “Suavidade”, Galleri 16X Vällingby och Pepparkakshusutställningen på ArkDes

7 Kulturbiblioteket och Lava öppnar Under fontänen, Sergels torg

9-10 Schumanns cellokonsert med Filharmonikerna, Konserthuset

Filharmonikerna. Foto: Jan-Olav Wedin/Pressbild

9-10 Fanny & Felix Mendelssohn, Berwaldhallen

10 ”Världen enligt Lazcano”, premiär Klara soppteater på ny scen: Under fonänen

10 Ron Pope, Södra Teatern

10 “Förlovningen”, premiär, Dramaten, lilla scenen

10 Sista dagen: “Under ytan”, Naturhistoriska riksmuseet

10 Tentakel, Slaktkyrkan

11 “Jan Lundgren - Kind of Jazz”, Konserthuset (även 8 februari och 8 mars)

11 Jorge Rossy Vibes Quintet, Fasching

11 Captain Murphy, Debaser Strand

11 “Jekyll & Hyde”, premiär Maximteatern

12 The Stealy Band, Fasching

12 “Adriana Lecouvreur”, Bio Mauritz, Filmhuset

12 Isbanan på Sollidenplan öppnas för säsongen (öppen till 17 mars)

12 "Spela Håkan!", sex timmar Håkan Hellström, Debaser Strand

12 “Niklas & Radioapan i Urtiden”, Berwaldhallen

12 Bockarna Bruce, Nalen

13 Premiär Cirkus Skansen i Bragehallen för barn varje söndag (föreställningar fram till 21 april)

13 Final i blåsmusikpriset med Arméns musikkår, Berwaldhallen

13 Sista dagen: John Singer Sargent och A&E Design, Nationalmuseum och Public Luxury, ArkDes, “En kryddad jul”, Spritmuseum, “Framtidens arkitektur - Årets examensarbeten från svenska arkitekturhögskolor”, Konstakademien

15 Amorphis + Soilwork, Fryshuset

15-18 Formex, Stockholmsmässan

16 Boy Pablo, Debaser Strand

16 Durs Grünbein i samtal med Aris Fioretos, Under fontänen

16 Antonio Sanchez and Migration, Fasching

17-19 “Dubbeldrama med Stemme, Karnéus och Kränzle”, Konserthuset

18 Judith Hill, Fasching

18 Crying Day Care Choir, Debaser Strand

19 “Hålla andan”, premiär, Målarsalen

19 Klubb Död/Nizui, Debaser Strand

19 The Neon Romeoz, Fasching

19 V75, Solvalla

19 Sista dagen: “Leve demokratin!”, Forum för levande historia

20 Basement/Culture Abuse/Muncie Girls, Debaser Strand

21 Idrottsgalan, Globen

21-22 “Hjärnstark” med Anders Hansen, Rival

22 You Me At Six, Fryshuset

22 Algiers, Debaser Strand

22 “Mr Morfar” med Allan Svensson, Intiman (pågår till 9 februari)

22 Ella Mai, Berns

22 The Japanese House, Nalen

23 Ghostmane, Fryshuset

23 Jam!, Fasching

23 Aaron Lee Tasjan, Nalen

24 MHD, Fryshuset

23-24 “Barockt och Wienklassiskt, Bach och Haydn”, Konserthuset

24 "Den sista kabarén", urpremiär, Klara soppteater, Under fontänen

24 “Bang”, nypremiär Stadsteatern/Årsta Teater (även 8 maj Vällingby Teater)

24 Tassos Spiliotopoulos Quartet feat Jonas Knutsson, Fasching

Jonas Gardell. Foto: Eva Tedesjö

24 Jonas Gardell på Cirkus (till och med 13 april)

24 “Mänskligheten” med Fredrik Lindström, Scalateatern

25 “Vårsalongen", Liljevalchs (pågår till 24 mars)

25 “Mitt Sanna jag”, Sanna Nielsen, premiär Hamburger Börs

25 “Jungfruleken”, premiär, Stadsteatern/Teater Giljotin

25 Louisiana Avenue, Fasching

25 The Plan, Debaser Strand

25 Ingenting – Stxlm, Slaktkyrkan

25-26 Harding möter Isabelle Faust, Berwaldhallen

25-27 MC-mässan, Friends Arena

26 “Filharmonins dag”, Konserthuset

26 “Fria fotografers filial 2019, Studion, Kulturhuset (pågår till 17 februari)

26 Joy, Slaktkyrkan

26 IAMX, Fryshuset, Klubben

26 Sky High 40 år, Fasching

26 Demokratiskt dansgolv, Debaser Strand

26 Winter Run, 5 och 10 km på Djurgården med start, mål och varvning på Skansen.

26 Chelsea Cutler, Nalen

26 First Aid Kit, Globen

First Aid Kit spelar på Globen den 26 januari. Foto: Eva Tedesjö

26 Behemoth/At the Gates, Annexet

26 Cory Henry & the Revival, Nalen

26-27 Bröllopsmässan, Grand Hôtel

27 Ennio Morricone, Globen

27 Roland Pöntinen, Konserthuset

27 Quireboys/The Gloria Story, Debaser Strand

27 Sista dagen: “Inuti Thielska, tolkningar i ord och bild”, Thielska Galleriet, Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede, Waldemarsudde, “Krakows krubbor”, Hallwylska, “Konstkraft”, Mångkulturellt centrum

