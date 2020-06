”Blidösund” enda ångbåten i Stockholms farvatten i sommar

Nästan all ångbåtstrafik ställs in i Stockholm i sommar. Blidösundsbolaget går mot strömmen och låter fartyget ”Blidösund” trafikera norra skärgården, men musikturerna ställs in.

– ”Blidösund” har gått i skärgården sedan 1911 och det är viktigt för oss att upprätthålla den traditionen, säger Peter Fyrby, vd för Blidösundsbolaget.