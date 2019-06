Beslut hävs – gymnasium på Östermalm slipper stänga

Just nu: spara 50%

Skolinspektionen stängde den fristående gymnasieskolan i juni 2018 med motiveringen att de brister som påtalats i ett vitesbeslut inte hade rättats till. Under ett besök våren 2018 noterade myndigheten bland annat att det inte rådde studiero på skolan och att ljudnivån ofta var hög. Under lektionerna gick elever in och ut ur klassrummen utan att lärarna ingrep. Elever har också berättat att de fått titta på Youtube som undervisning.

Thorengruppen, som är huvudman för skolan, överklagade och ansökte även om inhibition, alltså att verkställandet av beslutet skulle skjutas upp. Begäran fastställdes av kammarrätten och Skolinspektionens beslut sköts upp i väntan på förvaltningsrättens slutliga dom. Skolan kunde därför öppna igen i augusti 2018.

Nu rapporterar nyhetsbyrån Siren att beslutet om stängning hävs av förvaltningsrätten med Skolinspektionens goda minne. Detta sedan man vid ett besök i maj noterat att problemen åtgärdats. Efter en granskning upphäver också förvaltningsrätten flera krav med hänvisning till att de inte var tillräckligt preciserade.

Skolinspektionen skriver i sitt yttrande att det i dag råder helt andra förutsättningar på skolan än vid myndighetens tillsyn våren 2018. Bland annat är eleverna betydligt färre nu och lärartätheten högre.

”Vi tyckte redan initialt att beslutet var, särskilt sett till alla de omfattande och kraftfulla åtgärder vi genomfört på skolan under en längre tid, alldeles för drastiskt och helt felaktigt. Därför känns det förstås bra att förvaltningsrätten delade vår uppfattning”, säger Håkan Wallengren, utbildningschef på företaget Thorengruppen, i ett pressmeddelande.