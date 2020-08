Bussresenärer kan bötfällas trots biljett: ”Inte mycket vi kan göra”

Trafikhuvudmän om busstrafiken under corona

Joakim Borgudd, kommunikationsansvarig vid Skånetrafiken:

– Vi har också stängt av våra framdörrar och flyttat bak vår biljettläsare. På alla stadsbussar och de flesta regionbussarna ute på landsbygden kan man numera blippa sin biljett vid de bakre dörrarna. På våra regionbussar kan man inte köpa biljett av föraren längre, utan behöver köpa en i förväg. Men runt 70 procent av våra resenärer köper sin biljett i appen och då aktiverar man den själv, så generellt sett fungerar det på samma sätt som tidigare.

Ellen Pileblad, presskommunikatör på Västtrafik:

– Kortmaskinerna finns både fram och bak på bussen. Så även om det är avspärrat framme vid föraren så kan du visa det för kortläsaren där bak. Vi hänvisar kunderna att köpa biljetterna via appen Västtrafik To go eller ett ombud.

Michaela Björk, informatör på Din tur:

– Resenärerna aviserar biljetten på samma sätt som tidigare. Men skillnaden är att vi har flyttat biljettläsaren längre bak i bussen eftersom att människorna kliver på där bak. Den enda skillnaden är att bussföraren inte längre säljer biljetter eller laddar på resekort ombord i och med att det är avstängt.