Hötorgets tunnelbanestation hamnade under några dagar i hela världens blickfång när två ordningsvakter gjorde ett ingripande i en tunnelbanevagn. I samband med en biljettkontroll på kvällen den 31 januari uppstod en dispyt mellan kontrollanterna och en höggravid kvinna, som vid tillfället hade sin 5-åriga dotter med sig.

I en intervju med DN har kvinnan, Jeanine, berättat att hon var på väg till sjukhuset för en kontroll i samband med graviditeten. När hon vid en biljettkontroll inte kunde visa sitt månadskort fick hon en bot utskriven, vilket i sin tur ledde till kontroversen med kontrollanterna.

Strax därefter gick två ordningsvakter ombord på tunnelbanetåget och förde ut henne. Jeanine menade att hon hade ett månadskort, men först inte hittade det, och protesterade mot hanteringen. Därefter föste de två vakterna Jeanine till en träbänk på perrongen – och tryckte sedan ner henne på bänken. På videoinspelningar från tillfället kan man se hur Jeanine hamnade med magen och ansiktet nedåt och mot väggen. De två vakterna höll samtidigt ner henne och den ene vakten – här benämnd som ordningsvakt A – låg delvis över Jeanine rygg och tryckte henne mot bänken. Den andre vakten – här benämnd som ordningsvakt B – befann sig samtidigt på andra sidan av henne.

Bilder från händelsen på Hötorget när gravida Jeanine tillsammans med sin 5-åriga dotter blev utsläpad av ordningsvakter från tunnelbanan.

Jeanine fördes till sjukhus efter händelsen, och de båda vakterna är avstängda under tiden SL utreder ärendet.

Genom att ha fått tillgång till tidigare opublicerat videomaterial kan DN nu avslöja att båda vakterna tillsammans har varit inblandade i en uppmärksammad incident tidigare. Det gäller en insats där ordningsvakt A uppges ha använt övervåld på ett sätt som går bortom det tillåtna myndighetsutövandet. Genom intervjuer med fyra personer i ett kompisgäng träder deras version av händelseförloppet fram.

Det gifta paret Anja Moisander Hamdi och Abdesamad Hamdi tillsammans med vännen Dominika (längst till vänster). Den fjärde vännen Peter är inte med på bild. Foto: Marc Femenia

Under lördagsnatten mot den 27 maj förra året är Anja Moisander Hamdi och hennes man Abdesamad Hamdi på väg hem tillsammans med sitt kompisgäng efter en utekväll. Bland de som är med är Peter och Dominika, som båda väljer att inte gå ut med sina efternamn. I samband med att sällskapet går in genom södra ingången till Fridhemsplans tunnelbanestation blir Abdesamad Hamdi plötsligt stoppad av vakterna, som står och observerar personerna som går in genom spärrarna. Anledningen är troligen att två andra personer passar på att smita in bakom Abdesamad Hamdi när han blippar kortet.

– De sa till mig att gå ut igen och blippa kortet. Jag gjorde det och när jag kom in igen så sa jag ”are we good now?”, säger han om händelsen.

Peter har gått in först genom spärrarna och observerar därför situationen från andra sidan lokalen.

– Vi var ett sällskap som var på väg från Fridhemsplan. Vi stod faktiskt nästan i rulltrapporna när jag ser en ordningsvakt som griper tag i Abdel, säger han och använder Abdesamad Hamdis smeknamn.

Därefter utvecklar sig situationen snabbt. Anja Moisander Hamdi märker hur en av vakterna puttar till hennes man i ryggen och hon går då fram och protesterar mot behandlingen.

– Jag tror att de gick på Abdel för att han var en ensam invandrarkille. De såg väl honom som ett lätt byte, säger hon.

