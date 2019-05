Barnkirurgen om Nya Karolinska: Vi är nära gränsen att krascha

Nya Karolinska är inte byggt för barn, och på avdelningar med barnpatienter vårdas även vuxna - inom det tema som barnsjukvården tillhör bedrivs även ”kvinnosjukvård”.

– I resten av världen bygger man barnsjukhus – bara för barn, säger barnkirurgen Jan Rutqvist.

Han är barnkirurg på Karolinska sedan 30 år, och nämner det som en av många skevheter med Nya Karolinska.

En annan är att den nya tekniken i operationssalarna två och ett halvt år efter flytten fortfarande inte är fullt installerad och pålitlig. Exempelvis är det problem med skärmar som slocknar, vilket kan få ödesdigra följder.

– Man står med en tunn nål i ett blodkärl och måste ha röntgenbilder direkt för att göra så kallad kärlaccess, då vi för in tunna slangar i kärlen på barn för att rädda livet på dem. Och så bara slocknar allting. Därför kan vi inte använda den nya tekniken.

Lägg därtill vattenläckage vid flera tillfällen, bland annat i operationssalarna.

För att få det att fungera förlitar sig personalen på teknik som användes i den gamla byggnaden, som personalen släpar mellan operationssalarna.

– Vi behöver de nya operationssalarna för att kunna utveckla kirurgin inom den högspecialiserade vården. Det är för sorgligt att tekniken inte är intrimmad efter så lång tid.

Ett sjukhus bara för barn fanns tidigare i Stockholm, i det som var Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, och som de anställda inom barnsjukvården motvilligt lämnade hösten 2016, då övningarna inne på Nya Karolinska visat att det långtifrån var klart.

– Det var ett fungerande barnsjukhus, och barnsjukvården hade en budget i balans. Nu är ekonomin i fritt fall, och ingen vet vad det beror på.

Det var ett fungerande barnsjukhus, och barnsjukvården hade en budget i balans. Nu är ekonomin i fritt fall, och ingen vet vad det beror på

Stor frustration gäller den nya flödesbaserade organisationsmodellen som infördes samtidigt med sjukhusflytten, en modell helt inriktad på flöden i stället för kompetens och kliniker, enligt Jan Rutqvist. För barnsjukvården var den inte ens ny – en liknande organisation hade testats på Astrid Lindgrens barnsjukhus 1998.

– Det gick ju åt skogen. Allt blev väldigt splittrat i många flöden och man fick återgå till det gamla. Vi protesterade vid öppna möten med dåvarande sjukhusdirektören Melvin Samsom 2015. Hans budskap var att ”jag vet att ni har kommit längre inom barnsjukvården, men nu finns det ingen återvändo”. Vår erfarenhet var inte intressant.

Intervjun äger rum i gamla Astrid Lindgrens lokaler. I den gamla byggnaden har operationssalar moderniserats och är nu i drift för att effektivisera barnkirurgin. Där rullar det på, säger Jan Rutqvist, med ingrepp som ljumskbråck och icke nedvandrade testiklar, enklare operationer som klaras av dagtid.

– Här har man lyckats återanställa erfaren personal. Till dagkirurgin har vi i stort sett inga köer.

I den nya sjukhusbyggnaden är det däremot svårjobbat. Jan Rutqvist slår på datorn och går igenom de senaste veckornas operationsschema – operationssalar är regelbundet stängda, hel- och halvdagar, på grund av personalbrist. Han har precis fått veta att operationsverksamheten redan om ett par veckor tvingas dra ner på kapaciteten inför sommarsemestrarna, för att det fattas operationspersonal – operationssjuksköterskor, men till viss del även narkossjuksköterskor – varav en del sagt upp sig efter ett uppror under våren för höjda löner.

– Det är fyra veckor tidigare än normalt. Vi brukar annars hålla på för fullt till efter midsommar. Det blir extra tufft i år. Vi klarar det akuta, men de oprioriterade patienterna får lida.

Under våren har DN avslöjat stora problem med sterilverksamheten, stordriftlösningen som hittills misslyckats med visionen att leverera instrument just-in-time. Alla operationer fördröjs nu av att instrumenten dubbelkollas, så att de är fria från blod och vävnadsrester. Operationssjuksköterskor hjälper till på sterilcentralen.

– Det är mycket tid som går bort som kunnat användas till att operera. Tyvärr ser vi ingen förbättring.

Ett allt annat överskuggande problem är bristen på vårdplatser. Nya Karolinska är byggt med filosofin att patienterna ska vårdas under kort och effektiv tid, och sjukhuset har färre vårdplatser än det gamla sjukhuset. Sättet att organisera vården på sjukhuset med värdebaserad vård har införts med hjälp av Boston Consulting Group, BCG. Jan Rutqvist refererar till en intervju med BCG:s globala vårdchef Stefan Larsson i Vårdmaktpodden, där han säger att antalet vårdplatser är ett ”klassiskt processmått”, men att det viktiga är kvaliteten och hur det går för patienterna.