28 Odesza, Berns

29 Nils Fredrik Dahl i samtal med Ida Linde, Under fontänen

29 “Leif”, Vällingbypremiär, Vällingby Teater

29 Hamilton de Holanda Duo, Fasching

29 Jaako Eino Kalevi, Slaktkyrkan

30 “The Fountain”, Stockholms nya livemusikklubb invigs, Under fontänen, Sergels Torg

30 Years and Years, Annexet

30 Trinity, Fasching

30 Charlotte Perrelli, Rival

31 “Kvinnan i svart”, Scalateatern

31 Lil Mosey, Fryshuset

31 Wishbone Ash, Kägelbanan

31 Aminé, Debaser Strand

31 “Lauras läppar”, urpremiär, Lejonkulan

Februari

1 Süperstar Orkestar, Fasching

1 Alec Benjamin, Grönalundsteatern

1-2 Bob Hund, interaktiv konsert, Orionteatern

1-2 “Svenska stjärnor”, Berwaldhallen

1-3 “Rising Stars”, Konserthuset

2 “Män kan inte våldtas”, Stadsteatern/Södra Teatern (till och med 3 mars)

2 “Carmen”, Bio Mauritz, Filmhuset

2 Beckers konstnärstipendiat, Färgfabriken (pågår till 24 mars)

2 “Karmelitsystrarna”, nypremiär, Operan

2 M-Rock, Fasching

2 Matt Corby, Annexet

3 Sista dagen: William Morris, “Mer än blommiga tapeter, Millesgården, “Att minnas - hon en katedral”, Moderna museet, Arvida Byström “Inflated fiction” och Fotografiska for life, Jörgen Hildebrandt “Smile - and the rest will follow”, Fotografiska

3 Pussy Riot – Riot Days, Fasching

Pussy Riot Theatres föreställning Riot days spelas på Fasching den 3 februari. Foto: Alexander Mahmoud

3 Escape the Fate, Fryshuset

4 “A Tribute to George Michael”, Rival

4 Mathias Algotsson Quartet, Fasching

4 Mastodon, Kvelertak, Mutoid Man, Münchenbryggeriet

5 “The Cavern Beatles - Get Back Tour”, Skandiascenen

5 “Ung Svensk Form”, ArkDes (pågår till 31 mars)

5 Jesses New Orleans Band, Fasching

5 Jay Rock, Debaser Strand

5-9 Stockholm Furniture & Light Fair, Stockholmsmässan

6 Samernas nationaldag, Skansen

6 Tommy Cash, Slaktkyrkan

6 Radkey, Nalen

6 “Blommor, bin och bedragare”, Bergianska

6 Arild Andersen Trio, Fasching

6 The Revolution, Fryshuset

6 Flogging Molly, Debaser Strand

7 Late Night Jazz, Fasching (även 21 /2, 7/3 och 11/4))

7 Dan Wirén “Tid, flöde, brytpunkter”, Färgfabriken (pågår till 24 mars)

7 Johan Lindström Septett, Fasching

7 Grammisgalan, Annexet

7-10 Beijer Hockey Games, Hovet

8 Twenty One Pilots, Globen

8 Upstairs Soulparty, Fasching

8 Black Paisley, Kägelbanan

8 Herbert Munkhammar, Slaktkyrkan

8 Bernhoft & the fashion Bruises, Nalen

8 Peter Bjorn and John, Debaser Strand

9 “Hamlet”, premiär Dramaten

9 Incest Brothers + Svea Skandal & Leif Andrée, Nalen

9 V75, Solvalla

9 Farao, Debaser Strand

9 Arena Run, Friends Arena

9 “Gilbert & George - the great exhibition (1971-2016), Moderna museet (pågår till 12 maj)

9 “Drillar och draköron”, familjeföreställning med Filharmonikerna, Konserthuset

9 Goran Kajfes Tropiques, Fasching

9 Lany, Berns

10 Sista dagen Ivan Aguéli, måleriet och mystiken, Thielska Galleriet

10 Nils Frahm, Cirkus

10 Das EFX, Debaser Strand

11 Death Cab for Cutie, Cirkus

12 Rich Hall, Södra Teatern

12 Tech N9ne, Kägelbanan

12 Kokoko!, Nalen

12 Brass Against, Debaser Strand

13 Eagle-Eye Cherry, Cirkus

13 “De stora vidderna”, premiär Dramaten, lilla scenen

13 Amaranthe, Fryshuset

13 Asgeir - the Day After Tour, Skandiascenen

13-14 Brahms andra pianokonsert med Filharmonikerna och Ludvig Norman, Konserthuset

14 “Lisa - kvinnan som är jag”, premiär med Lisa Nilsson, Rival

Lisa Nilssons föreställning har premiär på Rival den 14 februari. Foto: Sandra Charina Lundin

