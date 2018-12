Fakta. Stockholms Stadsmissions Remake

Stockholms Stadsmission driver mode- och designmärket Remake som ett socialt företag där plaggen produceras av människor som arbetstränar. Cirka 70 deltagare/år är delaktiga i Remakes produktion. Produkterna tillverkas av insamlat material med målet att förlänga livet på textilier och främja en hållbar garderob. Plaggen är unika, unisex, med design som utmanar storleksnormen och produktionen sker lokalt i Stockholm. Remake återanvänder årligen cirka 2,5 ton textilier som samlats in via second hand-butikerna. Remakes mål är att inspirera, driva och bidra till ett hållbart samhälle och ljusare framtid för många.



Källa: www.stadsmissionen.se/remake