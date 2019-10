Attacken där äldre man skadade sex – en unik och ovanlig händelse

Vid fyratiden natten till söndagen misstänks mannen i 80-årsåldern av oklar anledning ha fått tag på ett tillhygge på äldreboendet Lugnet i Nykvarn. Innan personal hann larma polisen 04.17 hann mannen skada sex av de boende och två ur personalen. De äldre fördes till sjukhus med ambulans men utan livshotande skador.

– Fyra boende har kommit tillbaka till vårdavdelningen under söndagen och två är fortfarande under observation. De två ur personalen är lediga nu och tas om hand via företagshälsovården, säger Veronica Östlin, tf vård- och omsorgschef i Nykvarn.

Mannen anhölls på plats misstänkt för mordförsök på sex boende, samt grov misshandel och olaga hot mot personalen. Polisen förhör nu samtliga inblandade för att utreda vad som hänt och i slutet av veckan fattar åklagaren beslut om mannen ska häktas och om en eventuell rättspsykiatrisk undersökning ska göras.

– Det krävs ju att man har insikt i vad man har gjort för att man ska kunna dömas för ett brott. I nuläget har vi inte tillräckligt med fakta om hans mående och det är det vi ska inhämta. Det finns ingen särskild undersökning för demenssjukdom, det är samma undersökning som om man har en rättspsykiatrisk problematik, säger Sara Friedman, åklagare.

Hon menar att fallet är unikt för Sverige.

– Jag har inte varit med om något liknande. Min bedömning är att det här inte är något vi ser särskilt ofta i Sverige. Det är klart att när personer är sjuka så kan det hända incidenter på boenden men inte i den omfattningen som vi har att göra med nu, säger Sara Friedman, åklagare.

Under den aktuella natten arbetade sex personer på äldreboendet där 50 äldre bor i egna lägenheter. Kommunen har bemannat upp med extra personal men har i övrigt inte vidtagit några extra säkerhetsåtgärder.

– Nej, det är ganska höga krav på ett demensboende vad som får finnas framme och vad som ska vara inlåst. Alla boende har eget rum och de som vill kan låsa om sig. Men det får inte vara låst mellan avdelningar, och att låsa in folk får vi inte göra, säger Veronica Östlin, tf vård- och omsorgschef i Nykvarn.

Hon vill inte uttala sig om mannens sjukdomsbild eller om han varit våldsam tidigare.

– Men det tillhör sjukdomsbilden för vissa med demens med aggressivitet. Då har man en individuell handlingsplan för den personen. Vi har arbetsmetoder för att jobba lågaffektivt, det är ett sätt man kan använda för att möta aggressivitet hos dementa, säger Veronica Östlin.

Vilket tillhygge mannen använde vid attacken vill kommunen inte uttala sig om.

– Det är inte en kniv i alla fall, det är inga stickskador. Vilken typ av tillhygge han har kommit över och var han har kommit över det är en fråga för polisundersökningen, säger Niclas Fagerström, säkerhetschef.

Kommunen arbetar nu med krishantering för oroliga äldre, anhöriga och personal. Först när polisutredningen är klar kan eventuella säkerhetsförstärkningar bli aktuella.

– Vi tittar nu över vad lagen tillåter. Det finns regler kring lås och larm på den här sortens boende. Men Lugnet är ett fint äldreboende som hyllats för att man har den här öppenheten, säger Susanne Stamreus, kommunikationschef.