14 Usher, Folkoperan (även 10 mars)

14 Suzanne Brögger i samtal med Johanna Ekström, Under fontänen

14 Hayley Kiyoko, Fryshuset

14 Low, Kägelbanan

14 John Garcia & the Band of Gold, Debaser Strand

14-15 Ólafur Arnalds - Re:Member 2019, Skandiascenen

14-17 Antikmässan, Stockholmsmässan

14-17 Caravan Stockholm, Kistamässan

15 Lisa Fischer, Fasching

15 “Dancing/Forward”, urpremiär, Operan

15 Billie Eilish, Fryshuset

16 “Relationer i Grez-sur-Loing”, Waldemarsudde (pågår till 18 augusti)

16 "Romantiska rebeller", Arméns musikkår, Musikhögskolan

16 Gavin James, Kägelbanan

16 Bastille, Annexet

16 Sibelius femte symfoni, Göteborgs Symfoniker, Konserthuset

16 “Tillbaka till paradiset, expressionistiska mästerverk, Millesgården (pågår till 9 juni)

16 D-A-D Millencollin Backyard Babies Bandit Rock Awards, Fryshuset

16 Henric de la Cour, Debaser Strand

16-17 Lustans Lakejer, Nalen

17 Klara soppteater fyller 30 år

17 Dr Hook – 50th Anniversary Tour, Cirkus

17 Dodie, Fryshuset

17 “Kustbandets swingfest - Rhythm is our business”, Konserthuset

17 Júníus Meyvant, Nalen

17 Blue Planet II, Globen

17 Sista dagen: “Design Stories”, Nationalmuseum, Helene Schmitz, “Thinking like a Mountain” och “Målaren som fotograf”, Waldemarsudde, “Warhol 1968”, Moderna museet, Peter liversidge, “Dora Garcia - I always tell the truth”, “Working title II och Artists´Film International IV, Bonniers konsthall, “Jenny Nyström - Illustratör och pionjär”, Sven-Harrys konstmuseum

18 10CC, Cirkus

18 “Chamber Unplugged”, Berwaldhallen

19 Världscupen i parallellslalom, Hammarbybacken

19 Lisa Grotherus, Fasching

19 Tommy Orange i samtal med Hans Olav Brenner, Under fontänen

19-20 Entreprenörskap på riktigt, Stockholmsmässan

20 “Hela Sverige hånglar”, Scalateatern (även 16 maj)

20 “Bland guld och juveler”, Skattkammaren, Kungliga slottet (även 8 maj)

20 "Tillbaka till Paradiset - expressionistiska mästerverk", Millesgården (pågår till 9 juni)

20-21 “Wagner och Strauss”, Nathalie Stutzmann dirigerar Filharmonikerna, Konserthuset

21 Jimmy Halperin with Pål Nyberg trio, Fasching

21 Thomas Dybdahl, Nalen

21-22 Hilary Hahn spelar Prokofjev, Berwaldhallen

22 “Barnen”, premiär, Stadsteatern på Teater Giljotin

22 Ozzy Osbourne + Judas Priest, Tele2 Arena

Ozzy Osbourne och Judas Priest spelar på Tele2 Arena den 22 februari. Foto: Michal Kamaryt/insight media

22 Startracks 25 år

22 Yelle, Debaser Strand

22 John Lindberg Trio, Nalen

22 “Sherlock Holmes - det vita hjärtat”, urpremiär, Stadsteatern Skärholmen

23 “Systrarna Jobs - keramik och textil. Mönsterglädje och blomsterkonst”, Thielska Galleriet (pågår till 2 juni)

23 Avishai Cohen möter Bohuslän Big Band, Fasching

23 “Alice”, nypremiär Stadsteatern Skärholmen

23 Steven Wilson, Stockholm Waterfront

23 “Sånger i fångenskap”, Berwaldhallen

23 Ghost, Globen

23 The Midnight, Kägelbanan

23 EBI 50 World Tour - Live in Stockholm, Annexet

23 ART, premiär, Rival

23 Sportlov med KP på Skansen (pågår till 3 mars)

23 Cirkusskola i Bragehallen (varje lördag till 20 april, även dagligen på sportlovet 25 februari – 1 mars)

24 Haken, Debaser Strand

24 “Kunglig hästskötsel”, Hovstallet

24 Yann Tiersen, Göta Lejon

24 Avishai Cohen möter Bohuslän Big Band, Fasching

24 “Från vaggan till graven” med Tack för Kaffet, Rival

25 “Nomnomnom”, Unga Dramaten (Tornrummet)

25 Napalm Death - Gadget - Wail of Sirens, Slaktkyrkan

25 “Aldrig ensam show”, Oscarsteatern

25 Teitur, Södra Teatern

25 “Jungfruleken”, Stadsteatern/Teater Giljotin

25-26 “Omgiven av idioter”, Thomas Erikson, Rival

26 Bror Gunnar Jansson, Fasching

26 Yungblud, Debaser Strand

26 White Lies, Berns

27 Oded Tzur Quartet, Fasching

27 “Sånger till friheten - en hyllning till Björn Afzelius”, Intiman

28 Slash Myles Kennedy & Conspirators, Annexet

Mars

1 “Min fantastiska väninna”, premiär, Stadsteatern/Årsta teater

1 John Mayall, Nalen

1 Post Malone, Globen

Post Malone spelar i Globen den 1 mars. Foto: Michele Eve

1 Albin Lee Meldau, Vasateatern (även 3 mars)

1-10 “Allt för sjön”, Stockholmsmässan

2 Recital med Janine Jansen, Konserthuset

2 “Regementets dotter”, Bio Mauritz, Filmhuset

2 Klubb Död - Then Comes Silence, Nalen

2 GZA/The Genius, Kägelbanan

2 Jack & Jack, Fryshuset

2 Jessica Andersson, Vasateatern

3 “Mumin i Mumindalen”, Berwaldhallen

3 Wild Nothing, Debaser Strand

3 “Gubbvarning Live” med Lennie Norman, Intiman (även 31 mars)

