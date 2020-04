Attendos vd: Sverige har misslyckats med att skydda de äldre

Martin Tivéus, vd och koncernchef på Attendo, läser i slutet av mars en artikel om hur personal på äldreboenden i Spanien flyr av rädsla för att smittas av covid-19 och hur de äldre lämnas kvar åt sitt öde. Reportaget sänder kalla kårar. Det kan hända här också, inser han.

Samtidigt är han rädd för att berätta ingående i media om vad han sett. Kommer det leda till panik att prata om behovet av skyddsutrustning om denna inte finns?

Den 27 mars skickar han i stället ett långt mejl till flera av de personer som han dagligen följer genom myndighetsgemensamma presskonferenser, bland andra; Folkhälsomyndighetens Johan Carlsson och Anders Tegnell och Socialstyrelsens Taha Alexandersson.

– Alla politiker har varit tydliga med att de följer myndigheternas rekommendationer, säger Martin Tivéus.

Han skriver att smittspridningen fortsätter i snabb takt trots att han sedan 10 mars haft besöksstopp och hälsocheckar av personal på alla sina boenden, något som han menar tyder på asymtomatisk smittspridning.

”Det här en utveckling vi måste försöka stoppa omedelbart”, skriver han i mejlet.

Han vädjar om skärpta riktlinjer, ökad testning av personal och skyddsutrustning i all nära kontakt med äldre, oaktat smittstatus.

Han avslutar med ”Hoppas på snabb återkoppling”. Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef, svarar att situationen är svår men att de jobbar på att säkra skyddsutrustning.

Fem dagar senare kommer ett svar från Folkhälsomyndighetens arbetsgrupp för covid-19 tillsammans med en länk till myndighetens hemsida: Tack för ditt mejl. Vi har publicerat uppdaterade handläggningsrekommendationer. Läs mer här.

– Jag kände en stor frustration och vanmakt. Jag har svårt att sova på nätterna för jag känner att vi kan och måste göra mer, säger Martin Tivéus som ansvarar för totalt 700 äldreboenden i Norden, varav cirka 300 i Sverige.

I början av mars är risken för samhällsspridning låg enligt Folkhälsomyndigheten. Men samtidigt får Martin Tivéus information från sina kontakter inom sjukvården om att det finns risk för större spridning, säger han. Därför inför de besöksstoppet och kontrollerna.

– Det gjorde att vi ganska snabbt tredubblade sjuktalen, det blir så om man skickar hem folk. Äldreboenden är inte byggda för sjukvård och isolering och det är svårt att stoppa smittan från att spridas. Därför ville vi göra allt för att stoppa den från att komma in.

Drygt två veckor senare hade smittan tagit sig in på nya boenden trots åtgärderna.

– Då insåg vi att man måste smitta under inkubationstiden eller vara tillräckligt symptomfri för att anse sig själv frisk.

På torsdagen gick Attendo ut med riktlinjer att all personal ska ha munskydd i all nära kontakt med äldre i de värst drabbade regionerna. DN har tidigare kunnat berätta att man först började använda skyddsutrustning när smittan väl tagit sig in, något som kritiserats av anställda.

Personal som DN haft kontakt med på Attendos äldreboenden, som av rädsla för repressalier vill vara anonyma, har vittnat om att bortfallet i personalstyrkan inneburit att man tagit in fler timanställda, som haft dålig kunskap om basala hygienrutiner och i vissa fall varit så rädda för att bli smittade att de knappt vågat mata de äldre.

Martin Tivéus säger att han känner igen bilden.

– Jag vet två, tre enheter där man haft den här diskussionen. Problemet med de enskilda fallen är att det inte finns någon annan personal att ta in. När det är sjukskrivningar överallt får man lappa och laga tills man börjar få tillbaka personal.

Attendo har själva köpt in antikroppstester som visat att personal som varit symtomfria burit på smittan. Men företaget har ingen möjlighet att testa för pågående infektion, detta kan endast göras i laboratorium. Enligt riktlinjerna ska alla äldre på särskilt boende testas om de uppvisar symtom. Men detta sker inte enligt, Martin Tivéus.

I de pressmeddelanden som Region Stockholm skickar ut dagligen om läget i Stockholm uppges att ”Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 har vårdats eller vårdas isolerat för att minska risken för vidare smittspridning”.

Detta stämmer inte heller, enligt Martin Tivéus.

– Det är svårt att isolera människor med demens, ofta är de aktiva och vill promenera runt och har svårt att komma ihåg instruktioner. Vi kan inte låsa deras dörr. I stället får vi isolera hela avdelningar.

