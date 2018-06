Augustin Erba: Getingboet gick att utrota tack vare Darwin

Getingen flög åt fel håll. I stället för att lyfta från min nystekta köttbit och mätt låta sig svepas bort med den sommarvarma vinden störtdök den mot mina fötter. Jag hoppade upp så värdigt jag kunde och såg hur den randiga rackaren landade på altanens plankor och kravlade in mellan två brädor. Jag har ett kärlekslöst förhållande till insekter som har käkar i ena ändan och en injektionsspruta i andra, så jag bytte stol och kunde sedan inte slappna av.

Inom några minuter såg jag hur ännu en geting kom flygande, landade på altanen och kröp in på samma ställe som den förra. I springan uppfattade jag något vitt, med den textur som är så typisk för getingbon.

Jag hämtade en flugsmälla och skärskådade den delen av getingboet som jag kunde urskilja. Det såg ut att vara ett litet bo, kanske inte större än ett äpple. Jag stack in den platta, röda flugsmällan mellan plankorna och knuffade lite på boet. Med en imponerande hastighet for en smärre getingbrigad ut och jag gick från undersökare till undersökt. Eftersom jag stod blick stilla undkom jag eventuella bett och getingarna återvände till sitt fort.

Jag gav drottningen ett värdigt slut och förkunnade för familjen att altanen åter kunde beträdas av de barfota fötter som hör sommaren till.

Min och familjens sköna tillvaro var hotad. Jag avlyste altanen från mänsklig närvaro och försökte tänka. Ringa efter insektsjägare mitt i sommaren? Betala surt förvärvade slantar och sedan behöva vänta i evigheter på att de skulle ha tid med mitt lilla problem? Och hur miljövänliga är de där insektsdödarna egentligen?

Jag satte mig på altanens ytterkant med flugsmällan i högsta hugg. Hur många getingar kunde finnas i det där boet egentligen? Inte fler än hundra. Kanske så få som tjugofem. Jag bestämde mig för att använda årmiljoners evolution, det som gett människan dess största övertag mot djuren: förmågan till planering.