Besökare om nya Liljevalchs: ”Det är en besvikelse för att vara en provokation”

Den Gert Wingårdh-ritade tillbyggnaden vid Liljevalchs konsthall på Djurgården i Stockholm har kantats av kritik. Tanken var att allt skulle stå klart redan 2017 och budgeten har överskridits med flera hundra miljoner. När inriktningsbeslutet togs 2014 låg budgeten på 130 miljoner kronor – men den preliminära slutnotan är nu uppe i hela 570 miljoner.

Den nya tillbyggnaden invigdes i torsdags. Då fanns flera demonstranter på plats för att protestera mot byggnaden som de anser vara ful – en åsikt de delar med Arkitektupproret som har utsett skapelsen till Sveriges fulaste nybygge.

Bland de besökare som DN talar med varierar omdömena.

– Det var lite coolt i källarplanet – en lekfullhet, ett utforskande. Det var absolut ingen normal planlösning. I en korridor kändes det som jag var med i den senaste ”Blade runner”-filmen, det kändes väldigt futuristiskt, säger Teodor Haglund, 27.

Teodor Haglund tycker att konsthallen är ”lite cool”. Foto: Elin Åberg

Han berättar om ett ”Ring P1-avsnitt” som hans mamma skickat till honom tidigare på dagen:

– En person som ringde in tyckte att det här är ett kulturmord, att det är hemskt med en sådan här byggnad i den äldre stadsmiljön. Men jag tycker inte att det är så hemskt, eller rättare sagt inte hemskt över huvud taget. Det är lite coolt, säger Teodor Haglund.

Lennart Carlheim Gyllensköld, 81, konstnär, är entusiastisk över vad han har fått se.

– Nu får alla belackarna på nöten för det här är det mest fantastiska som har hänt i Stockholm på länge, säger han.

Lennart Carlheim Gyllensköld, konstnär och målare, trodde att tillbyggnaden skulle vara dubbelt så stor. Foto: Elin Åberg

Margareta Petrini, 79, brukar besöka Vårsalongen på Liljevalchs och gillade också den nya konsthallen.

– Jag tycker om den råa betongen och träet i golven och bänkarna i utställningshallarna en trappa upp, säger hon.

Ljusinsläppet från taket nämner också Carin Leijonhufvud, 78, som besöker Liljevalchs+ tillsammans med sin dotter.

– Jag tycker tillbyggnaden är imponerande med tänket ‘betong, stål och glas’. Det får mig att tänka på Joan Krons bok ”High-Tech: The Industrial style and source book for the home” som kom för 30–40 år sedan där hon spådde om framtiden.

Carin Leijonhufvud är positiv och drar kopplingar till framtidsspaningar från 70-talet. Foto: Elin Åberg

Tobias Östberg, 51, och hans arbetskollega Thomas, 50, pratade om den nya tillbyggnaden på jobbet och bestämde sig för att tillsammans cykla till Djurgården och titta på byggnaden.

De hade hoppats på mer.

– Jag blev nyfiken för att jag hade hört att så många blivit provocerade av byggnaden, men jag tycker det är en besvikelse för att vara en provokation. Så läskigt är det inte. Det är lite Domus-låda över det, säger Thomas.

Lennart Carlheim Gyllensköld har reagerat på att många anser tillbyggnaden bara är ”som en låda bredvid det fantastiska gamla Liljevalchs”.

Liljevalchs+, nya konsthallen på Djurgården, invigdes på torsdagen. Foto: Elin Åberg

– Gamla Liljevalchs är en låda det också. Det första jag tänkte på när jag kom hit är att det är en liten byggnad, jag trodde den skulle vara dubbelt så stor eftersom alla har beskrivit den som den stora kolossen. Det är bara en sak som jag är jättebesviken på och det är att man inte kan se de instuckna flaskorna i fasaden inifrån, säger han.

Tobias Östberg var inställd på att han skulle gilla byggnaden mer innan han såg den.

– Många säger att den är så ful. Helt ärligt så trodde jag att jag själv skulle gilla den mer än jag nu gör. Jag brukar gilla arkitekten Gert Wingårdhs byggnader, som Victoria Tower i Kista – det här är lite sämre än vad jag hade hoppats. Men det är kul att de tar i så här och gör någonting annorlunda, säger han.

Fasaden är utsmyckad med flaskbottnar i glas. Foto: Elin Åberg

Lennart Carlheim Gyllensköld tror att många som i dag är negativa till utbyggnaden kommer att ändra uppfattning:

– Om ett tag – om några månader, kanske ett halvår – så kommer alla att tycka utbyggnaden är fantastiskt. Det gäller också Slussen, som är på väg att bli lika fantastisk, säger Lennart Carlheim Gyllensköld.

Margareta Petrini är inne på samma spår.

Margareta Petrini tycker att Liljevalchs+ tar Djurgården till framtiden. Foto: Elin Åberg

– Många tycker att det ska se ut som förr på Djurgården. Men nu är det 2021 – och nu är det så här. Jag tycker det är fint med kontrasterna med det gamla Liljevalchs och det här nya, det visar att vi hänger med, säger hon.

Carin Leijonhufvud tycker att satsningen är bra för att den sätter Stockholm på världskartan.

– Då får man väl lägga på några hundratusen. Det kan ju löna sig för den nya konsthallen kan bli en succé så att folk åker till Stockholm bara för att gå hit. Men byggnaden blev för dyr, säger hon.

Läs mer:

Protester mot Liljevalchs nya konsthall

Tomas Lauri: Liljevalchs nya konsthall får betongen att sväva som moln