Boendetvisterna ökar under pandemin: ”Man har ingenstans att ta vägen”

Att allt fler tvingas vara hemma mer under coronapandemin märks i klagomålshögen på Hyresgästföreningen i Stockholm. Här hamnar klagomål om brister i lägenheter, som värme, buller eller störningar från grannar. Liksom kontraktstvister vid uppsägningar eller byten.

– Antalet ärenden har ökat helt klart de senaste månaderna jämfört med förra året. Det är en generell ökning av alla ärenden från april till september, säger Mikael Areskog, processjurist.

En förklaring till ökningen antas vara att fler tvingas både jobba och plugga hemma, eller sitta i karantän på grund av pandemin.

– Många är hemma mer och besväras mer av de brister och problem man har. Man har ingenstans att ta vägen på samma sätt som när man har ett jobb att gå till, säger Mikael Areskog.

Miljöförvaltningen på Stockholms stad som tar emot anmälningar om olägenheter i bostäder är också översköljda av klagomål. Halvvägs in i oktober har man redan fått in över 800 anmälningar, vilket är lika många som under hela förra året.

– Vår tidigare toppnotering var 2018, men då handlade det främst om vädret, en kall vinter och en rekordvarm sommar, och vi kommer att slå det i år. En del tror jag helt klart har med corona att göra, eftersom många jobbar hemma, säger Petra Skärlina Fogelsjöö, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Lejonparten av anmälningarna, 550 stycken, handlar om buller. Klagomålen kring byggbuller har ökat kraftigt de senaste åren, men även från vägtrafik och installationer, liksom störande ljud från restauranger, konserter och sophämtning. I år har man även fått fler klagomål om buller från grannar och förskolegårdar med lekande barn.

– Många som kontaktar oss jobbar hemma och märker då saker som man vanligen inte sett som ett problem. Det är framför allt bullerstörningar som man uppmärksammas på mer när man är i sin bostad, säger Petra Skärlina Fogelsjöö.

Näst vanligast är missnöje med lufttemperaturen som utgjorde 16 procent av alla störningsärenden förra året. Flest anmäls i övergången mellan höst och vinter och från vinter till vår när värmesystemen inte är i fas.

De flesta klagomålen hörs i innerstaden, inte sällan från resursstarka personer i bostadsrätt. I Kista-Rinkeby däremot drevs bara 14 ärenden förra året trots att medborgarenkäter visar att boende där är minst nöjda med sin inomhustemperatur. Sedan 2016 görs därför riktad tillsyn i socioekonomiskt svaga områden.

– Vi får inte så många klagomål från ytterområdena, därmed inte sagt att det inte finns problem där. Vi vill lägga fokus där för att många kanske inte vet sina rättigheter.

Coronapandemin har ökat inströmningen av ärenden men också stoppat många inspektioner. Den riktade tillsynen i ytterområdena är nu helt stoppad på grund av smittorisk.

– Situationen som råder nu, både med en ökad inströmning av fler ärenden och vårt utökade uppdrag att även inspektera trängseln, påverkar handläggningstiderna och gör att man får vänta längre på att få sin sak prövad.

Cirka 70 procent av klagomålen leder till åtgärder som förbättrar boendemiljön. Övriga avslutas utan åtgärd eller för att kostnaden bedöms vara högre än nyttan.

– Vi är väldigt glada över det, det kan vara förbättringar i varierande grad förstås, men ändå åtgärder som är till nytta för de boende, säger Petra Skärlina Fogelsjöö.

Flest brister anmäls i Stockholms innerstad Drygt hälften av alla ärenden om brister i bostäder, cirka 350 stycken, 2019 var i innerstaden. Ärenden per stadsdel: Södermalm 135 (ca 130.000 invånare) Norrmalm 91 (ca 71.000 invånare) Östermalm 86 (ca 76.000 invånare) Bromma 47 (ca 80.000 invånare) Enskede Årsta Vantör 45 (ca 100.000 invånare) Hägersten-Liljeholmen 45 (ca 90.000 invånare) Kungsholmen 43 (ca 71.000 invånare) Farsta 25 (ca 52.000 invånare) Skarpnäck 25 (ca 46.000 invånare) Hässelby Vällingby 22 (ca 76.000 invånare) Älvsjö 20 (ca 30.000 invånare) Skärholmen 19 (ca 37.000 invånare) Kista - Rinkeby 14 (ca 50.000 invånare) Spånga Tensta 10 (ca 39.000 invånare) Källa: Miljöförvaltningen Visa mer

Fakta. Det störs vi av Förra året drev miljöförvaltningen i Stockholms stad 650 ärenden om brister i bostäder. Fördelning av ärenden: Buller: 50 procent Fukt: 10 procent Lukt: 13 procent Skadedjur: 1 procent Temperatur: 16 procent Ventilation: 8 procent Övrigt: 2 procent Källa: Miljöförvaltningen Visa mer