”Att konvertera till det nya hade krävt en egen ledare”

Det var 2001 under en studieresa i USA då de borgerliga gruppledarna i Stockholms läns landsting besökte flera sjukhus som tankarna på ett nytt universitetssjukhus började ta fart. Gamla Karolinska i Solna var slitet.

– På flyget hem började jag och Ralph Lédel att prata, och vi sa: ”vad ska vi göra med Karolinska?”. Det var det första inledande samtalet om Nya Karolinska, säger Stig Nyman.

På hösten samma år lämnade finanslandstingsrådet Ralph Lédel (M) in en skrivelse till landstingsstyrelsen som satte bollen i rullning.

Stig Nyman var landstingsråd för Kristdemokraterna under 19 år. Han står fortfarande fast vid de beslut som fattades då, och tycker att debatten om Nya Karolinska (NKS) och de granskningar som gjorts i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter drivs av ”lite kunskap och mycket spekulationer”.

– Tyvärr ser Nya Karolinska ut att bli en valfråga. Jag ser ju Socialdemokraternas valaffischer i tunnelbanan på det upp- och nervända sjukhuset. Jag hör signaler som tyder på att det inte kommer att gynna S. Många som arbetar på sjukhuset tar mycket illa vid sig. I allt väsentligt fungerar det ju väl.

När vi träffas har flera rapporter om NKS släppts. I mitten av februari kom en första uppföljande forskningsrapport från Stockholms universitet. Där slås fast att valet att öppna för privat-offenlig finansiering, det så kallade OPS-avtalet: att en privat finansiär får ansvar för lån, bygge och drift över lång tid, var ideologiskt drivet. Vägvalet gjordes av de borgerliga partierna efter maktskiftet 2006, trots att två utredningar hade förkastat modellen.

– Så var det. Men jag ägnade också ganska mycket tid åt att undersöka vad som hänt i England och Skottland, där OPS prövats i sjukhusbyggen, säger Nyman, som ansvarade för OPS-avtalet, men i huvudsak delar rapportens slutsatser.

I Storbritannien hade OPS vid sjukhusbyggen drivit upp kostnaden med upp till 70 procent. NKS har beskrivits som världens dyraste sjukhus. Kostnaden för bygge och utrustning uppskattas till 22,8 miljarder kronor. Med drift och underhåll till 2040: 61 miljarder kronor. Nyman håller fast vid finansieringslösningen. Det var en garant för att hålla tidplanen, anser han.

– OPS-avtalet är på 14,5 miljarder och det håller fortfarande. När man talar om skenande kostnader får man ge sig in på konsultupphandlingen med Boston Consulting Group. Det har ingenting med uppförandet av NKS att göra.

Foto: Alexander Mahmoud

Flexibiliteten med att kunna göra tilläggsbeställningar blev nödvändig redan under planeringstiden, då befolkningsprognosen hade slagit fel.

– Det är rätt att landstinget och staten handlar upp billigare, men vem annars hade varit beredd att åta sig uppdraget på lång sikt? Med en traditionell upphandling är jag säker på att vi nu bara haft ett garage på tomten, säger Stig Nyman, som också försvarar att landstinget gick vidare med Skanska som byggherre, trots att bara ett anbud kom in.

– Det prövades juridiskt att själva upphandlingen skett i konkurrens.

De rödgröna partierna reserverade sig mot OPS 2008, men Nyman pekar på att de flesta besluten kring bygget togs i politisk enighet, vilket bekräftas i rapporten från Stockholms universitet.

Om man som politiker är rädd för rubriker är det väldigt lätt att gå vilse.

I efterhand har många politiker gjort avbön. 2015 sade M-sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt till SvD att hon var emot OPS. Det förvånar Nyman.

– Jag satt i samma korridor som henne i landstingshuset och jag hörde aldrig något sådant. Däremot kom många moderater till mig och sa: ”det blir väl OPS”?

Många borgerliga politiker som fattade de avgörande besluten vill inte längre prata om NKS.

– Jag är ganska ensam, och det är så tragiskt. Om man som politiker är rädd för rubriker är det väldigt lätt att gå vilse.

Med NKS ville politikerna, i samförstånd med Karolinska institutet, skapa något nytt och stärka Sveriges ställning inom biomedicinsk forskning. Förnyelsen gällde även vården. Klinikerna skulle avskaffas och vården organiseras i teman, enligt amerikanska förebilderna Cleveland clinic, Mayo och Johns Hopkins.

– Det gällde även enkelrummen. Det var inget påhitt här, utan det hade man prövat i USA i många år.

Att vården skulle drivas enligt styrmodellen värdebaserad vård stod också klart tidigt. Nyman har själv läst Harvardekonomen Michael Porters bok ”Redesigning Healthcare” om att omorganisera vården i diagnosbaserade flöden.

– Jag är väldigt förtjust i tanken på att utgå från patientens behov av vård, och att sedan mäta resultaten för patienten, i stället för att utgå från sjukhusets budget.

Nu är han bekymrad för att motståndet mot modellen på Karolinska är så stort, inte minst i läkarkåren. Styrmodellen marknadsförs av Boston Consulting Group, BCG, men Nyman tycker inte den är konsultdriven.