Attendo har också möblerat om på alla boenden, tagit bort soffor och separerat stolar, berättar Martin Tivéus.

Varför behöver ni andra riktlinjer, det står er fritt att fortsätta använda mer skyddsutrustning?

– Ingen kan säga att pandemin är över och det är klart att i långa loppet skulle vi inte ha råd med allt. Riktlinjerna behöver ändras och verksamheter borde få hjälp att finansiera detta. Det finns säkert många i branschen som vare sig kan eller har råd att ta in extra skyddsutrustning.

Ni får betalt för att driva äldreboenden, vad är det för något som ni inte tycker ingår i det ni redan ersätts för?

– Det ligger utanför ramen för normal omsorg och när beställningen ser ut på ett annat sätt, så borde priset bli ett annat. Men vårt fokus just nu ligger på den mänskliga aspekten, inte ekonomi.

Att det är svårt att skaffa fram skyddsutrustning, som Taha Alexandersson skriver i sitt mejlsvar, känner Martin Tivéus väl igen. Han har själv suttit kvällar och helger och jagat. Betalat hundra procent kontant på förhand.

– Man blev ju tvungen att göra affärer på Whatsapp med människor man aldrig träffat.

En del affärer var lyckade, andra inte, enligt Martin Tivéus.

Hur mycket pengar som kastats i sjön vill han inte kommentera. Det kommer framgå i Attendos kvartalsrapport som släpps nästa vecka, och han vill inte förekomma den.

Främsta skälet till den stora spridningen inom äldreomsorgen är den allmänna smittospridningen, som ökar risken för att personal smittas, tror Tivéus.

– Men andra skäl till att vi har så låg smittspridning på våra boenden i andra länder beror på att man agerat tidigt med omfattande testning och skyddsutrustning. Sveriges kombination av högre samhällspridning och att vi samtidigt saknat en tydlig plan för hur vi ska skydda de äldre har gjort att vi befinner oss här. Och nu finns ingen tid att förlora. Vi kan inte utreda vad som ska göras medan människor dör.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att han tagit del av mejlen från Martin Tivéus som skickats vidare till myndighetens grupp som arbetar med äldrefrågor. Folkhälsomyndigheten får enligt honom in ett hundratal mejl varje dag, men detta var prioriterat.

– Jag har försökt följa detta och vet att personen som är projektledare för verksamheten har haft telefonsamtal med honom. De har diskuterat hans frågor och möjligheten att använda data och erfarenheter från deras verksamhet.

Frågan om munskydd är något Folkhälsomyndigheten studerar, men Anders Tegnell säger att den är väldigt komplicerad, med ”ohyggligt svag data” i botten.

– Skyddar munskydd personalen från att smittas av de som de arbetar med? Nej, det finns ingen data som talar för det. Kan de skydda de boende? Nja, tveksamt. Det finns en del experimentell data som talar för att det möjligen skulle fånga upp en del.

Varför inte ta det säkra före det osäkra?

– Det där tycker jag är en allmän myt som krupit in i debatten ofta. Man tycks glömma bort att nästan allt man gör även har nackdelar. Det finns uppenbara risker – hanteras de fel finns det åtminstone teoretiska risker att det kan öka smittspridningen. Hanterar man dem fel blir det lättare att få virus på fingrarna.

Har ni kapacitet att ta till er av sådana här typer av erfarenheter?

– Ja. Man måste sortera hela tiden och detta är absolut inte bortsorterat, men allt måste in i rätt fas. Vi håller på med en ordentlig genomgång på det här området och då kommer sådana här erfarenheter bli viktiga.

Det prioriterade arbetet är just nu en större enkät som skickats ut till äldreboenden i Stockholm och Sörmland, berättar Anders Tegnell.

Han betonar att Folkhälsomyndigheten har ett förhållandevis litet ansvar när det gäller äldreboendens verksamhet och lyfter fram kommunerna, regionerna och Socialstyrelsen som aktörer med större inflytande. Andra saker som han tror kan påverka smittspridningen, som osäkra anställningsformer eller möjligheten att vara hemma när man är sjuk, är inte heller något Folkhälsomyndigheten kan råda över, säger han.

– Vi är bara en av väldigt många och en av de mindre aktörerna när det gäller hur det fungerar på äldreboenden.

En månad efter det första mejlet, har Martin Tivéus en upprättad kontakt på Folkhälsomyndigheten, den som Anders Tegnell beskriver ovan.

Under tiden har smittan konstaterats på två tredjedelar av länets äldreboenden. 567 äldre har avlidit.

– Vi som land har misslyckats med att skydda de äldre och vi måste agera innan det som skett i Stockholm sker i resten av landet, säger Martin Tivéus.