3 Dylan Moran - Dr Cosmos, Cirkus

3 Sista dagen: “Bokbandsutställning 2018”, Nobelmuseum

4 Nicki Minaj & Future, Globen

4 Pestilence, Fryshuset

4 Witt Lowry, Nalen

4 Rival Sons, Münchenbryggeriet

4 Georg Riedel x2, Fasching

4 “Lås upp din sociala Superkraft”, Henrik Fexeus, Rival

5 Manfred Mann´s Earth Band, Göta Lejon

5 Andrew Lloyd Webber Gala, Cirkus

5 Mick Jenkins, Debaser Strand

5 Anderson. Paak and the free Nationals, Annexet

5 The Pineapple Thief, Nalen

5-6 Baltic Sea Future, Stockholmsmässan

5-9 “Majas alfabetssånger”, Filharmonikerna, Konserthuset

6 Neneh Cherry, Debaser Strand

6 Sarah Millican, Control Enthusiast, ChinaTeatern

6 “Slutspel” av Samuel Beckett, Scalateatern

6 Picture This, Fryshuset

6 John Smith, Debaser Strand

6 Malin Byström och Magnus Svensson, romanskonsert, Konserthuset

6 The Lemonheads, Nalen

6 Mia Skäringer, “Avig Maria NMFTG”, Globen (även 16-17 mars)

6-9 “Hits of the 60´s”, Intiman

7 Eivör, Kägelbanan

7 Nubya Garcia, Fasching

8 “Kvarterets kvinnor”, Studion, Kulturhuset (pågår till 12 maj)

8 Louise Hoffsten, Skandiascenen

8 Saba, Debaser Strand

8 Mapei, Kägelbanan

8 Silvana Imam, “Helig Moder Tour”, Annexet

Silvana Imam spelar på Annexet den 8 mars. Foto: Patrick Persson

9 Melodifestivalen, final, Friends Arena

9 Daniel Lemma & Hot this Year Band, Fasching

9 “Björn Wessman - en målares väg”, Waldemarsudde (pågår till 26 maj)

9 Maleek Berry, Nalen

9 The Swedish Pirate Armada, Slaktkyrkan

9 Newkid, Vasateatern

10 “Syskonen Mendelssohns kvartetter, Filharmonikerna i närbild”, Konserthuset

10 “That´s all right”, Intiman

10 Laibach, Kägelbanan

10 “Klara färdiga, konsert!” med Nassim al Fakir, varannan söndag, Årsta Teater

10 Dare, Fryshuset

10 Verdis “Requiem”, Berwaldhallen

10 Sista dagen: “Margiela, åren med Hermès”, Artipelag

11 “H.E.R: I used to know her tour”, Cirkus

11 Florence and the Machine, Globen

11 Humorgruppen Stallets måndagsklubb med gäster, Rival (varje måndag till 6 maj)

12 Daniel Mendoza, Oscarsteatern

12 Yotam Silberstein Quartet, Fasching

12 Melissa Etheridge, Berns

12-17 “Owe Thörnqvist - fest och final”, Skandiascenen

13 Jess Glynne, Nalen

13 Bad Liver tolkar Tom Waits, Årsta Folkets hus

13-14 Radu Lupu spelar Mozart, Konserthuset

14 Sonata Arctica, Södra Teatern

14 Natacha Appanah i samtal med Ingrid Elam, Under fontänen

14 “Proggen lever!”, Årsta Teater (pågår till 16 maj)

14-15 Ole Börud, Fasching

14-15 Alfvén, Sibelius & Schnelzer, Berwaldhallen

15 Shawn Mendes: The Tour, Globen

15 Perturbator, Debaser Strand

15-17 “Hjorthagen 1939”, Hjorthagens kulturhus (även 22-24 mars)

16 “Äkta känner äkta”, urpremiär, Stadsteatern Vällingby

16 Tears, Nalen

16 Anders Jansson - radikal optimist, Skandiascenen

16 Valsaland med Stockholms gosskör, Södra Teatern

16 Poets of the Fall, Nalen

17 “Elvis - the Musical”, Cirkus

17 "Marschkonsert", Arméns musikkår, Berwaldhallen

17 “Krukväxternas dag”, Bergianska

17 U.D.O, Fryshuset

17 Madrugada, Berns

17 “Spiritualized, Vasateatern

18 “Svansjön”, den ryska nationalbaletten från Moskva, Cirkus

18 David Sedaris i samtal med Ika Johannesson, Årsta Teater

19 Dave Matthews Band, Annexet

19 Godsmack, Fryshuset

19 Troye Sivan: The Bloom Tour, Cirkus

20 “Det gulliga pojkslemmot”, Dramatenpremiär, Målarsalen

20 Screaming Females, Slaktkyrkan

20 Elin Rombo med Västerås Sinfonietta, Konserthuset

20 “Oscar II:s musikskatt”, konsert i Bernadottebiblioteket, Stockholms slott

20-21 Adam & Kompani, Skandiascenen

21 Highasakite, Kägelbanan

21 “Framtiden börjar här”, ArkDes (pågår till 4 augusti)

