Åtta åtalade i assistanshärva – misstänks ha lurat till sig 18 miljoner

Den 68-årige mannen i Sigtuna kommun hävdade under flera år att han var i behov av personlig assistans 20 timmar per dygn. Ersättning utbetaldes också av Försäkringskassan – till ett bolag som ägdes av familjen och där flera anhöriga var anställda.

Efter att Försäkringskassan fått anonyma tips om att mannen överdrivit sitt behov av assistans inledde polisens bedrägerisektion, gruppen för välfärdsbrott vid den regionala utredningsenheten, en förundersökning mot mannen för drygt ett år sedan. Det visade sig att flera av hans nära anhöriga också var inblandade i de misstänkta bedrägerierna.

Polisens utredning, som omfattar åren 2011-2020, pågick under ett år. Under den tiden kartlade och spanade polisen på mannen som bland annat hävdade att han inte kunde äta själv, lyfta en sked, hålla i ett glas eller i en telefon. Men på bilder och filmer som polisen tog under spaningen framgår det tydligt att mannen hade en betydligt högre funktionsnivå än vad som framgår av hans läkarintyg.

Mannen reste också utomlands vid flera tillfällen. De assistenter som under de perioderna påstod sig ha vårdat honom och som upprättade tidsrapporter om att de utfört arbetet var aldrig med på resorna – det framgår bland annat av passagerarlistor från flygbolagen.

Även under de perioder mannen var i Sverige har polisen kunnat belägga att anställda assistenter tagit betalt av Försäkringskassan för assistans de aldrig utfört. Flera av dem var dessutom nära anhöriga till mannen.

Mannen åtalas nu för grovt bidragsbrott och hans fru åtalas för medhjälp till bidragsbrott. Två personer som varit ansvariga för assistansbolaget, där flera anhöriga till paret varit anställda, åtalas för grovt bidragsbrott och grovt bedrägeri. En av parets söner åtalas för grovt bidragsbrott då han felaktigt begärt ut och fått ersättning. Ytterligare tre personer åtalas för grovt penningtvättsbrott då de signerat oriktiga tidsredovisningar och upplåtit sina bankkonton för att överföra pengar.

– Det är otroligt viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi lyckas utreda de här brotten. Det handlar om systematisk brottslighet riktad mot vår välfärd. Det kan pågå länge och blir snabbt stora summor, konstaterar Per Wedsmark, polisens utredningsledare.

Mannen och de övriga åtalade förnekar brott, han vidhåller att han har behov av assistans 20 timmar per dygn. Rättegången inleds den 7 november i Attunda tingsrätt.

