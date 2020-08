Brand i Nykvarn rasar fortsatt: ”Kommer att brinna i veckor”

Den brand som startade i en gigantisk flishög i Nykvarn under torsdagen är fortsatt i gång på fredagsmorgonen. Räddningstjänsten befinner sig på platsen med flera enheter.

– Under morgonen har vi varit i möte med företagsledningen och man ämnar börja ösa isär flishögen så att vi kommer åt att släcka, säger Andreas Blomquist, operativ chef vid Södertörns brandförsvar.

Under torsdagen spred sig branden och utvecklades till en skogsbrand på ungefär 200 gånger 250 meter. Den kunde räddningstjänsten få under kontroll med hjälp av vattenbombande helikoptrar.

Räddningstjänsten uppger att de har kontroll över branden i flishögen, men den kan komma att pågå i flera veckor. Foto: Pontus Lundahl/TT

Flishögen som branden startade i brinner däremot fortfarande – men räddningstjänsten uppger att även den branden är under kontroll.

– En flishög brinner sällan våldsamt med öppna lågor, men det ryker på rätt mycket. Det kommer sannolikt att brinna i veckor, säger Andreas Blomquist.

Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus. Foto: Fredrik Persson/TT

Under torsdagen låg vinden på så att röken från bränderna riskerade att blåsa in över samhället i Nykvarn och ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) utfärdades. Det gäller även under fredagen, eftersom rökutvecklingen väntas öka när man öser isär flishögen.

– Vi uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventiler. Det gäller till lunch i alla fall, sedan får vi se.