Jonas De Geer blev magsjuk precis innan samtalet skulle börja och fick ställa in. Han föreslog själv sin ersättare: Patrik Forsén, en av förgrundsfigurerna för högerextrema Nordisk ungdom. En aktivist från Nordisk ungdom dömdes nyligen för misshandel, efter att ha attackerat en sittstrejk.

Forséns medverkan i samtalet som gick under parollen ”Det sägs att demokratin är hotad. Av vad - eller vilka - i så fall?” har väckt en del upprörda känslor. Stadsbiblioteket kände på torsdagen ett behov av att lägga ut ett förtydligande på sin sajt.

Där skriver de att man i situationen som uppstod inte hade tid att göra någon bakgrundskontroll av Patrik Forsén och att det var ”olyckligt”.

– Jag tror att kopplingen till Nordisk ungdom hade fångats upp annars och då tror jag att man hade omvärderat panelsammansättningen. Nordisk ungdom är en organisation som förknippas med illegal verksamhet. Då tror jag att man hade gjort en annan bedömning, säger stadsbibliotekarien Daniel Forsman.

”Det sägs att demokratin är hotad. Av vad - eller vilka - i så fall? Utgår all offentlig makt verkligen från folket? Hur hänger demokratin samman med realiteter och begrepp som civilisation, ekonomi, makt, nation, klimatkris och överbefolkning?

Kring dessa frågor samtalar en panel av fritänkande skribenter och debattörer: författarna Aase Berg och Jonas De Geer, idéhistorikern Per Johansson samt dramatikern Stina Oscarson, som modererar samtalet.”

Så står det i facebookevenemanget inför paneldebatten, som genomfördes på Hornstulls bibliotek under förra veckan. I en närmare presentation av deltagarna, bland annat poeten Aase Berg och dramatikern och skribenten Stina Oscarsson, på stadsbibliotekets sajt får man också veta deras födelsedagar och att Jonas De Geer är författare, debattör och har varit aktiv i poddar som Motgift och Me ne frego”. ("Me ne frego är ett citat från Mussolini och den italienska fasciströrelsen och betyder ”Jag bryr mig inte”. )

– Det lustiga är ju att arrangörerna tycks tro att De Geer är relativt okej medan Forsén kanske inte är det. De Geer är en av Sveriges mest ökända antisemiter, säger Jonathan Leman, researcher på stiftelsen Expo.

Enligt Leman har Jonas De Geer bidragit till att skola in nya generationer av högerextremister i den antisemitiska traditionen.

– De Geer drivs av en övertygelse om att judarna för ett krig mot den vita kristna världen. Han är bekväm med att kallas för en kristen nationalsocialist och han försvarar våld mot homosexuella. Han har i NMR:s nätradio sagt att Förintelsen är en ”skandalös obscen lögn som förslavar oss mentalt”.

Daniel Forsman är i efterhand självkritisk över hur presentationen av paneldeltagarna gjordes.

– Jag tror att vi kunde ha presenterat honom (De Geer) tydligare med den historik och bakgrund som han har, säger han.

Man hade kanske kunnat skriva ”den nazistiska podden Motgift” också, för de som inte känner till den?

– Ja. När man väljer att namnge en podd hade det blivit bättre om man satt det i en kontext.

Men ni hade gjort en bakgrundskoll av Jonas De Geer och ändå kommit fram till att han platsade, till skillnad från Patrik Forsén?

– Man hade gjort en bedömning av sammansättningen av panelen och gjort ett val för att få ihop ett antal olika röster. Man försökte hitta obundna personer. Även om De Geer har en historik såg man honom ändå som en obunden nationalist som har en förmåga att ta en annan hållning på den extrema högersidan. Han är något mer problematiserande och reflekterande och därför en röst som skulle kunna tillföra samtalet något, säger Daniel Forsman.

– Men jag håller med om att egentligen skulle man ha gjort en tydligare beskrivning av alla panelmedlemmars bakgrund.

Varför gjorde man inte det?

– Jag vet faktiskt inte varför man valde att inte skriva ut det. Jag tror att evenemanget hade tjänat på en större tydlighet på varför paneldeltagarna var utvalda. Det är definitivt en lärdom.

I ett avsnitt från den nazistiska podden Motgift från december 2014 säger Jonas De Geer: ”Faktum är att folk borde ut och hänga folk i lyktstolpar, bränna bilar och skjuta människor.”

Sommaren 2015 intervjuades han enligt Expo i den engelskspråkiga antisemitiska och rasistiska nätradion Red Ice Radio:

”Man kan inte bortse från den judiska faktorn, så enkelt är det. Det här är något som pågått i 2000 år, åtminstone. 2000 år, typ. Det är en form av krig. Vi har mitt ibland oss vad många har beskrivit som en fientlig elit. De styr våra banker och vår media. Så enkelt är det och det är en analys som många har gjort, och då syftar jag inte bara på Adolf Hitler … Den organiserade judenheten bedriver faktiskt ett krig mot resten av världen, framför allt gentemot den vita kristna världen.”

Vad tänker du om det?

– Det är fruktansvärda uttalanden, men det handlar också om den yttrandefrihet och åsiktsfrihet som vi har i landet. Så länge som uttalanden i evenemanget inte är brottsliga så har man rätt till sin åsikt och kan vara med i en paneldiskussion, säger Daniel Forsman.

Varför ville ni arrangera det här samtalet?

– Syftet med att arrangera samtalet var att problematisera demokratifrågan i ett samtal, utifrån en värdegrund och ett uteslutningsperspektiv. Det här är åsikter som finns i vårt samhälle och runt omkring oss. Genom att synliggöra åsikterna och presentera dem strukturerat så försvarar vi vårt demokratiska samhälle.

Hur tycker du att det gick?

– Jag var inte där, men jag har lyssnat på delar av samtalet. Jag tycker att samtalet är väl modererat. Det är problematiserande och väl genomfört.

Jag har också lyssnat och precis i början säger en av arrangörerna från biblioteket såhär: ”Till den här kvällen har vi fantastiska gäster. (..) Patrik Forsén fick ersätta Jonas De Geer tyvärr. Eller tyvärr ska jag inte säga – lyckligtvis. Jag är ledsen att Jonas inte är här om jag säger så. Det är vi fler som är.”

– Den formuleringen med ”fantastiska gäster” hade man kunnat formulera annorlunda. Vi är glada över att ha gäster som är delaktiga i det här samtalet. Det är så det ska formuleras. Det är också en lärdom.