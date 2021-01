Bussar i Stockholms innerstad öppnar framdörrarna

När coronapandemin drog in över Stockholm stängde SL framdörrarna på samtliga bussar för att skydda chaufförerna från smitta och under många månader har resenärer fått gå in via de bakre dörrarna.

I höstas var många av SL:s resenärer arga över ett beslut om att avkräva alla resenärer giltig biljett när de nyttjade kollektivtrafiken – trots att man på länets bussar då inte kunde blippa sitt SL-kort med reskassa eftersom kortläsarna är monterade vid förarna.

Men sedan i december har många av SL:s bussar utrustats med skyddsglas vid förarplatsen vilket innebär att från och med torsdagen börjar de första bussarna öppna upp framdörrarna i Stockholms innerstad. Först ut är de busslinjer som brukar vara hårdast belastade – blå stombussarna på linje 1, 2, 3, 4 och 6.

– Skyddsglaset möter högt ställda krav gällande smittskydd och säkerhet för både förare och resenär. Det gör att vi kan öppna upp hela bussen vilket ger mer utrymme ombord och bidrar till att minska trängseln på innerstadsbussarna samt att man kan blippa sin biljett framme hos föraren igen, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på trafikförvaltningen.

Under en övergångsperiod kommer det finnas bussar med och utan skyddsglas. Om föraren öppnar framdörren, kliv på den vägen, annars är det bakdörrarna som gäller ett tag till.