Biljettkontrollerna återinförs i SL-trafiken

I slutet av mars riktade Folkhälsomyndigheten skarp kritik mot SL på grund av den trängsel som rådde i Stockholms kollektivtrafik. Bakgrunden var kraven på social distans till följd av det nya coronavirusets hastiga spridning i samhället.

Även efter myndighetens kritik fortsatte SL att genomföra biljettkontroller, något som många uppfattade som provocerande. Men den 7 april beslutade SL att stoppa alla riktade biljettkontroller i länet.

Nu återinförs dessa kontroller, berättar Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– Jag kan i dag komma med beskedet att från och med i morgon kommer en glad sommarpresent till det hederliga och skötsamma Stockholm. Vi tar det första steget för att återinföra en fungerande biljettkontroll i SL-trafiken, säger han.

Varför gör ni detta nu?

– Av flera skäl. Biljettkontrollen i sig är en väldigt viktig del i en fungerande kollektivtrafik, både för SL:s ekonomi och för tryggheten. Och dels för att vi har sett uppenbara och tydliga konsekvenser av att inte ha en fungerande biljettkontroll i eller runt SL-trafiken de senaste månaderna, säger Kristoffer Tamsons.

Trafikregionrådet hänvisar till uppgifter om att fuskåkandet har ökat stort under tiden de riktade biljettkontrollerna inte har genomförts i Stockholms kollektivtrafik. SL uppskattar att det har varit 70.000 plankare under maj i pendeltågstrafiken, jämfört med 48.000 plankare under maj förra året. Samtidigt har pendeltågsresandet legat på en låg nivå – cirka 41 procent av det normala antalet resor har gjorts i år jämfört med förra året i pendeltågstrafiken, enligt SL:s siffror.

– Det är det som är synlig plankning i pendeltågstrafiken där personal har sett folk som har plankat och rapporterat och anmält detta, säger Kristoffer Tamsons.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M). Foto: Magnus Hallgren

Vad tycker du om de som har passat på att fuska med biljetterna nu under pandemin?

– Det är oacceptabelt naturligtvis. Det är ett uttryck, tycker jag, för människor som utnyttjar en för samhället svår situation. Den som plankar och tjuvåker i SL-trafiken nu stjäl inte bara från andra resenärer och från kollektivtrafiken, utan också från sjukvården. Den stjäl från den som sliter i vården för att bekämpa corona, eftersom sjukvården och kollektivtrafiken delar ekonomi och vi behöver just nu alla resurser som finns för att upprätthålla både kollektivtrafiken och sjukvården.

Införandet av de riktade biljettkontrollerna börjar i första hand med visering när resenärerna stiger ombord på lokalbanor och i busstrafiken, och kommer att inledas vid de större knutpunkterna och ”för syftet relevanta platser i SL-trafiken”. Successivt kommer kontrollerna att utökas och ska så småningom åter omfatta hela SL-trafiken.

– Vi hoppas att detta blir första steget till helt och fullt normala biljettkontroller igen, säger Kristoffer Tamsons.