Efter att två vakter stoppat Abdesamad Hamdi blev han och Anja Moisander Hamdi indragna i ett våldsamt bråk vid Fridhemsplan i maj förra året. Foto: Marc Femenia

Anja Moisander Hamdi uppger att hennes man inte är vare sig aggressiv, hotfull eller stöddig i situationen. Samtidigt uppfattar hon ordningsvakterna som provokativa och den ene vakten – ordningsvakt A – är enligt henne ”okontaktbar” och ”svart i ögonen”. Hon berättar också att hon försöker lugna ner situationen när en av vakterna plötsligt tar tag i hennes mans axel.

Protesterar du bara verbalt eller även fysiskt vid tillfället?

– Jag står bara bredvid och pratar. Då hugger vakten tag i Abdels axel och säger ”kom med här”. Jag tror att jag kanske sträcker armen mot honom. Sen är jag plötsligt nere på golvet. Det går blixtsnabbt, säger Anja Moisander Hamdi.

På kort tid leder den verbala protesten till att ordningsvakt A sitter gränsle över Anja Moisander Hamdis överkropp. Situationen är då fortfarande relativt lugn men förbyts snart i upprördhet och panik – det står plötsligt klart att ordningsvakt A har ett grepp med ena handen runt Anja Moisander Hamdis hals. Det är alltså samma vakt som åtta månader senare trycker ner den gravida kvinnan Jeanine på en bänk i tunnelbanan på Hötorget.

En videosekvens från tillfället på Fridhemsplan, som är filmad från spärrvaktens hytt och som tidigare har lagts ut på sociala medier, visar hur flera personer i lokalen plötsligt rusar mot ordningsvakten som sitter på Anja Moisander Hamdi och trycker ner henne mot golvet.

– Han håller stryptag på mig. Det är som att allt snurrar runt. Och sen minns jag ingenting alls, säger hon.

Här sitter en av ordningsvakterna gränsle över Anja Moisander Hamdi och greppar samtidigt runt hennes hals. Foto: Privat

Fyra–fem personer i kompisgänget rusar omedelbart fram och sliter bort ordningsvakten – men backar omedelbart när Anja Moisander Hamdi är fri igen.

– Som jag minns det hade han någon form av stryptag på henne. Då reagerar jag väldigt högljutt och ifrågasätter det, säger Peter som var en av de personer som rusade fram mot vakten.

Det finns även en videosekvens som inte tidigare har visats, och som filmades av en person som stod bara någon meter därifrån. I denna videosekvens går det att se hur ordningsvakt A vid tillfället sitter på Anja Moisander Hamdi, trycker ner henne i golvet och har ena handen om hennes hals samtidigt som han verkar greppa efter sin batong. Några sekunder senare är flera personer framme och rycker bort vakten från henne.

– Det var när han höll strypgreppet, och det såg ut som han måttade slag mot Anjas ansikte. Då lyfter killarna bort den där vakten. Det var inte bara vår grupp som reagerade. Andra människor är också involverade och frågar ”varför gör ni så här?”, säger Dominika.

Foto: Privat

Advokaten Emma Persson har tittat på videoklippet där ordningsvakt A sitter på Anja Moisander Hamdi.

– Det ser ut som att han tar strypgrepp om hennes hals. Det är det jag reagerar på. Jag förstår inte riktigt vad syftet med det kan vara. Jag har väldigt svårt att se någon situation som motiverar att han tar ett sådant grepp, säger Emma Persson.

Hon beskriver det som att ordningsvakten verkar ha gått över sina befogenheter.

– Det är ju väldigt allvarligt och jag hoppas att polisen tittar närmare på det här, säger Emma Persson.

Direkt efter att ordningsvakt A har blivit bortsliten tar han sig upp på fötter igen, drar batongen och rusar efter Anja Moisander Hamdi. På videon som har filmats från spärrvaktens hytt kan man se hur ordningsvakt A minst en gång höjer sin batong och utdelar ett slag som ser ut att träffa henne i huvudet.

Anja Moisander Hamdi berättar att hon inte minns själva slaget men efteråt märkte att hon hade mycket ont.

