Näckströmsgatan är en tvärgata mellan Kungsträdgården och Berzelii park. Det är också enda vägen till och från Berns, som har två restauranger, ett hotell och konferensverksamhet på adressen med cirka 3.000 gäster per dag. Förra året beslutade trafikkontoret att stänga gatan för all trafik under ett år när ett bankpalats skulle byggas om.

– Vi har 3.000 gäster där om dagen. Nu tyckte man alla transporter, varor och personer skulle backa in genom en liten gränd. Vi skulle inte kunna genomföra verksamheten och det skulle vara en otrolig säkerhetsrisk att backa tung trafik i en smal gränd där det rör sig tusentals människor, säger Per Gunne, vice vd på Stureplansgruppen.

Stureplansgruppen kontaktade trafikkontoret och förklarade problemen, men fick initialt inget gehör för sina synpunkter. Då bestämde sig företaget för att ta in konsulter och göra en egen trafikutredning. Rapporten visar bland annat att det inte finns svängradie nog på vändplatsen och att det skulle vara både svårt och trafikfarligt för tunga fordon att nå lastplatsen.

– Vi fick ta in advokater, trafikkonsulter, byggkonsulter, hisskonsulter, brandkonsulter för att titta på det här. Det har varit en lång och väldigt kostsam process. Vi har lagt cirka en halv miljon kronor på detta, säger Per Gunne.

Stureplansgruppen överklagade beslutet först till länsstyrelsen och därefter till Transportstyrelsen som i oktober förra året upphävde föreskrifter på grund av att kommunen inte utrett konsekvenserna tillräckligt. Kommunen måste bland annat redovisa hur det ser ut på platsen och jämföra effekterna av gamla och nya regler. Det räcker inte att hänvisa till en trafikanordningsplan som Stockholms stad gjort.

Trafikkontoret försvarar ändå sitt beslut.

– Vi anser att utredning har gjorts i tillräcklig omfattning i samband med granskning och godkännande av Trafikanordningsplanen, där det bland annat har föreslagits en tillfällig lastplats, skriver Jarina Edlund, jurist på trafikkontoret i ett mejl.

Det upphävda beslutet är bara ett i raden av överklagade beslut som Stockholms stad tvingades backa ifrån förra året. Trafikkontoret tycker ändå att de gjort det de ska.

– Kontoret är införstått med att det finns en utredningsskyldighet enligt förvaltningslagen. Men den handlar snarast om att ta fram tillräckligt underlag för att fatta ett välgrundat beslut. Det framgår inte att kommunen måste redovisa alla överväganden eller motivera den mest lämpliga lösningen, skriver Jarina Edlund.

I Berzelii park drar restaurangägarna en lättnadens suck över att det värsta trafikkaoset uteblev.

– Vi är ändå glada att det har löst sig och har hela tiden haft en bra dialog med Vasakronan i frågan. Men trafikkontoret måste följa föreskrifterna och inte skyffla över ansvaret och kostnaden på enskilda näringsidkare, säger Per Gunne.

Han menar att en mindre restaurang troligen inte överlevt trafikförbuden.

– Det är tur att vi är en stor koncern med resurser, ett mindre företag hade varit chanslöst, det hade fått lägga ned då. Man kan ju inte ha en verksamhet som det inte går att ta sig fram till under ett års tid, säger Per Gunne.

