Besökare på Avicii Arena: ”Covidbevisen är jättebra”

Från och med 1 december krävs vaccinationsbevis för besökare på inomhustillställningar med över 100 personer – såvida de inte är under 18 år.

Datumet sammanföll med konserten ”Avicii Arena ‒ together for a better day”, med bland andra Håkan Hellström, Tusse, Cherrie och Amason som hålls för att belysa ungas psykiska ohälsa, till minne av artisten Tim ”Avicii” Bergling.

Konserten blev därmed en av de första stora tillställningarna där besökare var tvungna att visa vaccinpass.

E-hälsomyndigheten varnade för ”marginella” störningar med tjänsten under eftermiddagen – men få verkar ha upplevt problem med bevisen.

Joakim Lindqvist och Fabian Olander, två av besökarna som DN träffar utanför Avicii Arena på onsdagskvällen, ser positivt på de nya reglerna.

Joakim Lindqvist och Fabian Olander har köpt biljetter främst för att se Håkan Hellström och Amason. Foto: Lotta Härdelin

– Jag tycker att de nya reglerna är bra. Speciellt när man ska samla större grupper. Vi har fortfarande ett virus. Och jag tror att reglerna får folk att vaccinera sig, vilket jag tycker är bra, säger Joakim Lindqvist.

– Jag är inte speciellt orolig för omikronvarianten i kväll, det är fortfarande så få fall. Men det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Fabian Olander.

Hur tänkte ni hålla avstånd i publikhavet på Globen?

– Vi har sittplatser.

Mariama Diouara och Sofia Musse. Sofia Musse har bara tagit en dos, men behöver inget vaccinpass eftersom hon inte fyllt 18 än. Foto: Lotta Härdelin

Vad tycker ni om systemet med vaccinpass?

– Det är från person till person. Jag har vaccinerat mig för att allt ska bli normalt igen, som innan. Man behöver vaccinpass för att göra saker över hela Europa, säger Mariama Diouara.

– Jag tog första dosen för två veckor sedan, samtidigt som hon tog sin andra, säger Sofia Musse.

Vem ser ni mest fram emot att se i kväll?

– Vår kompis, som ska vara programledare!

Har ni fått gratisbiljetter?

– Ja, exakt.

Jorun Efraimsson ska på konserten sin vän, som inte vill framträda med namn eller bild – vännen har nämligen sagt till sin pappa att hon är någon annanstans. Foto: Lotta Härdelin

– Det var självklart för oss att ta vaccinet och jag tycker att covidbevisen är jättebra. Det känns tryggare att komma in, säger Jorun Efraimsson och fortsätter:

– Jag har varit en del i folkmassor sedan restriktionerna släppte, och är inte jätteorolig för i kväll. Men man är orolig för att det ska komma en till våg snart eftersom viruset verkar smitta trots att man vaccinerat sig.