21 Träden, Årsta Folkets hus

21 “På spaning efter den tid som flytt”, premiär, Orionteatern

21-22 Rigmor Gustafsson, Fasching

21-23 “Jag, pappa”, Scalateatern

21-24 “Nordiska trädgårdar”, Stockholmsmässan

22 “Tiggarna”, premiär, Stadsteatern/Teater Giljotin

22 Klubb Död/European Ghost, Debaser Strand

22-23 Harding möter Gerhaher och Cargill, Berwaldhallen

22-24 Explore, Stockholmsmässan

22-24 Fotomässan, Stockholmsmässan

22-24 Dream League, Season 11, Annexet

23 Sverige-Rumänien, EM-kval, fotboll, herrar, Friends Arena

23 Karsten Torebjer, Södra Teatern

23 E4CUTT med STOR, Vasateatern

23 Ural Thomas & The Pain, Nalen

23 Cancer Bats, Fryshuset

24 “Prince Tribute - the Purple Xperience”, Rival

25 Framgång med Annika R Malmberg, Scalateatern ( även 13 maj)

25 Deborah Levy i samtal med Agnes Lidbeck, Under fontänen

26 Colter Wall, Slaktkyrkan

27 Postmodern Jukebox, Nalen

27 Billy Lockett, Nalen

28 KSMB, “En slemmig torsk”, Södra Teatern

KSMB:s pjäs ”En slemmig torsk” spelas på Södra teatern den 28 mars. Foto: ©AnettePersson

28 Bassekou Koyate & Ngoni Ba, Nalen

28-31 Bilar som jobbar, Stockholmsmässan

28-31 Stockholm Lifestyle Motor Home

28-31 Tonsättarweekend med Filharmonikerna, Konserthuset

29 Maia Hirasawa, Södra Teatern

29 Beast in Black, Fryshuset

29 “BRITISH - så in i Norden” öppnar, Nordiska museet

29-30 Malt, mat & destillat, Stockholmsmässan

29-31 Kite, Slaktkyrkan

30 Olympiatravet, deltävling 1, Solvalla

30 Gus Dapperton, Debaser Strand

30 Isaac and the Soul Company, Nalen

30 “We Are Voice”, Globen

30 “Madrigaler - Radiokören i närbild”, Berwaldhallen

30 Premiärmilen, Norra Djurgården

30 “Valkyrian”, Bio Mauritz, Filmhuset

30 Larkin Poe, Nalen

30-31 Paw Patrol Live, Annexet

31 Labero Inflame, Globen

31 Devin Townsend, Södra Teatern

31 Madein Tyo, Fryshuset

31 Djurgården - GIF Sundsvall, Allsvensk fotbollspremiär, herrar, Tele2 Arena

31 AIK - Östersund, Allsvensk fotbollspremiär, herrar, Friends Arena

31 Sista dagen: David Shrigley på Spritmuseum, Lena Cronqvist “Ett Drömspel”, Strindbergsmuseet, “Musse 90 år och Stålmannen 80 år”, Åbergs Museum

April

1 “Chamber Unplugged”, Berwaldhallen

1 The Neal Morse Band, Skandiascenen

2 Luke Elliot, Kägelbanan

3 DN:s utrikesdag, ChinaTeatern

3-4 “Faust och Helena” Konserthuset

4 Lars Demian & Roger Tallroth, Årsta Folkets hus

4 Mikael Ramel, Fasching

4-5 “Från Mozart till Final Fantasy”, Berwaldhallen

5 Hang Massive, Södra Teatern

5 “Nu” av Alexander Ekman, premiär, Operan

5 Glen Hansard, Skandiascenen

6 Sverige-Tyskland, VM-genrep, fotboll, damer, Friends Arena

Sverige möter Tyskland i Friends Arena den 6 april. Foto: Jessica Gow/TT

6 “Skapelsen”, Stadsteatern/Folkoperan, premiär

6 David Urwitz, Nalen

6 “Rockcity Stockholm”, Annexet

6 Bebel Gilberto, Nalen

7 "Vårkonsert", Arméns musikkår, Musikhögskolan

7 Amira Medunjanin, Södra Teatern

7 “Saknad, kärlek & hopp”, en konsert till minne av Ebba Åkerlund, City Conference Center

