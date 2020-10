Äventyrare bestiger Hammarbybacken – 64 gånger

Äventyraren Ola Skinnarmo och Malin Cronqvist från stiftelsen Help to help ligger i startgroparna för att ta sig an Stockholms mest kända motlut Hammarbybacken för att samla in pengar till utbildning för unga i Tanzania.

– Fördelen med Hammarbybacken är att det inte är tunn luft och man kan inte drabbas av höjdsjuka på 93 meter. Sedan är det kanske inte samma magnifika naturupplevelse, även om Stockholm är vackert också, säger Malin Cronqvist.

Hon är grundare till stiftelsen Help to help som samlar in pengar till högre studier för unga i utsatta områden i Östafrika. Idén till bergsbestigningen kom från en av studenterna på stiftelsens stipendieprogram.

Malin Cronqvist, grundare av stiftelsen Help to help, och Elinatrose på stipendieprogrammet i Tanzania. Foto: Help to help

– När Paul Mpazi tog examen mejlade han och sade att ”jag har alltid drömt om att stå på toppen av Kilimanjaro i min examenskappa”. Då bestämde vi att göra det tillsammans med honom, säger Malin Cronqvist.

Det här var precorona. Men i stället för att ställa in så ställde man om till Stockholm och Hammarbybacken.

– Tanken var ju att vi skulle vara på Kilimanjaro nu men det går ju tyvärr inte med tanke på omständigheterna. Och då får vi göra det bästa av situationen - utifrån de svenska kullar vi har i Stockholm, säger Ola Skinnarmo.

Ola Skinnarmo var förste svensk att skida till Sydpoolen och driver nu ett företag med expeditionsresor till bland annat Tanzania. Han har gått upp på Kilimanjaro femton gånger men Hammarbybacken är en ny utmaning.

Är Hammarbybacken överhuvudtaget ett berg?

– Ja, ett litet berg, men framför allt en fantastisk plats att träna på. Vi är ju inte där bara för att bestiga Hammarbybacken utan för att sätta fokus på något viktigt. Det handlar inte bara åka till ett land och erövra ett berg utan att faktiskt göra något som är positivt för en själv, en utmaning, som också kan vara till gagn för landet, säger Ola Skinnarmo.

Äventyraren Ola Skinnarmo tar sig an Hammarbybacken på lördag för att samla in pengar till utbildning i Tanzania.

Han har genom sitt reseföretag flera anställda på plats i Tanzania och kontaktade Help to help och Malin Cronqvist för två år sedan.

– Jag driver expeditionsresor för att jag älskar naturen. Men på många ställen vi reser till är det ju inte bara naturen som är utmaningen. Vi åker inte i kolonial stil utan våra anställda på plats i bland annat Tanzania har ju med åren blivit riktiga vänner. Vi vill gärna göra det bättre för dem. Men det är svårt för man vet inte alltid vart pengarna går.

Stiftelsen Help to help föddes för tio år sedan när Malin Cronqvist som student åkte till Tanzania för att hon ville förändra världen.

– När jag landade insåg jag att de behöver ju inte mig, jag var 22 år och kunde ingenting som skulle kunna bidra. Insikten var att det som behövs är inte fler volontärer från västvärlden. Utan att unga människor får utbilda sig till läkare, lärare och ingenjörer som är kvar i landet och bygger upp det långsiktigt, säger hon.

Paul Mpazi drömde om att bestiga Kilimanjaro i sin examenskappa när han blev jurist. Foto: Help to help

Väl hemma startade hon en insamling bland vänner och bekanta för att finansiera högre studier för två studenter. I dag omfattar stiftelsens stipendieprogram 323 studenter i Tanzania och Uganda, varav 180 har tagit examen till nyår.

– Vi finansierar studier för elever från utsatta områden med changemaker-potential. Om de får högre utbildning kan de göra enormt stor skillnad i samhället. Bara på Karolinska i Stockholm finns 2.800 läkare, det är fler än i hela Tanzania med 58 miljoner invånare.

Startskottet för evenemanget Climb for education går klockan 10 på lördag och då kommer även studenten Paul Mpazi vara med från Tanzania via en app.

– Trots allt som sker i världen nu måste vi våga tänka långsiktigt och lyfta allas rätt till utbildning. Det har aldrig varit så tydligt som nu vilka stora skillnader det är mellan länder i hur man kan hantera situationen, säger Malin Cronqvist.

Moshi, vid foten av Kilimanjaro. Foto: Erik Esbjörnsson

Hon har tränat hela hösten för att fixa utmaningen.

– Jag har åkt Vasaloppet tidigare och det var absolut en stor fysisk utmaning för mig. Det här är ju väldigt många fler timmar, 12-15 ungefär. Men jämfört med tio års hjälparbete ska det väl vara görbart. Jag hoppas få sällskap av många andra, säger Malin Cronqvist.

För Ola Skinnarmo är utmaningen inte i första hand fysisk, även om han av tidsbrist inte kommer att hinna göra alla 64 varv.

– Det känns bra att bidra till att människor får bättre förutsättningar att skapa sig ett liv i Tanzania men också att kunna förverkliga Pauls idé att nå toppen av Kilimanjaro. Det coola är engagemanget och att vi gör det tillsammans, säger Ola Skinnarmo.