– Om det går väldigt bra för våra patienter, och vi har få vårdplatser så gör vi något väldigt bra, för då har vi hög kvalitet till låga kostnader, säger Stefan Larsson.

Jan Rutqvist är inte övertygad, och vittnar om den enorma tid som används för att kunna lägga in patienter, med dagliga avstämningar två gånger per dag, och tunga beslut om att ställa in operationer för att vårdplatser inte räcker till.

– Att bedriva högspecialiserad vård går inte utan vårdplatser. Vi börjar närma oss gränsen för när det kraschar fullständigt.

”För att vända trenden och bemanna vårdplatser måste sjukvårdsarbete värderas högre i samhället. Kompetens och erfarenhet måste premieras, så att sjuksköterskorna stannar”, säger Jan Rutqvist. Foto: Lotta Härdelin

Som DN tidigare berättat har antalet bemannade vårdplatser på Karolinska minskat med 30 procent sedan omorganisationen startade 2015. Även dödsfall har rapporterats.

Inom barnkirurgin, som har 28 fysiska platser på Nya Karolinska, hålls bara 10 öppna, säger Jan Rutqvist. I gamla Astrid Lindgren fanns det 21.

– Sedan är det aldrig tio patienter, eftersom vi har ständiga överbeläggningar. Och en halvering av sjuksköterskorna sedan vi var kvar i det gamla huset. Samtidigt som läkarna blivit färre.

Jan Rutqvist säger att vårdplatsbristen stressar alla medarbetare alltmer.

– För att vända trenden och bemanna vårdplatser måste sjukvårdsarbete värderas högre i samhället. Kompetens och erfarenhet måste premieras, så att sjuksköterskorna stannar.

Under våren har cirka 1.700 barn köat för operation på Karolinska, som DN berättat.

– I en verksamhet av vår storlek borde kön ligga på runt 400-600 patienter, inte mer, för att man ska kunna planera och alla ska få sin operation i rimlig tid.

DN har nyligen avslöjat att Sahlgrenska larmat om brister i Karolinskas vård av opererade spädbarn med medfödda missbildningar, som opereras på Karolinska efter att sjukhuset fått nya högspecialiserade uppdrag inom rikssjukvården. Sahlgrenska anser att opererade bebisar skickas tillbaka för tidigt för att det är ont om platser.

Jan Rutqvist säger att han saknar insyn i detaljerna, men att centraliseringen i sig är positiv, för att koncentrera kompetensen kring de sällsynta medfödda missbildningar som kräver avancerad barnkirurgi. Han pekar också på att Göteborg, som nyligen hade uppdraget, borde ha kompetens att ta emot patienterna.

– Jag har inte själv varit med om att skriva ut patienter för tidigt på grund av platsbrist. Men mot bakgrund av vårdplatsbristen skulle det kunna vara på det viset – ett fenomen som vi hittills inte sett inom barnsjukvården.

Innan öppnandet fanns en förhoppning om att det nya toppmoderna sjukhuset skulle locka till sig mer personal. Men effekten har uteblivit.

– Huset har skrämt bort folk. Först var det larmen som inte fungerade. När en sjuksköterska står ensam med ett barn med hjärtstopp och inte får hjälp i rimlig tid, vilket har hänt, sådant sprider sig. Som tur är har vi inte haft några dödsfall – som på vuxensidan.

Debatten är densamma som för 20 år sedan – det talas mycket om sjuksköterskebristen, men jag kan inte se några åtgärder som ger någonting

Sjukhusets annonser efter sjuksköterskor ger numera nästan inga svar.

Att enkelrumsmodellen skulle kräva betydligt fler sjuksköterskor, lyfte barnsjukvården redan fem år innan sjukhusflytten. De hade gjort egna beräkningar.

– Enkelrummen är mycket bättre för patienterna. Men vi sade långt innan flytten att det skulle kräva mer sjuksköterskor. Men det gjordes väldigt lite för att lösa det. Debatten är densamma som för 20 år sedan – det talas mycket om sjuksköterskebristen, men jag kan inte se några åtgärder som ger någonting.

Nyligen varslades 550 anställda, och sjukhusets nya styrelse har aviserat stora förändringar för att få Karolinska på fötter, inte minst för att räta upp ekonomin och skenande miljardunderskott. Samtidigt kommer signaler om att organisationen ses över.

Jan Rutqvist har förhoppningar.

– Det har varit otydliga besked men jag har hört tankar både från ledningen och politiken om att återgå till en klinikstruktur med utgångspunkt i kompetens – inte flöden. Sjukvården är i första hand beroende av kompetenta medicinska beslut. Utan dem finns inga flöden.