7 Hammarby - Kalmar FF, hemmapremiär, fotbollsallsvenskan, Tele2 Arena

8 Tedeschi Trucks Band, Cirkus

8-13 Stockholm Film Festival Junior

9 Chigozie Obioma, Årsta Teater

9 “Tankens kraft”, Kay Pollack, Rival

10 Michelle Obama, Globen

10 Martin Kohlstedt, Södra Teatern

10 Titiyo, Göta Lejon

10 “Parallell utveckling i ökenmiljö”, Bergianska

10-11 “Beethoven & Britten”, Berwaldhallen

11 Kebnekajse, Årsta Folkets hus

11 Sharon van Etten, Kägelbanan

11 Kristen Roupenian i samtal med Madelaine Levy, Under fontänen

11 “Songwriters´ Guide: Cole Porter”, Konserthuset

11-12 WorkSpace Sweden, Stockholmsmässan

11-12 David Batra - “Elefanten i rummet”, Skandiascenen

12 Tomas Andersson Wij, Södra Teatern

12 Asta Kask/Världen brinner, Debaser Strand

12 David Batra “Elefanten i rummet”, Skandiascenen

David Batra blåser upp sin elefant på Skandiascenen den 11-12 april. Foto: Anette Nantell

12 “Backstage”, premiär, Stadsteatern/Teater Giljotin

12-13 “Ane Brun möter Radiokören”, Berwaldhallen

12-14 Racket, Stockholmsmässan

12-15 Swim Open, Eriksdalsbadet

13 Ziggy Alberts, Kägelbanan

13 “Shakespeare in love”, nypremiär, Stadsteatern/Dansens hus

13 Céu, Fasching

13-22 Påsk på Skansen med marknad, traditioner och påskkärringar. På skärtorsdagen har alla små häxor fri entré

Baltic Sea Science Center invigs preliminärt vecka 14 eller 15. Kunskapscenter med inriktning på Östersjön.

14 Kammarkonsert med Kungliga hovkapellet, Operan

14 All them witches, Debaser Strand

15 Sthlm Americana 2019, Södra Teatern & Kägelbanan

15 “Godisvandring - växterna i ditt påskgodis”, Bergianska

16 Septicflesh, Fryshuset

16 “Äkta känner äkta”, urpremiär Vällingby Teater

16 Michael Ondaatje, Årsta Teater

17 “I nöd och lust”, Slottskyrkan, Kungliga slottet (även 16 oktober)

18 SM i ordvitsar, Scalateatern (även 27 april)

18 Rufus Wainwright - Anniversary Tour 2019”, Konserthuset

18 “Från Barbados till Gamla stan”, Magnus Carlsson, Rival

21 “Blänkande beslag”, Hovstallet

21 Djurgården- Linköping, hemmapremiär, damallsvenskan, fotboll, Stadion

22 “Nalle Puh & hans vänner”, Scalateatern

23 “Transformationer - kroppsideal, porträttposer och hierarkier”, Stadsteatern/Nationalmuseum

23 Teenage Fanclub, Vasateatern

23-28 Stockholm Soul, Nalen

24 Rita Ora, Berns

24 Dan Hylander & Raj Montana Band, Dansens hus

24-28 Stockholm Soul, Nalen

25-26 “Kan vi vara snälla nu för sen dör vi faktiskt”, Scalateatern

25 Maria Stepanova i samtal med Ida Börjel, Under fontänen

26 “Berör mig”, Centrum för Fotografi (pågår till 16 juni)

27 Gröna Lund öppnar

Gröna Lund öppnar den 27 april. Foto: Anette Nantell

27 Belceakvartetten spelar Haydn och Janácek, Konserthuset

27 Stockholms kulturnatt

27 SM-finaler i innebandy, Globen

27 Tjejmilen 21K, halvmara

27 Teckningsutställning, Gustav III:s antikmuseum (pågår till 29 juni)

27-28 “Bibbel Babbel Bubbelbabblarna, andra musikalen, Intiman (även 11-12 maj)

28 Hammarby - Djurgården, fotbollsallsvenskan, herrar, Tele2 Arena

28 Sophie Zelmani, Skandiascenen

28 “Septett Militaire” med Filharmonikerna, Konserthuset

28 Robert Forster & Band, Nalen

28 Mike & the Mechanics, Berns

28 Pablo Milanés, Konserthuset

30 Valborg på Skansen firas med tal till våren, underhållning och stor eld på Sollidenplan.

30 Disturbed, Annexet

30 Kevin Bridges, ChinaTeatern

Maj

1 Premiär för Lill-Skansenteatern (föreställningar helger och röda dagar i maj och september och dagligen juni – augusti)

2 Avantasia, Fryshuset

2 Nynningen, Årsta Folkets hus

2-4 Swedish House Mafia, Tele2 Arena

3 “Astroekologi”, premiär, Lejonkulan

4 “Orlando”, premiär, Ulriksdals slottsteater

4 Glen Hansard, Skandiascenen

4 Sthlm Trail Run

4 Darin, Globen

5 Lisa Ekdahl - Vem vet 25, Cirkus

Lisa Ekdahls jubileumsturné når Cirkus den 5 maj. Foto: Lisa Mattisson

5 Mandolin Orange, Slaktkyrkan

7 “Möt våren i Bergianska trädgården”, Bergianska

8 David Gray, Cirkus

8-9 Bachs Goldbergvariationer, Berwaldhallen

9 Eileen Myles i samtal med Tone Schunnesson, Under fontänen

9-11 Dryck & Delikatess i Stockholm 2019, Nacka Strandsmässan

9-11 Byggnadsvård & Trädgård i Stockholm 2019, Nacka Strandsmässan

9-10 Ethel Smyths mässa med Filharmonikerna, Konserthuset

10-11 Sjostakovitjs Leningradsymfoni, Berwaldhallen

11 Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rythm&Blues Orchestra, Scalateatern

