Cicciolina på plats i Stockholm: ”Jag önskar mig en svensk man”

”I need to go to the hairdresser first” (”Jag måste gå till frisören först”), skriver hon via Whatsapp innan planet lämnar Rom för Stockholm.

Ilona Staller – känd som la Cicciolina, ”lilla knubbisen” på italienska – ska uppträda på en alternativ Pridepark i Slakthusområdet på lördagen. Troligen inbokad för sin kultstatus i hemlandet Italien, där hon långt innan komikern Beppe Grillos intåg blev en symbol för landets ibland skruvade politiska klimat.

Porraktrisen Cicciolina är känd som den första kvinnan som visade brösten i italiensk tv, och den första som visade dem även i landets parlament – där hon satt invald för det libertarianska Radikala partiet 1987–1992. Som politiker har Cicciolina drivit frågor om lagliga bordeller, bättre sexualundervisning och en legalisering av samkönade äktenskap.

– I Italien är jag en gayikon och det är otroligt kul att vara här. Jag är en väldigt stark anhängare av HBTQ-rörelsen, säger Cicciolina över telefon, precis efter att ha lämnat frisersalongen i Stockholm på fredagskvällen.

Jag har använt min egen sexualitet och min kropp för att få till samhällsförändringar.

Cicciolinas politiska karriär har väckt uppståndelse i Italien. Vissa har sett henne som ett pinsamt skämt, andra som en strateg som lärt sig utnyttja landets sexualiserade samhällsklimat för både politiska frågor och sin egen karriär. Namnet Cicciolina kommer från att hon brukade kalla manliga politiker för cicciolino, vilket kan översättas till ”gulliga knubbiga pojkar”. Hon har erbjudit sig att ha sex med både Usama bin Laden och Saddam Hussein mot att de slutar upp med terrorism och tyranni.

– Jag har använt min egen sexualitet och min kropp för att få till samhällsförändringar, och tror att det är ett bra sätt att göra det på. Jag anser mig själv vara en stark bidragande orsak till den sexuella frigörelsen i Italien på 90-talet, säger Cicciolina.

Hur är situationen i Italien i dag vad det gäller sexualitet och HBTQ-frågor?

– Det har blivit mycket bättre. Men det finns fortfarande saker som behöver förändras. Sexuella minoriteter diskrimineras fortfarande. Vi måste bli bättre på att älska och acceptera varandra.

Ser du dig själv som feminist?

– På mitt eget sätt. Jag brukar använda ett italienskt uttryck, ”om jag kan vara din, så kan jag även vara min egen”. Det har en djup mening som innebär att man måste kunna dela sig själv med någon annan för att kunna vara sig själv. Men jag menar det inte på ett underkuvat sätt, säger Cicciolina.

Hon kommer ursprungligen från en arbetarförort till Budapest. 2002 ställde Cicciolina upp som oberoende kandidat i det ungerska parlamentsvalet men med ett mediokert resultat. På 1990-talet var hon gift med popkonstnären Jeff Koons, vars metallicfärgade ballonghundar är bland världens dyraste konstverk. Jeff Koons har gjort en serie glasskulpturer av paret i olika sexpositioner. De skilde sig efter två år eftersom hon inte ville ge upp sin porrkarriär.

På 2010-talet har hon försökt ge sig in i politiken igen genom sitt egenstartade Partiet för demokrati, natur och kärlek, men utan vidare framgång. 2015 blev det känt att hon fick en generös pension på 400.000 kronor per år för sin tid i parlamentet. Ciccilolina har under senare år blivit troende katolik.

– Jag och min son Ludwig Koons brukar gå till kyrkan ofta. De högre makterna borde göra mer åt eländet i världen, hjälpa folk som lider och svälter. Påven borde bli tydligare i sådana frågor, säger hon.

Den alternativa Prideparken anordnas av klubben Technobastun på Kvarteret i Slakthusområdet på lördagen. Cicciolina kommer både uppträda med egen musik och vara värdinna för arrangemanget.

– Jag har bara varit i Sverige i några timmar och jag älskar redan landet. Jag hoppas att jag kan hitta en svensk man så jag kan flytta hit, säger Cicciolina.