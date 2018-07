Bastutechno, Cicciolina, debatter, schlagerkalas och hundratals andra evenemang under Europride

1. Schlageryra med Eleni Foureira

Eleni Foureira, den grekiska sångerskan som representerade Cypern med bidraget ”Fuego” i årets Eurovision, teamar upp med Jessica Andersson och Magnus Carlsson under veckans klassiska schlagerkväll.

Därtill medverkar Wiktoria, Robin Bengtsson, Nano och ett gäng andra Mello-artister med populära hits och gamla favoriter.

2 augusti, kl 20-23.

EuroPride Park på Östermalms IP.

2. Technobastu i Slakthusområdet

Badtunnor, mysrum, liveframträdanden med en späckad line up med bland annat Mr Tophat, Buckan Boys, Osynlig Fetma, Olydia och Tony Lundström.

Kvällens specialinbjudna värdinna är Ilona Staller alias Cicciolina - italiensk porrskådespelare och politiker.

Pris: 345 kronor.

28-29 juli, 14-05.

Kvarteret, Styckmästargatan 10, Johanneshov.

3. Paradpaddling från Rålis

Kajakparaden tar sin början i Rålambshovsparken och paddlas parallellt med Prideparaden mot Stadshuset och Tegelbacken.

Kajakhäng med gratis prova-på innan startskottet klockan 13.

Uthyrning av kajaker på Melker Kayaks & Explore, Rålis kajak och Långholmen. Medelgod nivå är ett krav för deltagande.

Pris: Medlem i Friluftsfrämjandet: 50 kronor, Icke-medlem: 150 kronor.

4 augusti, 9-12 kajakhäng, kajakpaddling 13-17. Rålambshovsparken

4. Pridebio på Birger Jarlsgatan

"And breathe normally", "Call me by your name", "Persona", "En fantastisk kvinna", "Love", "Simon" och "Olydnad" är några av filmerna som visas på biograf Zitas temavecka under Europride. Därtill även sex visningar av "The Rocky Horror Picture Show", kultig rockmusikal där publiken inbjuds att delta - gärna utklädda!

Filmvisningarna pågår från 27 juli till 4 augusti.

Zita, Birger Jarlsgatan 37.

5. Tjejklubb i City

Missy Elliott, Yemi Alade, Ciara, Linda Pira, Nicki Minaj, Beyonce, Silvana Imam, Kumba, Rihanna, LASH, Cleo, Lilla Namo... är några av kvinnorna som kommer spelas på - enligt arrangörena - Prideveckans roligaste klubb som pågår i nätterna två. Färgglad klädsel premieras.

Pris: 160 kr.

1 och 2:a augusti, 22-03

Hilma, Torsgatan 10

Fakta Europride Europride är ett årligt återkommande arrangemang, där en Pridefestival i Europa får rätten att använda titeln Europride. I år är Sverige värdland för Europride. Festivalen anordnas då gemensamt mellan de två festivalerna Europride och West Pride. Europride 2018 i Stockholm pågår mellan den 27:e juli och 5:e augusti, i Göteborg mellan den 14:e och 19:e augusti.