– Jag hade ont i bakhuvudet, ganska långt upp mot hjässan, säger hon.

Stämningen är mycket orolig vid tillfället och 29 sekunder in i videosekvensen springer en man fram till spärrvakten och ropar ”du måste ringa polisen”. Några sekunder senare kommer det fler ordningsvakter till lokalen.

– Då ser jag fler vakter komma. Jag fick panik, säger Abdesamad Hamdi med hänvisning till rädslan att även de vakterna ska vara våldsamma.

I någon halvminut till är det stort tumult på platsen, och Anja Moisander Hamdi, hennes man Abdesamad Hamdi, Peter och Dominika ger samstämmiga uppgifter om att de hela tiden bara försöker hindra vakterna från att använda mer våld mot olika personer i gruppen.

– Det var som ett krig, säger Anja Moisander Hamdi.

Foto: Marc Femenia

Efter batongslaget mot Anja Moisander Hamdi drar flera personer återigen bort ordningsvakt A från Anja och tar sedan ett steg tillbaka. Några sekunder senare blir det en ny konfrontation och Anja Moisander Hamdi tar då tag i batongen som ordningsvakt A håller i handen. Enligt henne är det ett försök att hindra vakten från att använda batongen. 47 sekunder in i videon kan man se att vakten också delar ut ett slag med handen mot Anja Moisander Hamdis ansikte.

Ytterligare tumult uppkommer där vakterna hamnar i fysisk konfrontation med olika delar av sällskapet. Vid ett tillfälle blir Abdesamad Hamdi upptryckt mot biljettspärrarna av ordningsvakt B och försöker då komma loss från vaktens grepp. Han lyckas till slut och springer en bit bort, men återkommer när han ser att poliser börjar komma till platsen, berättar han.

Vid ett annat tillfälle, 1 minut och 52 sekunder in i videosekvensen, kan man se hur Guy – en vän till kompisgänget som är på besök från Australien – drar ordningsvakt B bakåt och släpper honom direkt efteråt. Vakten faller då på golvet. Guy beskriver själv via e-post att han i situationen såg vakten med höjd batong gå efter en av de unga kvinnorna i sällskapet, varpå Guy upplever det som ett hotfullt läge och drar vakten från kvinnan.

Till slut lugnar situationen ner sig.

Vakterna griper till slut totalt fem personer – Anja Moisander Hamdi och hennes man, Peter, Guy och ytterligare en bekant – och låser in dem i ett så kallat trygghetsrum i anslutning till lokalen.

– Jag är fruktansvärt rädd när de leder bort mig. En av vakterna tar tag i mig i halsen och drämmer mitt huvud i dörren och väser ”du ska få, din jävla slyna” till mig, säger Anja Moisander Hamdi.

Eftersom de inte alla fick plats i samma rum fördes de delvis till olika utrymmen.

– De tog in Guy i städskrubben, och de tog in Peter i soprummet. Plötsligt hörde vi konstiga dunsar från soprummet. Vi sa till vakterna, men de bara ignorerade oss, säger Anja Moisander Hamdi.

Peter, som berättar att han var bojad med händerna bakom ryggen, ger sin version om upplevelsen i soprummet:

– Jag kommer in i ett utrymme helt utan kameror. Då är det någon som slår mig snett bakifrån flera gånger med batong. Det var helt medvetet. Jag går ju ner på knä då och har svårt att andas, säger han.

Efteråt var Peter tvungen att uppsöka läkare och han berättar att han då hade fått tre brutna revben.

– De var väldigt hotfulla och sa ”nu kommer du att få!” till mig. De hotade mig också med att de kunde kasta ner mig från ståltrappan och sa att ”vi kan skylla på att du snubblade”. Det var en väldigt förnedrande situation. De försökte bara utnyttja sin maktposition över mig, säger Peter vidare.

Ett tag senare kommer polisen till platsen och tar med sig de fem personerna på förhör.

