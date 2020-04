Brand i höghus i Jakobsberg under kontroll

Larmet kom vid halv ett. Under natten har omkring en tredjedel av taket stått i lågor, enligt räddningstjänsten.

– Just nu är vi ödmjukt optimistiska. Vi vill påstå att branden är under kontroll, som det ser ut just nu, säger Magnus Skyttberg, ledningsoperatör vid räddningstjänsten, vid halv femtiden på morgonen.

Det har funnits fara för att branden skulle sprida sig från taket ned till bostäderna i huset och samtliga boende i de 136 lägenheterna har evakuerats. Utrymningen ska ha gått lugnt till och de boende tillbringar natten antingen på ett närliggande sjukhus, eller i en skola i närheten. Inga personer eller lägenheter ska ha kommit till skada.

Som mest har ett 50-tal brandmän bekämpat elden, men räddningstjänsten höll vid halv fem-tiden på att halvera bemanningen.

Även polis och flera ambulanser har varit på plats under natten och en förundersökning om grov allmänfarlig vårdslöshet har inletts.

– Utgångspunkten är att någon av oaktsamhet har vållat branden, säger Andreas Dahlin, vakthavande befäl vid polisen.

Det finns ännu ingen misstänkt.