At Six: Hotellets restaurang ger sig ut på tunn is

At Six, Restaurang Dining Room Adress: Brunkebergstorg 6. Tel: 08-578 828 00. Hemsida: https://hotelatsix.com/sv/restauranger-barer/ Öppet: Lunch mån–fre 11.30–14, middag sön–tor 17.30–22.30, fre & lör 17.30–23. Prisklass: Mellan. Visa mer

Ah, Brunkebergstorg! Denna mörka plats, som länge sett ut som hemvisten för så väl tyrannen Tengil som Darth Vader, har sakta börjat förändra karaktär. Inte minst tack vare den excentriska norska hotellmogulen Petter Stordalen som storsatsar med sina livsstils- och boutiquehotell med barer och krogar. Hittills har restaurangen Tak stått för det största lyftet.

Konkurrenten At Six i femstjärniga hotellet har inte samma svindlande utsikt över Stockholms skyline men minst lika höga ambitioner. Ger man sig på att jämföra utsikten med Tak så börjar At Six på minus. Att sitta vid de stora panoramafönstren mot den dovt upplysta och ödsliga stenöknen utanför känns som att jobba sitta i SL:s kontrollrum för kameraövervakning.

Utsikt från restaurangen. Foto: Krogkommissionen

På Restaurang Dining room på At Six är stämningen och stilen välkammad och lite res-trött. Köket som givetvis har insyn, utstrålar ingen energi, belysningen är fantasilös och serveringspersonalen nykläckt, mycket trevlig och rörande entusiastisk.

Menyn har förvisso en svensk twist men skulle kunna återfinnas på i stort sett vilket annat lyxhotell som helst i västvärlden. Däremot är det föga troligt att utförandet skulle passera i exempelvis Köpenhamn, Berlin, London eller Paris.

”Vad ska japanerna tro?” utbrister en testare som fått eldad havskräfta (195 kr) på tungan. Skaldjuren är sorgligt överkokta, vilket är mer än synd eftersom rätten har en fint rökig ton och behaglig syrlighet från tomatbuljong, lägg därtill en aning fänkålskräm och osynlig lardo (italienska för lagrat, smaksatt grisfett).

Sotad kalvtartar (160 kr) är finhackad mör kalvfilé blandad med hack av rökta mandlar och syrad jordärtskocka. Dessvärre är tartaren gömd under skivad rå champinjon samt drivor av menlös sommartryffel och anonym rivost. Den lena svartkålsmajonnäsen i botten är däremot ett fint komplement.

Eldad havskräfta. 195 kr. Foto: Krogkommissionen

Smörstekt hälleflundra (335 kr) är liksom havskräftan okänsligt behandlad, överlagad till den grad att den läckra fisken inte alls står att känna igen. Att tallriken fylls ut med en groteskt stor klick champinjonkräm med obehaglig färg och konsistens, samt friterad, grillad och fermenterad savojkål med besk eftersmak, gör inte saken bättre. Klart underkänt.

Köket har bättre handlag med kött men det räcker inte hela vägen.

Glaserat ankbröst (295 kr) serveras lätt rosastekt med en krämig och mild morotspuré, men utan spår av den utlovade Sichuanpepparen.

Kryddstekt rådjur (355 kr) är en vacker rätt med generös tilldelning av mört, perfekt rosastekt kött, täckt av eleganta chips av rödbetsjuice, men tillbehören har gått förlorade i tillagningen.

Kryddstekt rådjur med chips av rödbetsjuice, 355 kr. Foto: Krogkommissionen

Roliga ingredienser men illa utförda rätter är ett tema som går igen i dessertmenyn.

Lingonsorbet (130 kr) med enbärsmaräng, saltkola och granolja är en orgie i svenska smaker som tillsammans inte blir en självklar succé. Äppelsorbet (130 kr) är lättglass som tyvärr har smält när den kommer in, och en liten kaneldoftande degig munk och mjölkchokladkräm flyter ihop med glassen.

Vinerna på glas är klassiska med bra druvspridning men är inte anpassad till hippa vinaficionados eller naturvinsdyrkare. Den franska chefssommeliern lutar sig mot en rad lika välkända som utmärkta franska producenter, från Rhone-stjärnan Chapoutier till Domaine d’Henri i Bourgogne. Gott så. För dem som vill lufta kreditkortet finns många godsaker att beställa på flaska i den digra menyn som också står på stadig mark i den gamla världen med avstickare till USA.

Det är begripligt att matsalen på Hotel at Six satsar på säkra kort, som rådjur, anka och hälleflundra. Här ska många nationaliteter samsas och det krävs sannolikt en meny som passar smaklökar från såväl Kina som Nordamerika, samtidigt som man vill profilera sig med nordiska smaker.

Äppelsorbet, 130 kr. Foto: Krogkommissionen

Dessvärre behandlar köket råvarorna oproffsigt och ger sig ut på tunn is med märkliga smakkombinationer som faller ganska platt. Bitvis glimmar det till men alltför ofta är det som bärs in på tallrikarna tillagat med bristande precision och omsorg. Att prisnivån är oförskämt hög gör inte saken bättre.

Ett tidens tecken är att bara råvarorna som räknas upp i menyn är ”de rätta” och har miljöcertifiering tycks det spela mindre roll hur de hanteras och smakar. Med detta sagt gör At Six ändå jobbet för hotellgäster som har fett krogkonto, kronisk tidsbrist och ogärna ger sig ut bland folk.

Läs fler av Krogkommissionens tester