11 Battle Beast, Fryshuset

11 WWE Live, Hovet

11 Operakonsert med Kungliga hovkapellet, Operan

11 “Karmelitsystrarna”, Bio Maurtz, Filmhuset

12 Djurgården - AIK, fotbollsallsvenskan, herrar, Tele2 Arena

12 Lukas Graham, Cirkus

12 Built to Spill - keep it like a secret, Debaser Strand

13 Steve Hacket, Nalen

13 Benjamin Francis Leftwich, Nalen

14 “Från mossor till blomväxter”, Bergianska

15 Finalkonsert med Orkesterakademin, Konserthuset

16 Rod Stewart, Globen

16 “Voice of Reason”, Dara O´Brian, ChinaTeatern

16 Mahlers sjunde symfoni med Filharmonikerna, Konserthuset (även 18 maj)

16-17 Nils Landgren Funk Unit, Nalen

17 Norges nationaldag firas med tåg, tal och musik på Skansen

17 “Processen”, premiär, Operan

17 Anders Petersén, Stockholm på Liljevalchs (pågår till 1 september)

17-18 The Illusionists Live, Hovet

17-18 Iconfest, Stockholmsmässan

18-19 “Tjolahopp, tjolahej”, Astrid Lindgrens värld på Skansen

19 “Evert Lundquist-dagen”, Evert Lundquists ateljé

21 Barn och böcker - temadagar för barns läslust och språkutveckling på Skansen

21 Mumford & Sons, Globen

22 Dagen för Biologisk mångfald på Skansen och Bergianska

22 “Lustslott för en kunglig militär”, Rosendals slott

23 Börtz Sinfonia 13, uruppförande, Konserthuset (även 25 maj)

24 National Arts Center Orchestra, Konserthuset

24 Backyard Babies, Gröna Lund

24-25 “Maestro Blomstedt, jublande lovsånger av Bach och Mendelssohn”, Berwaldhallen

24-26 Elitloppshelg, Solvalla

25 “Tillbaka till 80-talet”, Zinkensdamms ip

25 Alice & Bianca Showcast, Globen

27-28 Vårruset

Vårruset går av stapeln den 27 maj. Foto: Britt-Mari Olsson

29 “En kunglig idyll”, Gustav III:s paviljong, Haga

30 Folknykterhetens dag firas på Skansen

30 Lenny Kravitz, Gröna Lund

31 Stockholm High Five

31 The Smashing Pumpkins, Gröna Lund

Juni

1 Parkteaterpremiär i Vitabergsparken

1 Stockholm Marathon

1 “En meter till framtiden”, Studion, Kulturhuset (pågår till 18 augusti)

2 Bauhausgalan, friidrott, Stadion

2 Backstreet Boys, DNA World Tour, Globen

2 AIK - Hammarby, fotbollsallsvenskan, herrar, Friends Arena

3 Minimaran

3 Chris Kraus i samtal med Jenny Tunedal, Årsta Teater

5 Bon Jovi, Tele2 Arena

5 Yo-Yo Ma och Kathryn Stott, Konserthuset

5-9 Smaka på Stockholm, Kungsträdgården

6 Sveriges nationaldag, Skansen

6 Nationaldagsgaloppen, Gärdet

7 Sverige- Malta, EM-kval fotboll, herrar, Friends Arena

7 Stephen Malkmus & The Jicks, Debaser Strand

7 Karpe, Annexet

8 Eagles, Tele2 Arena

8 Sons of the East, Nalen

11 Mark Knopfler, Globen

12 Skärgårdsbåtens dag

12 Phil Collins, Friends Arena

13 Robert Plant & The Sensational Space Shifters, Gröna Lund

13-16 Global Champions Tour, ridsport, Stadion

15 Drop in-bröllop på Skansen.

15 Matchen mot cancer, Åkersberga golfklubb

15 Sista dagen: “Spelar roll”, Forum för levande historia

15 Sthlm Americana, Södra Teatern, Mosebacketerrassen & Kägelbanan

15 KRS-One, Debaser Strand

17 Sting, Gröna Lund

18-19 Buföring på Skansen, gårdens djur flyttas till sommarbetet under musik och sång.