Det visar sig senare att vakterna har anmält dem för bland annat våldsamt motstånd och grov misshandel – men att åklagaren Karin Lindkvist efter att ha tagit del av bland annat övervakningsfilmerna från tillfället beslutar att lägga ner förundersökningarna. Hon berättar för DN att hon bedömde att bevisningen inte skulle räcka för att driva förundersökningarna vidare och att beslutet att lägga ner togs den 11 oktober 2018.

Beslutet att lägga ner ärendet överprövades kort därefter och hamnade då hos åklagaren Mats Svensson – som valde att gå på samma linje som Karin Lindkvist. Ärendet lades ner den 29 november förra året.

Drygt åtta månader efter händelserna i tunnelbanan sitter känslan fortfarande kvar hos kompisgänget.

– Vi har ju mått så fruktansvärt dåligt allihopa. Jag har fått flashbacks och panikångestattacker när jag har sett ordningsvakter, säger Anja Moisander Hamdi.

Kompisgänget valde också att polisanmäla vakterna. Men upprördheten och ångesten som de har associerat med situationen har gjort att de vid tillfället inte fullföljde anmälan genom att lämna in allt material som rörde situationen. Nu har de dock återigen startat processen med förhoppningen att ärendet ska gå till domstol.

Det som fick dem att ändra sig var nyheten om hur ordningsvakter hade tryckt ner den gravida kvinnan mot en bänk på Hötorgets tunnelbanestation. När de såg videofilmen från händelsen kände både Abdesamad Hamdi och Anja Moisander Hamdi igen en av vakterna – ordningsvakt A – som den som hade varit inblandad även i händelserna i Fridshemsplans tunnelbana.

När DN träffar Anja Moisander Hamdi, Abdesamad Hamdi kritiserar de SL och det aktuella vaktbolaget CSG som de menar måste känna till att ordningsvakt A redan för åtta månader sedan agerade på ett överdrivet våldsamt sätt. Att SL och CSG borde ha gjort någonting redan då och på så vis kunnat förhindra den omdiskuterade hanteringen av den gravida kvinnan på Hötorgets station.

– Det är så mycket våld för så lite vinning. Till slut kan det ju sluta riktigt illa. Om de ger sig på en hjärtsjuk eller som den där gravida kvinnan – att det är någon som omkommer, rent av. Att någon blir mördad. Och för vad? För en biljett liksom, säger Dominika.

Anja Moisander Hamdi fyller i:

– Det känns så obegripligt för oss. SL måste ha känt till det eller i alla fall hört ryktena, säger hon om de nu avstängda ordningsvakterna.

DN har varit i kontakt med ordningsvakt B som berättar att han inte vill kommentera händelsen vid Hötorget i detalj eftersom det är en pågående utredning i ärendet. Han berättar att uppståndelsen kring situationen har varit jobbig.

– Ja, det blev väldigt påfrestande. Därför vill jag inte gå in på några detaljer förrän förundersökningen är klar, så att jag kan backa upp det jag säger. Och det handlar även om mina kolleger. Det har ju blivit ett sånt drev mot oss på alla håll och kanter.

Ordningsvakt B betonar dock att han känner sig säker på att han har handlat korrekt i händelsen på Hötorgets station.

DN har även sökt ordningsvakt A, som inte har återkommit med någon kommentar.

SL hänvisar i ett svar till DN till att ”det pågår två polisutredningar, en mot ordningsvakterna för tjänstefel och en mot kvinnan för våldsamt motstånd” och att förundersökningssekretess råder. Därför kan man inte kommentera händelsen i Hötorgets station tidigare i år. Inte heller när det gäller händelsen på Fridhemsplan kunde SL återkomma med en kommentar under torsdagen.

DN har varit i kontakt med det aktuella vaktbolaget CSG:s försäljningschef Jens Klevengård. Varken han eller företagets vd Pelle Johansson har återkommit med en kommentar.

