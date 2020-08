Brand i Nykvarn rasar fortsatt – VMA utfärdat

Den brand som startade i en flishög i Nykvarn under torsdagen är fortsatt i gång på fredagsmorgonen. Räddningstjänsten befinner sig på platsen med flera enheter.

– Just nu är det statiskt, ingenting är förändrat. Vi gör ett omtag nu på morgonen när det finns gryningsljus att jobba i, säger Susanne Hellblom, larmoperatör på Södertörns brandförsvar.

Bild 1 av 2 Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 2 av 2 Foto: Fredrik Persson/TT Bildspel

Under torsdagen spred sig branden och utvecklades till en skogsbrand, men det kunde räddningstjänsten få kontroll på med hjälp av helikoptrar. Flishögen som branden startade i brinner däremot fortsatt – men räddningstjänsten uppger att branden är under kontroll.

Under torsdagen låg vinden på så att röken från bränderna riskerade att blåsa in över samhället i Nykvarn och ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) utfärdades. Det gäller tills vidare även under fredagen.

– Så länge det ser ut så och det fortfarande pyr i flishögen så stannar det. Sedan tar vi ett omtag under morgonen så får vi se vad som händer, säger Susanne Hellblom.

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten i området att stanna inomhus och att stänga dörrar, fönster och ventiler.