Buföring på Skansen den 18-19 juni. Foto: MAGNUS HALLGREN

19 Lena Andersons värld, Millesgården (pågår till 22 september)

19 Stone Temple Pilots, Gröna Lund

19 Patti Smith, Stockholm Waterfront

21-23 Midsommarfirande på Skansen

25 Premiär för “Allsång på Skansen” med Sanna Nielsen

26 Bob Dylan, Globen

28 Lollapalooza, Gärdet

29 Slåttern går på Skansen (även 10-12 juli)

29 Laleh, Lollapalooza, Gärdet

30 Barnens allsång på Skansen med Ayla Kabaca och Krumelurorkestern (varje söndag till 18 augusti).

Juli

1 Blå måndag - jazz på Sollidenscenen (varje måndag till 19 augusti).

2 Rosens dag på Skansen

4 Band of Horses, Gröna Lund

16 Weezer, Gröna Lund

29 Stockholm Pride invigs (pågår till 3 augusti)

Augusti

2 Benny Anderssons Orkester med Helen Sjöholm och Tommy Körberg, Skansen

3 P!NK, Tele2Arena

8-11 “Möt romerna” på Skansen

11 DN-konserten med Filharmonikerna i det gröna, Sjöhistoriska

13 Sista allsångskvällen för året på Skansen

13-17 Stockholms kulturfestival

13-17 We Are Stockholm

14 Jubileumspokalen, Solvalla

14 Rammstein, Stadion

17 Midnattsloppet

17 Robyn, Sjöhistoriska

Robyn spelar på Sjöhistoriska den 17 Augusti. Foto: Claudio Bresciani/TT

18 Bokbordet Stockholm (Drottninggatan och Norra Latin)

20-23 Formex, Stockholmsmässan

24 “Spelman på taket”, premiär, Stadsteatern/Dansens hus

24-25 Finnkampen i friidrott, Stadion

24-27 Lin- och ulldagar på Skansen

25 “Spinnrocka loss” på Skansen

28 “Med alla sinnen” på Skansen i samarbete med FUB.

30-31 Summerburst, Stadion

31 Tjejmilen

September

1 Hovstallets dag

1 AIK - Djurgården, fotbollsallsvenskan, herrar, Friends Arena

8 “de Vries-dagen”, Museum de Vries

8 Sverige - Norge, EM-kval, fotboll, herrar, Friends Arena

11 “Tolvskillingsoperan”, Stadsteatern/Folkoperan, premiär (till och med 30 november)

15 “Den fjättrade Prometheus”, nypremiär, Elverket

15 Sista dagen: “Rätten till frihet - Martin Luther King Jr”, Nobelmuseum

Sista dagen att se utställningen om Martin Luther King på Nobelmuseum.

22 Hammarby - AIK, fotbollsallsvenskan, herrar, Tele2 Arena

26 Stockholm Beer & Whisky Festival, Nacka Strandsmässan (pågår till 5 oktober)

27 Sista dagen “Att fånga ögonblicket”, Nordiska museet

27 Gröna Lund stänger för allmänheten

28 V75, Solvalla

28-29 “Höstmarknad anno 1900”, Skansen

29 Svenskt Travkriterium, Solvalla

Oktober

1-3 Seniormässan, Stockholmsmässan

5 Eleine, Södra Teatern

5 "Bortom vår horisont", Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke, Millesgården (pågår till februari 2020)

6 Djurgården - Hammarby, fotbollsallsvenskan, herrar, Tele2 Arena

7 Sista dagen: “Prins Eugens Waldemarsudde - Ett allkonstverk”, fotografier av Yanan Li, Waldemarsudde

11 Helene Billgren, Liljevalchs (pågår till

12 “Mud Muses, en utställning om konst och teknologi”, Moderna museet (pågår till 12 januari 2020)

13 Y&T, Kägelbanan

13-20 Stockholm Open, Kungliga Tennishallen

15 Sverige - Spanien, EM-kval, fotboll, herrar, Friends Arena

17 Cher, Friends Arena

Cher uppträder på Friends Arena den 17 Oktober. Foto: Chris Pizzello

19 “Ta det som en man” med Hampus Nessvold, Södra Teatern

23 Michael Bublé, Globen

24 “A Tribute to Dire Straits”, Cirkus

26 “Fasor från förr”, höstlov på Skansen (pågår till 3 november)

27 Breeders´ Crown finaler, Solvalla

27 “Ett kungligt stall”, Hovstallet

30 Eros Ramazzotti, Globen

30 “Beethoven och Bernadotte”, konsert i Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet

November

2 Konung Carl XVI Gustafs silverhäst, Solvalla

3 “Från Broadway till Duvemåla”, Cirkus

6-17 Stockholm Film Festival

8-10 Sthlm Food & Wine, Stockholmsmässan

8-10 Allt för hälsan, Stockholmsmässan

17 The World of Hans Zimmer, Globen

18 Sverige- Färöarna, EM-kval, fotboll, herrar, Friends Arena

23 “Scener ur ett äktenskap”, Messiah Hallberg, Skandiascenen

24 “The Simon & Garfunkel Story”, Skandiascenen

25 Lisa Stansfield, Skandiascenen

28 Sweden International Horse Show, Friends Arena (pågår till 1 december) PRELIMINÄRT!

30 Julmarknad på Skansen, (även 1, 7-8, 14-15 och 21-22 december)

Skansens julmarknad öppnar den 30 november. Foto: Åsa Westerlund

December

1 Wardruna, Annexet

10 Nobelfestligheter i Konserthuset och Stadshuset

13-15 Luciafirande På Skansen

14 Konsert med Skansens Lucia på Sollidenscenen.

26 V75-finaler, Solvalla

31 Nyårsfirande, Skansen

Sammanställning: Eva-Karin Gyllenberg