– Det är den inte. Det BCG försöker förmedla är Porters idéer från 2006. Sedan säger läkarna att det inte finns evidens men metoden har ju prövats på flera sjukhus i USA. Däremot finns inga heltäckande vetenskapliga studier. Men det måste ju praktiseras, annars blir det ingen förnyelse.

Forskaren Jesper Meijling från KTH, slår i sin nya rapport för tankesmedjan Arena idé fast att värdebaserad vård utförs som ett marknadstest på Karolinska.

– Det är fel. Det är inget marknadstest. Universitetssjukvård ska bedrivas av landstingen. Men där värdebaserad vård har införts i USA där du har många finansiärer, kan man tala om ett marknadssystem.

Nyman vänder sig även mot Meijlings påstående att de anställda är utsatta för ett försök utan att ha informerats.

– De visste. Det har varit cirka 200 läkare involverade i NKS-förvaltningen. Även patientorganisationerna har varit med från början.

Men läkarna som lyftes in i den särskilda NKS-förvaltningen var utvalda. Övriga anställda blev inte involverade förrän mycket sent i processen, som DN tidigare berättat. Och det var helt medvetet, säger Nyman.

– Man måste ha in ett nytänkande för att få in nya behandlingsmetoder och nya läkemedel. Vi skulle inte bygga ett sjukhus för inflyttning, utan för konvertering från det gamla till det nya.

Förnyelsen gällde också Karolinskas styrelse, där Per Båtelsson, en välkänd aktör i den privata vårdsektorn, 2013 valdes till ny ordförande av landstingsfullmäktige.

– Han har ju mycket goda kunskaper om vår bransch, säger Nyman.

Vänsterpartiet hade invändningar.

– Det var en vattendelare att välja in en vård­oligark i universitetssjukhusets styrelse. Det var verkligen att göra bocken till trädgårdsmästare, säger Birgitta Sevefjord (V).

Melvin Samsom. Foto: Fredrik Funck

Per Båtelsson avgick redan 2014 på grund av jäv, men hade då hunnit rekrytera den nuvarande sjukhusdirektören Melvin Samsom.

Stig Nyman anser att rekryteringen blev fel – NKS skulle ha behövt en alldeles egen chef några år före påbörjad verksamhet i det nya sjukhuset.

– Det kan verka som en efterhandskonstruktion, men att konvertera det gamla till det nya skulle ha krävt sin egen ledare, det tyckte jag redan då men jag drev det inte. Vi skulle ha tillsatt en chef utan koppling till det gamla Karolinska.

Någon annan än Melvin Samsom?

– Nej, det kan ha varit han, men den nya sjukhusdirektören skulle ju ha ansvar för alla verksamheter i Solna och Huddinge, samtidigt som han skulle konvertera det gamla till det nya. Det var ett orimligt uppdrag.

Han säger också att implementeringen av värdebaserad vård nog hade gått bättre om sjukhuset tagit hjälp från Cleveland clinics, i stället för av BCG-konsulter.

Nyman konstaterar att diskussionen om NKS på senare tid inte så mycket handlat om byggkostnader, utan om organisationen, konsulter och jäv, som DN uppmärksammat i en rad avslöjande artiklar.

Även Stockholms universitets rapport beskriver hur NKS-projektet snabbt blev konsultstyrt.

– Jag kan hålla med om det, men om det är bra beror mycket på vad det är för konsulter, säger Stig Nyman och för snabbt in samtalet på konsulterna från BCG.

– Jag har träffat Stefan Larsson (BCG:s globala vårdchef reds anm) några gånger, och lyssnat till honom. Hans medarbetare har jag ingen aning om vilka det är, och den som påstått att han är läkare utan att vara det – det är ju bara dumheter. Det är ju ett sätt att vilseföra, säger Stig Nyman.

Den här jävsituationen med Irene Svenonius och hennes ”gubbe” … Det är bekymmersamt.

Han understryker att de riktigt höga konsultkostnaderna på Karolinska kom efter 2014 då han lämnade politiken. DN har bland annat avslöjat stora brister i upphandling och inköp av konsulttjänster från BCG, med bristande fakturaunderlag och inslag av jäv i flera led.

– Nu verkar det vara kaos i debiteringen och faktureringen och man har inte varit noggrann i attesteringen på sjukhuset. Innan det här trasslet så har jag hyst viss respekt för Boston Consulting Group. Men det är ganska ordentligt raserat nu. Är man seriös ska man inte hantera sina relationer till offentlig sektor så här. Och det förefaller vara fruktansvärt höga kostnader. Det som hänt är tragiskt.

På vilket sätt är det tragiskt?

– Det är tragiskt för att det tar mycket kraft från det nödvändiga utbildningsarbete som måste ske på Nya Karolinska. Och det tar också tid och kraft från Samsom och hans närmaste medarbetare.

På den politiska nivån har Stig Nyman reagerat på jävsfrågan mellan finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och hennes man, sjukhusets upphandlingschef, som uppstod när hon motsatte sig ett förslag om extern granskning av Karolinskas konsultinköp.

– Den här jävsituationen med Irene Svenonius och hennes ”gubbe” … Det är bekymmersamt. Det hade varit ofarligt att biträda förslaget om en extern granskning. Lösningen blev att han slutade. Men tiden för hennes omskrivna jäv låg ju innan. Han som upphandlingschef och hon som finanslandstingsråd. Det är ingen bra kombo.

Är jäv en svår fråga för politiker?