Augustin Erba: Naturligtvis ska du projektleda din semester

Jag har flera semesterpersonligheter och de inträffar alltid i samma ordning. Den första träder fram efter ett dygns ledighet: projektledaren. Projektledaren Augustin vaknar på sommarmorgonen, befriad från arbetslivets plikter och känner att tillvaron är meningslös utan deadlines, budgetar och projekt med oklar utgång. Alltså börjar han omedelbart dra upp storslagna planer för en drivbänk, eller kanske ett växthus, eller varför inte ett rökeri på tomten? Därpå följer några arbetsintensiva dagar av surfande på olika sorters konstruktioner. Samtidigt försöker han förgäves övertyga familjens övriga medlemmar om det långsiktigt lönsamma i att själv kunna varmröka sin skinka.

Till slut besöker projektledaren något slags byggvaruhus. Kanske är det luften i varuhuset, kanske är det priserna, kanske är det insikten att det måste gjutas betong för att rökeriet ska stå stadigt, men projekt-Augustin övergår här till Nejsägaren.

- Nej, säger han till min fru när hon föreslår att mina vänner ska besöka oss.

- Nej, säger han till grannens katt som jamar efter mjölk.

- Nej, säger han till mina besökande vänner när de undrar om det blir något rökeri på tomten.

Vem kom på den absurda idén att vi ska ha olika kläder olika dagar? Varför ska man ens duscha mer än en gång i veckan?

Efter att ha sagt nej till allt i en vecka inträder den liknöjde Semestraren. Semestraren kan äta likadana smörgåsar varje dag, för att slippa krångla med matlagning. Semestraren kan läsa förra veckans morgontidning utan att upptäcka det förrän han kommer till väderleksprognosen. Semestraren ställer inga krav på omgivningen annat än att det ska vara kring tjugo grader i luften.

Nästa personlighetsförändring kommer smygande. Semestraren slutar raka sig för varför ska man egentligen vara slät? Vem kom på den absurda idén att vi ska ha olika kläder olika dagar? Varför ska man ens duscha mer än en gång i veckan? Man kanske skulle flytta ut på landet. Leva på potatisen som ju växer av sig själv. Om man inte behöver köpa nya kläder hela tiden så tjänar man väl nästan pengar.

Ungefär vid den här tiden brukar jag behöva åka in till stan för att vattna krukväxterna och inser att sommaren snart är över. Lugn sitter inte i platsen utan i själen, tänker jag. Och så börjar jag göra listor på allt som jag ska förändra under hösten. Överst hamnar ”Åka ut till landet oftare”. Det gör det varje år. 3 x sommar Läser: ”How to be a stoic. Ancient wisdom for modern living” av Masssimo Pigliucci. Lyssnar: Podcasten ”Die Zeit: Hinter der Geschichte”. Äter: Pölsa med stekta ägg och rödbetor.

